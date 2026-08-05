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Picdump 199 – Ich habe heute leider kein Meme für dich

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Picdump 199 – Ich habe heute leider (k)ein Meme für dich

05.08.2026, 06:0705.08.2026, 06:07
Sergio Minnig
Sergio Minnig
D Erklärig zum hitigu Titel: Ich hä mer irgendeppis mit Memes uberleid. De häni gideicht ich ändru es Zitat va irgend nera Sändig und machus PiDi-tauglich. Z erschta wani gfunnu hä isch das va GNTM. Et voila, da isch der Titel. Aber kei Angst, sälbstverständlich häni wie jede Mittwoch gnüäg Memes ver dich. Und falls der doch z wenig sind, gniäss d goldig Kommentarspalta.
So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
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Best-of Kommentarspalte:
Picdump

Best-of Kommentarspalte:

Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
29.07.2026 06:24
🤯
Zu: Picdump 198 – kommt so sicher wie die nächste Hitzewelle
Picdump 198 вЂ“ kommt so sicher wie die nГ¤chste Hitzewelle\nрџ¤Ї
Mallory1507
Leser-Kommentar von Mallory1507
29.07.2026 04:49
Neues aus der Sparte: Das muss mal gesagt werden
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Picdump 198 – kommt so sicher wie die nächste Hitzewelle\nNeues aus der Sparte: Das muss mal gesagt werden
Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
29.07.2026 08:17
Einfach darauf achten, dass der Fahrer mit seiner Partnerin da ist 😂
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Picdump 198 – kommt so sicher wie die nächste Hitzewelle\nEinfach darauf achten, dass der Fahrer mit seiner Partnerin da ist 😂
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
29.07.2026 07:03
Blackdump.
Zu: Picdump 198 – kommt so sicher wie die nächste Hitzewelle
Picdump 198 – kommt so sicher wie die nächste Hitzewelle\nBlackdump.
Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
29.07.2026 06:25
Ah so, das ist ein Guetzlihalter/Guetzlirack! 💡🤣
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Picdump 198 вЂ“ kommt so sicher wie die nГ¤chste Hitzewelle\nAh so, das ist ein Guetzlihalter/Guetzlirack! рџ’Ўрџ¤Ј
Petschi21
Leser-Kommentar von Petschi21
29.07.2026 10:26
Hoffentlich nimmt ihm bald jemand den Ball weg
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PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
29.07.2026 06:57
Touché.
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Obladidada
Leser-Kommentar von Obladidada
29.07.2026 06:07
Ein Verbotsschild mit Stil.
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Glenn Quagmire
Leser-Kommentar von Glenn Quagmire
29.07.2026 08:32
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Picdump 198 – kommt so sicher wie die nächste Hitzewelle\n
Biko
Leser-Kommentar von Biko
29.07.2026 07:05
That make me crazy...🎶
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Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
29.07.2026 06:24
🌬️🫣
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Picdump 198 вЂ“ kommt so sicher wie die nГ¤chste Hitzewelle\nрџЊ¬пёЏрџ«Ј
dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
Leser-Kommentar von dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
29.07.2026 08:49
selbst der Tod ist voller Enttäuschungen
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Glenn Quagmire
Leser-Kommentar von Glenn Quagmire
29.07.2026 08:31
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Picdump 198 – kommt so sicher wie die nächste Hitzewelle\n
Obladidada
Leser-Kommentar von Obladidada
29.07.2026 06:10
Wortgewandt ist er ja, aber ob das ausreicht?
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Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
29.07.2026 06:26
Gutes Verdauungsschläfchen. 🤗
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Obladidada
Leser-Kommentar von Obladidada
29.07.2026 06:31
Gut für die Linie aber schlecht fürs Portemonnaie 👛
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Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
29.07.2026 08:16
bisschen Schmuddel zum Zmorge
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Picdump 198 – kommt so sicher wie die nächste Hitzewelle\nbisschen Schmuddel zum Zmorge
Miss Geschick
Leser-Kommentar von Miss Geschick
29.07.2026 06:22
Besser als jede Creme!
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Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

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Bild: internet

So ergeht es mir so oft.

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Wenn ich aufwache und mich fühle, als hätte ich Negativ-Stunden geschlafen.

Allein wenn ich daran denke, nerve ich mich schon.

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Wenn jemand, der beim Brettspiel an der Reihe wäre, aber statt zu spielen, lacht und sich unterhält.

Wir alle, Marshi, wir alle.

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Ich weiss nicht, was dieses Marshmallow durchmacht, aber ich spüre es.
Setz mich in Brand.

Ein klassisches Missverständnis.

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Achter jährlicher Kettensägenschnitzwettbewerb.

Wow, danke für deine Hilfe.

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Wie meine Depression aus meinem Körper vertrieben wurde, nachdem jemand gesagt hat: Sei nicht traurig.

Wer kann helfen? 😬

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Ich habe das im Secondhandladen gesehen, finde aber nicht heraus, was es ist.

Am besten nicht in die Augen sehen, dann musst du kein Gespräch anfangen.

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Ich, wenn mich mein Nachbar von nebenan grüsst.

*miau miau*

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Ich, wie ich versuche, von Taylor Swift adoptiert zu werden, nachdem ich gehört habe, dass ihre Katze 97 Millionen Dollar wert ist.

