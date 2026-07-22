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Picdump 197 – Memes am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen

Sergio Minnig Folge mir

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Kennschus nit öi, du bisch entweder scho im Büro oder nu ufm Wäg zer Arbeit und bisch bitz agschissu. Irgendwen chunt der zi das ja Mittwoch isch und dü diär der PiDi chasch gä. Und scho sind (zumindest) ver es paar Minüte Chummer und Sorge vergässu.

So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.

Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.



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Picdump

Endlich wieder Picdump.

Bild: Internet

Darum essen wir wohl keine Dinos mehr.

Mama möchte wissen, wann sie mit den Kartoffeln beginnen soll.

Es wäre grossartig.

Funktioniert nur auf Englisch.

Das kann nur daran liegen, dass es schon einige Male schiefgelaufen sein muss.

Alles ist Schrott, aber vor einer Weile habe ich meinem Vater ein Foto von einem super gelungenen Seitwärtseinparkieren-Manöver geschickt, und gestern habe ich gesehen, dass er das Bild gerahmt auf seinem Schreibtisch stehen hat, lol.

Eines meiner Lieblings-Meme-Templates.

Die Betonung macht es aus.

Muggel: können keine Bilder hören.

Potterheads:

Man mag sie ja trotzdem.

Wenn deine Katze dich tot auffindet.

Für diesen Schmuddel musst du Englisch können.

Der Genie hat meinen Wunsch wohl falsch verstanden.

Wow!

Ich: Schaue mir eine Sendung namens «Ungelöste Rätsel» an. Sprecher: Der Fall wurde … nie gelöst.

Ich:

Es wäre schon sehr lustig.

Ich wünschte, mein Baby hätte Instagram, damit ich ihm Reels schicken und sagen könnte: «lol, du!»

Ich wusste nicht, dass die Filmreihe schon so alt ist.

Jackass. Teil 1.

Einfach mal coole Kunst zwischendurch.

Prioritäten wurden gesetzt.

Freunde, die gute Outfits dem Wetter vorziehen.

Unsere Jobs sind wohl noch länger nicht in Gefahr.

Ich habe meinen Grundriss auf ChatGPT hochgeladen, um zu sehen, wie ich mein Bett und meinen Kleiderschrank am besten anordne. Das Ergebnis:

Das ist mal Selbstbewusstsein.

Mesopotamische Könige, die sich nach der Eroberung zweier Dörfer selbst zum «Heiligen Gottkaiser des bekannten Universums» ernannten:

Kennt ihr das auch?

Tut mir leid, dass ich so kurzfristig absagen muss – ich hatte abgewartet und gehofft, dass du es tust.

Sorry dafür!

Andere: Du hast einen älteren Bruder? Er muss beschützend und nett sein!

Ich:

Da musste ich tatsächlich auch gleich zweimal hinsehen.

Jemand parkte seinen Tesla neben einem Müllcontainer, und die Leute dachten, es sei eine Mülltonne.

Bitte für den Ohrwurm.

Alle Orte, die Johnny Cash in seinem Lied «I've Been Everywhere» als besucht bezeichnet.

Und falls du es nicht kennst:

Scheint trotzdem ein spannender Abend gewesen zu sein.

Ich: Die Eagles (=Adler) haben gestern Abend gewonnen.

Kollege: Oh, hast du das Spiel gesehen?

Ich: *blutüberströmt und zerkratzt* Welches Spiel?

Hihihi.

Ein Naturwissenschaftslehrer bereitet sich darauf vor, vor einer neuen Generation von 14-Jährigen «Uranus» zu sagen.

Dafür hat er sicher auch den entsprechenden Spruch.

Sie da! Lassen Sie mich mal Ihre Angellizenz sehen!

Ist das schon kurz vor Schmuddeldump?

Falls du dich gefragt hast, wie die Pyramiden gebaut wurden.

Also, wenn man zwei Mitarbeiter einstellt und diese dann zwei weitere einstellen …

Man liebt sie dann ja trotzdem.

Wenn du mit deinen Geschwistern einen Film schaust und eine hässliche Figur auftaucht: Das bist du!

Wie viele du bisher wohl übersehen hast?

Ich habe vorhin ein Chamäleon gesehen. Ein ziemlich mieses natürlich …

¯\_(ツ)_/¯

YouTube-Werbung.

YouTube-Video.​

Nimm mich!

1000 Jahre alter Dämon: Ich wünschte, ich hätte einen Körper, den ich besetzen könnte.

Ich, ein müder Kerl, der nichts lieber täte, als im Autopilotmodus zu laufen.

Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1. Bild: watson

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102 Die PiDi-Memes Teil 1 quelle: watson/twitter

Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 99 Die PiDi-Memes Teil 2 quelle: internet

Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!