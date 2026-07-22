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Picdump 197 – Memes am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen

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Picdump 197 – Memes am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen

22.07.2026, 05:0422.07.2026, 05:04
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Kennschus nit öi, du bisch entweder scho im Büro oder nu ufm Wäg zer Arbeit und bisch bitz agschissu. Irgendwen chunt der zi das ja Mittwoch isch und dü diär der PiDi chasch gä. Und scho sind (zumindest) ver es paar Minüte Chummer und Sorge vergässu.
So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
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Best-of Kommentarspalte:
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Best-of Kommentarspalte:

Obladidada
Leser-Kommentar von Obladidada
15.07.2026 07:31
So habe ich es bisher noch gar nicht gesehen 👍
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PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
15.07.2026 07:19
Zu: Picdump 196 – Endlich wieder Memes!
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goschi
Leser-Kommentar von goschi
15.07.2026 07:28
Wichtiger Lifehack für ein wieder aufkommendes Umweltproblem, das nicht der Klimawandel ist (wobei, auch ein Klimawandel, der politische )
Zu: Picdump 196 – Endlich wieder Memes!
Picdump 196 – Endlich wieder Memes!\nWichtiger Lifehack für ein wieder aufkommendes Umweltproblem, das nicht der Klimawandel ist (wobei, auch ein Klimawandel, der politische )
dukla
Leser-Kommentar von dukla
15.07.2026 09:26
👍
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Hans12
Leser-Kommentar von Hans12
15.07.2026 06:48
🧦
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Picdump 196 вЂ“ Endlich wieder Memes!\nрџ§¦
natalie74
Leser-Kommentar von natalie74
15.07.2026 09:21
Vielleicht sollte man ihn lassen.
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Picdump 196 – Endlich wieder Memes!\nVielleicht sollte man ihn lassen.
goschi
Leser-Kommentar von goschi
15.07.2026 07:25
Die Purrier-Transformation
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Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
15.07.2026 07:55
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dukla
Leser-Kommentar von dukla
15.07.2026 09:38
Zuschlagen...top Angebot, im Fall!
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PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
15.07.2026 07:22
...oder das.
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Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
15.07.2026 08:25
Einfach Mann sein 1
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Mallory1507
Leser-Kommentar von Mallory1507
15.07.2026 07:26
E bissele Schmuddeldump auch von mir
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dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
Leser-Kommentar von dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
15.07.2026 10:00
passt so
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goschi
Leser-Kommentar von goschi
15.07.2026 07:25
Weiss wieder keiner, aber ist so!
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Picdump 196 – Endlich wieder Memes!\nWeiss wieder keiner, aber ist so!
Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
15.07.2026 08:25
Einfach Mann sein 2
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Ameo
Leser-Kommentar von Ameo
15.07.2026 07:22
Er ist allgegenwärtig
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
15.07.2026 14:02
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
15.07.2026 06:43
🙈
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goschi
Leser-Kommentar von goschi
15.07.2026 07:27
So geht das nämlich Jigsaw, du Anfänger!
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Picdump

Endlich wieder Picdump.

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Bild: Internet

Darum essen wir wohl keine Dinos mehr.

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Mama möchte wissen, wann sie mit den Kartoffeln beginnen soll.

Es wäre grossartig.

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bild: IMGUR

Funktioniert nur auf Englisch.

Das kann nur daran liegen, dass es schon einige Male schiefgelaufen sein muss.

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Bild: imgur

Alles ist Schrott, aber vor einer Weile habe ich meinem Vater ein Foto von einem super gelungenen Seitwärtseinparkieren-Manöver geschickt, und gestern habe ich gesehen, dass er das Bild gerahmt auf seinem Schreibtisch stehen hat, lol.

Eines meiner Lieblings-Meme-Templates.

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Bild: imgur

Die Betonung macht es aus.

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Bild: imgur

Muggel: können keine Bilder hören.
Potterheads:

Man mag sie ja trotzdem.

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Bild: imgur

Wenn deine Katze dich tot auffindet.

