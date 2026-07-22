Picdump 197 – Memes am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
Best-of Kommentarspalte:
Picdump
Endlich wieder Picdump.
Darum essen wir wohl keine Dinos mehr.
Mama möchte wissen, wann sie mit den Kartoffeln beginnen soll.
Es wäre grossartig.
Funktioniert nur auf Englisch.
Das kann nur daran liegen, dass es schon einige Male schiefgelaufen sein muss.
Alles ist Schrott, aber vor einer Weile habe ich meinem Vater ein Foto von einem super gelungenen Seitwärtseinparkieren-Manöver geschickt, und gestern habe ich gesehen, dass er das Bild gerahmt auf seinem Schreibtisch stehen hat, lol.
Eines meiner Lieblings-Meme-Templates.
Die Betonung macht es aus.
Muggel: können keine Bilder hören.
Potterheads:
Man mag sie ja trotzdem.
Wenn deine Katze dich tot auffindet.
Für diesen Schmuddel musst du Englisch können.
Der Genie hat meinen Wunsch wohl falsch verstanden.
Wow!
Ich: Schaue mir eine Sendung namens «Ungelöste Rätsel» an. Sprecher: Der Fall wurde … nie gelöst.
Ich:
Es wäre schon sehr lustig.
Ich wünschte, mein Baby hätte Instagram, damit ich ihm Reels schicken und sagen könnte: «lol, du!»
Ich wusste nicht, dass die Filmreihe schon so alt ist.
Jackass. Teil 1.
Einfach mal coole Kunst zwischendurch.
Prioritäten wurden gesetzt.
Freunde, die gute Outfits dem Wetter vorziehen.
Unsere Jobs sind wohl noch länger nicht in Gefahr.
Ich habe meinen Grundriss auf ChatGPT hochgeladen, um zu sehen, wie ich mein Bett und meinen Kleiderschrank am besten anordne. Das Ergebnis:
Das ist mal Selbstbewusstsein.
Mesopotamische Könige, die sich nach der Eroberung zweier Dörfer selbst zum «Heiligen Gottkaiser des bekannten Universums» ernannten:
Kennt ihr das auch?
Tut mir leid, dass ich so kurzfristig absagen muss – ich hatte abgewartet und gehofft, dass du es tust.
Sorry dafür!
Andere: Du hast einen älteren Bruder? Er muss beschützend und nett sein!
Ich:
Da musste ich tatsächlich auch gleich zweimal hinsehen.
Jemand parkte seinen Tesla neben einem Müllcontainer, und die Leute dachten, es sei eine Mülltonne.
Bitte für den Ohrwurm.
Alle Orte, die Johnny Cash in seinem Lied «I've Been Everywhere» als besucht bezeichnet.
Und falls du es nicht kennst:
Scheint trotzdem ein spannender Abend gewesen zu sein.
Ich: Die Eagles (=Adler) haben gestern Abend gewonnen.
Kollege: Oh, hast du das Spiel gesehen?
Ich: *blutüberströmt und zerkratzt* Welches Spiel?
Hihihi.
Ein Naturwissenschaftslehrer bereitet sich darauf vor, vor einer neuen Generation von 14-Jährigen «Uranus» zu sagen.
Dafür hat er sicher auch den entsprechenden Spruch.
Sie da! Lassen Sie mich mal Ihre Angellizenz sehen!
Ist das schon kurz vor Schmuddeldump?
Falls du dich gefragt hast, wie die Pyramiden gebaut wurden.
Also, wenn man zwei Mitarbeiter einstellt und diese dann zwei weitere einstellen …
Man liebt sie dann ja trotzdem.
Wenn du mit deinen Geschwistern einen Film schaust und eine hässliche Figur auftaucht: Das bist du!
Wie viele du bisher wohl übersehen hast?
Ich habe vorhin ein Chamäleon gesehen. Ein ziemlich mieses natürlich …
¯\_(ツ)_/¯
YouTube-Werbung.
YouTube-Video.
Nimm mich!
1000 Jahre alter Dämon: Ich wünschte, ich hätte einen Körper, den ich besetzen könnte.
Ich, ein müder Kerl, der nichts lieber täte, als im Autopilotmodus zu laufen.
Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳
Sergio