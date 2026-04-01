Picdump

Picdump 181 – wer braucht schon Ostereier, wenn es Memes gibt?

Sergio Minnig Folge mir

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Güäte Morgu mitenenader. Äs isch mer wirklich wider en hüäru Freid sid iär hiä und wiär gniässe zämu wider en güäti und ordentlichi Portion Memes zämu. Gniässets und schätzets! Ich fröjiu mi uf d Kommentarspalta.

So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.

Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen, oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.



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Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

Bester Kommentar!

Wir alle kennen diese Person.

Wie es sich anfühlt, diesem einen Freund irgendetwas zu erklären.

Ich spüre schon die Couch unter meinem Hintern. 🥰

Introvertierte sagen so etwas wie: Wow, das Wetter ist heute perfekt!

Das ist so ein fieses Szenario.

Wie viel Pech hast du?

Ich:

Hatten wir nicht alle schon mal diese Phase?

Ich habe genug von den sozialen Medien … wir sehen uns in 15 Minuten (vielleicht auch schon in fünf).

Oder natürlich im MSN.

Ich mit 14: Ich ändere meinen Myspace-Song, um allen zu zeigen, wie ich mich fühle.

So unnötig, aber doch so herrlich.

Ich habe ein paar Stühle für die kleinen Pizzatische gedruckt.

Darum: Keine neuen Spiele!

Mein Gehirn, sobald mir jemand die Regeln eines Kartenspiels erklärt.

Und genau so ist es.

Ich, nachdem ich gesagt habe: Es ist, wie es ist.

Immer noch ein grossartiges Template.

Paps: Du kannst diese Vorlage nicht verwenden, sie ist veraltet.

Ich: dU kaNNsT diEsE VoRLagE niCHt VErwENdeN, siE iSt vERaLteT.​

¯\_(ツ)_/¯

Ich bin in der falschen Zeit geboren.

Ich in einer anderen Zeit:

Wir alle, kleiner Süssfratz, wir alle.

Was machst du beruflich?

Ich gebe mein Bestes.



Es ist immer etwas unangenehm.

Wie ich mich fühle, wenn meine Freunde mir sagen, ich solle an der Ecke auf sie warten, weil sie schon fast da sind.

Die perfekte Verbildlichung existiert ni...

Wenn jemand anruft, anstatt eine Nachricht zu schicken.

Es kann aber auch ganz fies sein.

Ich: Nein, nein, ich bin überhaupt nicht ehrgeizig.

Auch ich:

Ach, Britney …

Die anderen: Bitte mach keine Szene!

Ich:

Wie sonst hätte man ihn besser ehren können?

Larry Tesler, Erfinder der Befehle Ausschneiden, Kopieren und Einfügen, starb im Alter von 74 Jahren.

Larry Tesler, Erfinder der Befehle Ausschneiden, Kopieren und Einfügen, starb im Alter von 74 Jahren.

Larry Tesler, Erfinder der Befehle Ausschneiden, Kopieren und Einfügen, starb im Alter von 74 Jahren.

Ich bin ja auch kein Experte, aber das ist dann wohl zu viel.

Wie viele Tage hintereinander kann ich Trockenshampoo benutzen? (Ich frage für eine Freundin.)

Ist nichts Persönliches.

Du hast mich auf der Party gesehen und nicht Hallo gesagt.

Was ich auf der Party gesehen habe:

Heute hat man dafür das Handy in der Hand.

Dein Paket wird zwischen 15 und 18 Uhr ankommen.

Ich um 14 Uhr:

Es muss gesellschaftlich anerkannt werden!

Hundewortspiel-Meme Nummer 1.

Es ist so gemein.

Niemand:

Meine Augen auf Fotos:

Es ist ein Klassiker, aber ich muss jedes Mal lachen.

Erinnert ihr euch noch daran, als Kelly Rowland ihrem Freund eine Nachricht über Microsoft Excel schickte und sich aufregte, dass er nicht zurückschrieb?

Hundewortspiel-Meme Nummer 2.

Es ist unerträglich.

Wie ich darauf warte, endlich rauszugehen, nachdem ich mich viel zu früh fertiggemacht habe:

Wenn man es tragen kann.

Ich bin total begeistert von diesem Fund aus dem Secondhand-Laden.

Okay, dann schreibe ich nichts dazu.

Und was wäre deine Rolle?

Ich, auf dem Schlachtfeld im Dritten Weltkrieg, auf der Suche nach Eiskaffee und einem Ladegerät:

Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1. Bild:

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102 Die PiDi-Memes Teil 1 quelle: watson/twitter

Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 84 Die PiDi-Memes Teil 2 quelle: internet

Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!