Für diesen Schmuddel musst du Englisch können.

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Bild: imgur

Der Genie hat meinen Wunsch wohl falsch verstanden.

Wow!

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Bild: imgur

Ich: Schaue mir eine Sendung namens «Ungelöste Rätsel» an. Sprecher: Der Fall wurde … nie gelöst.
Ich:

Es wäre schon sehr lustig.

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bild. imgur

Ich wünschte, mein Baby hätte Instagram, damit ich ihm Reels schicken und sagen könnte: «lol, du!»

Ich wusste nicht, dass die Filmreihe schon so alt ist.

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Bild: imgur

Jackass. Teil 1.

Einfach mal coole Kunst zwischendurch.

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Bild: imgur

Prioritäten wurden gesetzt.

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Bild: imgur

Freunde, die gute Outfits dem Wetter vorziehen.

Unsere Jobs sind wohl noch länger nicht in Gefahr.

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Bild: imgur

Ich habe meinen Grundriss auf ChatGPT hochgeladen, um zu sehen, wie ich mein Bett und meinen Kleiderschrank am besten anordne. Das Ergebnis:

Das ist mal Selbstbewusstsein.

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Bild: imgur

Mesopotamische Könige, die sich nach der Eroberung zweier Dörfer selbst zum «Heiligen Gottkaiser des bekannten Universums» ernannten:

Kennt ihr das auch?

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Bild: imgur

Tut mir leid, dass ich so kurzfristig absagen muss – ich hatte abgewartet und gehofft, dass du es tust.

Sorry dafür!

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Bild: imgur

Andere: Du hast einen älteren Bruder? Er muss beschützend und nett sein!
Ich:

Da musste ich tatsächlich auch gleich zweimal hinsehen.

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Bild: imgur

Jemand parkte seinen Tesla neben einem Müllcontainer, und die Leute dachten, es sei eine Mülltonne.

Bitte für den Ohrwurm.

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Bild: INSTAGRAM

Alle Orte, die Johnny Cash in seinem Lied «I've Been Everywhere» als besucht bezeichnet.

Und falls du es nicht kennst:

Video: YouTube/Margriet Askew (moonbeam0013)

Scheint trotzdem ein spannender Abend gewesen zu sein.

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Bild: imgur

Ich: Die Eagles (=Adler) haben gestern Abend gewonnen.
Kollege: Oh, hast du das Spiel gesehen?
Ich: *blutüberströmt und zerkratzt* Welches Spiel?

Hihihi.

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Bild: imgur

Ein Naturwissenschaftslehrer bereitet sich darauf vor, vor einer neuen Generation von 14-Jährigen «Uranus» zu sagen.

Dafür hat er sicher auch den entsprechenden Spruch.

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Bild: imgur

Sie da! Lassen Sie mich mal Ihre Angellizenz sehen!

Ist das schon kurz vor Schmuddeldump?

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Bild: imgur

Falls du dich gefragt hast, wie die Pyramiden gebaut wurden.

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Bild: imgur

Also, wenn man zwei Mitarbeiter einstellt und diese dann zwei weitere einstellen …

Man liebt sie dann ja trotzdem.

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Bild: imgur

Wenn du mit deinen Geschwistern einen Film schaust und eine hässliche Figur auftaucht: Das bist du!

Wie viele du bisher wohl übersehen hast?

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Bild: imgur

Ich habe vorhin ein Chamäleon gesehen. Ein ziemlich mieses natürlich …

¯\_(ツ)_/¯

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Bild: imgur

YouTube-Werbung.
YouTube-Video.​

Nimm mich!

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Bild: imgur

1000 Jahre alter Dämon: Ich wünschte, ich hätte einen Körper, den ich besetzen könnte.
Ich, ein müder Kerl, der nichts lieber täte, als im Autopilotmodus zu laufen.

Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
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Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.Bild: watson

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102
Die PiDi-Memes Teil 1
quelle: watson/twitter
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Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 99
Die PiDi-Memes Teil 2
quelle: internet
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Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!

PiDi
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