Es ist so wahr.

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Je sicherer mein Computerpasswort sein soll, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich den Mist einfach auf einen total unsicheren Post-it-Zettel schreibe.

Man kann die Verzweiflung förmlich herauslesen.

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Diese Bestellung haben wir gerade erhalten:
1 grosse handgemachte Pizza 17.99 € mit dreifacher Peperoni, extra Käse, Bananenpaprika, wenig Jalapeños, halb Hähnchen, halb Champignons, halb karamellisierten Zwiebeln, halb Oliven und wenig Sosse.
Kundenwunsch: Alter, ja, ich weiss, das sieht verrückt aus, und du fragst dich wahrscheinlich: Wer ist dieser Typ? Ich bin der Typ mit einer hochschwangeren Frau. Ich frage sie nicht mehr, was sie will. Ich habe Angst vor ihr, und ehrlich gesagt solltest du das auch haben. Ich verspreche, das ist die Bestellung. Danke und gute Reise!

Das hat jemand wohl zu wörtlich genommen.

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Müde? Fahren Sie an den Strassenrand.

Sie haben die Zukunft vorausgesagt.

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Unsere Vorfahren malten Memes.

Es geht ihm übrigens (mittlerweile) wieder gut.

Bison schleudert Mann meterhoch in die Luft – jetzt meldet sich dieser zu Wort

Oh Gott, der Arme.

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Sinngemäss: Arschloch/Trottel

Ist aber auch schwer bei der Jugend heutzutage.

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Ich mit 13: Ich werde nicht zu diesen Erwachsenen gehören, die Teenager hassen.
Ich als Erwachsener, wenn ich Teenager sehe.

Badumtss.

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Bitte, Schatz. 😘

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Es stellt sich heraus, dass die Flitterwochenphase ewig dauert, wenn dein Mann kein verdammter Versager ist.

Ist das schon Schmuddel?

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Wildtiere, die nur versuchen, Sex zu haben*
National Geographic:

Upsi.

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Wenn Sie das lesen können, ist Ihre Garantie erloschen.

Mmmhh … 🤤

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Ich zu Beginn der Erdbeersaison.

Kindheit? Noch heute.

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Das war wahrscheinlich die irrationalste Angst meiner Kindheit.

Die Welt gehört den Verrückten.

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Ich kann mir keinen Labubu leisten, also habe ich mir einen 2-Dollar-Labubu-Behälter gekauft und ihn mit Hundehaaren gefüllt.

Ach so, daher kommt also der Name.

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Das übersetze ich jetzt nicht.

Es ist ganz simpler Humor.

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Was hast du denn gedacht?

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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! George Brownridge, der 15 Frauen einen ganzen Tag lang verwöhnt hat! Wir waren alle erschöpft, aber sehr zufrieden und freuen uns schon auf nächstes Jahr … Vielen Dank!

UNSERE AUFRICHTIGE ENTSCHULDIGUNG an George Brownridge und sein Team: Wir wollten uns bei ihm für den grosszügigen Weihnachtseinkauf bedanken, den er organisiert hat. Diese jährliche Tradition wissen wir sehr zu schätzen. Jegliche unangebrachten Andeutungen waren unbeabsichtigt, und wir übernehmen die volle Verantwortung für die Anzeige, die gestern in der Zeitung erschienen ist.

Das moderne trojanische Pferd.

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Na, da hat wohl jemand etwas bestellt!

Das beschreibt es tatsächlich sehr gut.

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Diese verdammte Hitze lässt mich wie die Hexe aus dem Ödland fühlen.

Wie Verschwörungstheorien entstehen:

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Die Twin Towers.
SpongeBob = neun Buchstaben, SquarePants = elf Buchstaben.
SpongeBob war für den 11. September verantwortlich.

Das ist wirklich genau so.

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Frisch geschiedene 43-jährige Männer machten ein neues Facebook-Profilbild und posteten es anschliessend elfmal hintereinander.

¯\_(ツ)_/¯

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Wow, das tut höllisch weh! Das muss der grösste Scheisshaufen aller Zeiten sein! Ich muss mir diesen riesigen Haufen unbedingt ansehen!

Sei also froh, mietest du nur.

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Wir haben ein Haus gekauft!
Wir haben kein warmes Wasser.
Ich rufe den Vermieter an.
Es gibt keinen Vermieter.
Wer repariert das dann? Oh … oh nein.

Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
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Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
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Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.Bild: watson

Die PiDi-Memes Teil 1:

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Die PiDi-Memes Teil 1
quelle: watson/twitter
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Die PiDi-Memes Teil 2:

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Die PiDi-Memes Teil 2
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Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!

PiDi
Picdump 132 – kein Sonnenschein, dafür aber Memes!
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Picdump 132 – kein Sonnenschein, dafür aber Memes!
von Sergio Minnig
Picdump 73 – weil Memes einfach Leben sind
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Picdump 73 – weil Memes einfach Leben sind
Picdump 43 – Meme, Memer, am Memesten!
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Picdump 43 – Meme, Memer, am Memesten!
Picdump 91 – diese Memes bringen dich in Ferienstimmung
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Picdump 91 – diese Memes bringen dich in Ferienstimmung