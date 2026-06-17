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Picdump 192 – Memes, die Sprache der Menschheit

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Picdump 192 – Memes, die Sprache der Menschheit

17.06.2026, 04:5217.06.2026, 04:52
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Äs isch doch wirklich so, es güäts Meme versteit doch praktisch ufer ganz Wält eper. En krasseri Wältsprach gits doch gar nicht. Okay, vili Englisch. Darum chasch di öi hitu druf fröjiu en Teil va der Gmeinschaft z si.
So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
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Best-of Kommentarspalte:Picdump

Best-of Kommentarspalte:

Obladidada
Leser-Kommentar von Obladidada
10.06.2026 07:12
Schon toll, was Kreuzfahrten heutzutage alles bieten …
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SirJoe
Leser-Kommentar von SirJoe
10.06.2026 06:14
Weil fast WM ist
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Präventionsparadox
Leser-Kommentar von Präventionsparadox
10.06.2026 07:53
Black...aber Begrüssung mit Lokalkolorit!
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Petschi21
Leser-Kommentar von Petschi21
10.06.2026 07:40
Eine mögliche Erklärung der aktuellen Weltlage
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
10.06.2026 15:08
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Picdump 191 – so viele Memes gibt es nur hier!\n
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
10.06.2026 06:32
Guten Morgen miteinander 😊
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Biko
Leser-Kommentar von Biko
10.06.2026 13:46
Animation von Pip dem Westie und Gefährten Rupert Fawcett (Off the Leash)
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
10.06.2026 06:41
Blackdump wurde gewünscht
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Glenn Quagmire
Leser-Kommentar von Glenn Quagmire
10.06.2026 07:13
Das klingt wie der perfekte Gast für eine Talkshow bei RTL in den 00er Jahren.
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Glenn Quagmire
Leser-Kommentar von Glenn Quagmire
10.06.2026 08:55
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Kittyglam
Leser-Kommentar von Kittyglam
10.06.2026 05:14
Da! Noch so ein Wortspiel 🤭
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
10.06.2026 07:02
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
10.06.2026 07:10
Tja, im Berner Parlament wissen sie das nicht mehr
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Petschi21
Leser-Kommentar von Petschi21
10.06.2026 07:41
Praktischer Tipp für alle die zur WM fahren
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Geralt von Riva
Leser-Kommentar von Geralt von Riva
10.06.2026 07:59
Aber natürlich nicht auf Watson.
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Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
10.06.2026 07:05
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
10.06.2026 06:33
😬
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
10.06.2026 06:54
Treffen sich zwei Klassiker
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Jamaisgamay
Leser-Kommentar von Jamaisgamay
10.06.2026 12:07
Mmmh
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
10.06.2026 06:43
😅
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Geralt von Riva
Leser-Kommentar von Geralt von Riva
10.06.2026 08:00
Danke das ist aber nett.
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pontian
Leser-Kommentar von pontian
10.06.2026 08:43
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
10.06.2026 06:37
Uralt
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Obladidada
Leser-Kommentar von Obladidada
10.06.2026 07:09
So ist es. Aber bald beginnt die sockenfreie Sommerzeit 🤗
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Picdump

Endlich wieder Mittwoch.

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Bild: INTERNET

Dafür liebt man sie ja.

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Bild: imgur

Chamäleons so:

Ich wusste es!

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Bild: instagram

Hat natürlich nichts mit dem Geschlecht zu tun.

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Mädchen: Wir sind seit zehn Jahren befreundet und ich vertraue ihr immer noch nicht.
Jungs, die sich kennenlernen und sich nicht einmal mit Namen vorstellen können.

Wir alle beim PiDi.

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Bild: imgur

Ich: Hey Bro, das war ein witziges Meme, LOL.
Mein Freund: LOL, ja, Bro, ich krieg mich nicht mehr ein vor Lachen.

Ich habe das jahrelang anders interpretiert.

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Bild: instagram

Funktioniert nur auf Englisch.

Die Augen verraten es.

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Bild: imgur

Was?

Das ist brutal.

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bild: imgur

Wenn du deinem Kumpel ein Foto deiner Freundin zeigst und er sagt: «Solange du glücklich bist, Brudi.»

Es ist so akkurat.

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Lieder, die ich verwende, um verschiedene Aalarten zu identifizieren.

Da hilft auch Schnellfahren nicht …

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Bild: imgur

Es ist ja nett gemeint.

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Bild: imgur

Wenn deine Oma herausfindet, dass du Marvel-Fan bist.

Eigentlich darf man sich über so ein cooles Mannschaftsfoto nicht lustig machen.

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Bild: instagram

Du wirst es nie wieder nicht sehen können.

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Bild: IMGUR

So einfach kann es gehen.

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Bild: imgur

Zu früh?

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Bild: Instagram

Nein, nein, dich mögen sie wirklich.

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Bild: imgur

Ich liebe dich, Milliarden-Dollar-Unternehmen!

¯\_(ツ)_/¯

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Bild: imgur

Weisses Haus: Präsident Trump erfreut sich weiterhin ausgezeichneter Gesundheit.

Der arme/Arme Kleine.

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Bild: instagram

Ich bin so einsam.

Eigentlich nett gemeint. 😅

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Bild: imgur

Die Personalabteilung hat mich gerade angerufen und ich dachte schon, ich hätte Ärger, aber sie haben mir nur mitgeteilt, dass meine 11-jährige Schwester jeden Tag mit ihrem Instagram-Profil kommentiert und eine Gehaltserhöhung für mich fordert.

Absoluter Horror.

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Bild: imgur

Und dann sagte der Mensch: Du hast schon gegessen.

Erfolg!

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Bild: imgur

Menschen über 40 beobachten Vögel am Vogelfutterhaus.

Was für ein Genie.

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Bild: imgur

Mein Mann hat mir zwei Tage nach dem Valentinstag einen Heiratsantrag gemacht, damit er mir jedes Jahr zum Jahrestag statt am Feiertag erst danach vergünstigte Blumen und Pralinen schenken kann.

Absolut grossartig.

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Bild: imgur

Diese Familie hat Halloween gewonnen.

Es ist so akkurat.

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bild: instagram

Amerikaner: Ich reise nach Europa.
Europa:
Spanien ist nicht dabei, weil sie denken, es läge in Südamerika.

Was für ein magischer Moment.

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bild: imgur

Wenn du im Club betrunken bist und dein Lied kommt.

Klassisches Missverständnis.

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Therapeut: Wenn du Menschen hasst, schreib ihre Namen auf Zettel und verbrenn sie.
Ich: Habe ich gemacht, was soll ich jetzt mit den Zetteln machen?
Therapeut:

Für die Übersetzung dieses Memes bin ich zu faul und du zu schlau.

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Bild: instagram

Es wird nicht mit gleichen Ellen gemessen.

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Bild: instagram

Ich, wenn ich meinem Hund beim Schnarchen zuhöre.
Ich, wenn ich meinem Partner beim Schnarchen zuhöre.

Viele können darüber wohl nicht lachen.

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bild: instagram

Alles, was du tun kannst.
Alles was du heute tun kannst.
Okay, aber der Kunde braucht es für morgen.

Die Natur ist eiskalt.

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Bild: imgur

Meeresschildkröten können jahrelang leben. Was ist das Geheimnis eines langen Lebens?
Ein Leben ohne Lasten.
Mama?
Nein.

Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
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Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
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Bild: watson

Die PiDi-Memes Teil 1: