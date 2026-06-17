Picdump

Picdump 192 – Memes, die Sprache der Menschheit

Sergio Minnig Folge mir

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Äs isch doch wirklich so, es güäts Meme versteit doch praktisch ufer ganz Wält eper. En krasseri Wältsprach gits doch gar nicht. Okay, vili Englisch. Darum chasch di öi hitu druf fröjiu en Teil va der Gmeinschaft z si.

So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.

Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.



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Picdump

Endlich wieder Mittwoch.

Bild: INTERNET

Dafür liebt man sie ja.

Chamäleons so:

Ich wusste es!

Hat natürlich nichts mit dem Geschlecht zu tun.

Mädchen: Wir sind seit zehn Jahren befreundet und ich vertraue ihr immer noch nicht.

Jungs, die sich kennenlernen und sich nicht einmal mit Namen vorstellen können.

Wir alle beim PiDi.

Ich: Hey Bro, das war ein witziges Meme, LOL.

Mein Freund: LOL, ja, Bro, ich krieg mich nicht mehr ein vor Lachen.



Ich habe das jahrelang anders interpretiert.

Funktioniert nur auf Englisch.

Die Augen verraten es.

Was?

Das ist brutal.

Wenn du deinem Kumpel ein Foto deiner Freundin zeigst und er sagt: «Solange du glücklich bist, Brudi.»

Es ist so akkurat.

Lieder, die ich verwende, um verschiedene Aalarten zu identifizieren.



Da hilft auch Schnellfahren nicht …

Es ist ja nett gemeint.

Wenn deine Oma herausfindet, dass du Marvel-Fan bist.

Eigentlich darf man sich über so ein cooles Mannschaftsfoto nicht lustig machen.

Du wirst es nie wieder nicht sehen können.

So einfach kann es gehen.

Zu früh?

Nein, nein, dich mögen sie wirklich.

Ich liebe dich, Milliarden-Dollar-Unternehmen!

¯\_(ツ)_/¯

Weisses Haus: Präsident Trump erfreut sich weiterhin ausgezeichneter Gesundheit.

Der arme/Arme Kleine.

Ich bin so einsam.

Eigentlich nett gemeint. 😅

Die Personalabteilung hat mich gerade angerufen und ich dachte schon, ich hätte Ärger, aber sie haben mir nur mitgeteilt, dass meine 11-jährige Schwester jeden Tag mit ihrem Instagram-Profil kommentiert und eine Gehaltserhöhung für mich fordert.

Absoluter Horror.

Und dann sagte der Mensch: Du hast schon gegessen.

Erfolg!

Menschen über 40 beobachten Vögel am Vogelfutterhaus.

Was für ein Genie.

Mein Mann hat mir zwei Tage nach dem Valentinstag einen Heiratsantrag gemacht, damit er mir jedes Jahr zum Jahrestag statt am Feiertag erst danach vergünstigte Blumen und Pralinen schenken kann.

Absolut grossartig.

Diese Familie hat Halloween gewonnen.

Es ist so akkurat.

Amerikaner: Ich reise nach Europa.

Europa:

Spanien ist nicht dabei, weil sie denken, es läge in Südamerika.

Was für ein magischer Moment.

Wenn du im Club betrunken bist und dein Lied kommt.

Klassisches Missverständnis.

Therapeut: Wenn du Menschen hasst, schreib ihre Namen auf Zettel und verbrenn sie.

Ich: Habe ich gemacht, was soll ich jetzt mit den Zetteln machen?

Therapeut:

Für die Übersetzung dieses Memes bin ich zu faul und du zu schlau.

Es wird nicht mit gleichen Ellen gemessen.

Ich, wenn ich meinem Hund beim Schnarchen zuhöre.

Ich, wenn ich meinem Partner beim Schnarchen zuhöre.

Viele können darüber wohl nicht lachen.

Alles, was du tun kannst.

Alles was du heute tun kannst.

Okay, aber der Kunde braucht es für morgen.

Die Natur ist eiskalt.

Meeresschildkröten können jahrelang leben. Was ist das Geheimnis eines langen Lebens?

Ein Leben ohne Lasten.

Mama?

Nein.



Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Bild: watson

Die PiDi-Memes Teil 1: