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Picdump 180 – Geil, Memes!

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Picdump 180 – Geil, Memes!

25.03.2026, 04:4625.03.2026, 04:46
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Der Titel iner hitig Üsgab seit scho alles. Sergio Ende.
So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
was willst du dir ansehen?
Best-of Kommentarspalte:Picdump

Best-of Kommentarspalte:

Nelson Muntz
Leser-Kommentar von Nelson Muntz
18.03.2026 08:18
Zu: Picdump 179 – diese Memes sind frischer als Fischers Fritz' Fische
Picdump 179 – diese Memes sind frischer als Fischers Fritz&#039; Fische\n
NepomukVogl
Leser-Kommentar von NepomukVogl
18.03.2026 06:50
In diesen Zeiten braucht es mehr Liebe 🥰 Einen wundervollen Tag euch allen! 😘👋
Zu: Picdump 179 – diese Memes sind frischer als Fischers Fritz' Fische
Picdump 179 тАУ diese Memes sind frischer als Fischers Fritz&#039; Fische\nIn diesen Zeiten braucht es mehr Liebe ЁЯе░ Einen wundervollen Tag euch allen! ЁЯШШЁЯСЛ
Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
18.03.2026 09:57
Heute da der Frühling vor der Türe steht ein paar Lebensweisheiten....
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Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
18.03.2026 11:02
Never give up 😂
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dukla
Leser-Kommentar von dukla
18.03.2026 09:39
Es gibt immer was zu tun...yippie yippie ya yeah
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Präventionsparadox
Leser-Kommentar von Präventionsparadox
18.03.2026 07:58
Das Boot ist voll!
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NeunterMonat
Leser-Kommentar von NeunterMonat
18.03.2026 08:19
...
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Obladidada
Leser-Kommentar von Obladidada
18.03.2026 08:14
Wer kennt das nicht…
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
18.03.2026 09:28
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Geralt von Riva
Leser-Kommentar von Geralt von Riva
18.03.2026 10:34
Heute Politisch unterwegs Nr. 2
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O(n)ly Fun.
Leser-Kommentar von O(n)ly Fun.
18.03.2026 08:50
Aus aktuellem Anlass... ...Woche 4: Karin Keller Suter, Please help us!!!
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
18.03.2026 08:58
Stummschaltknopf
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Die olle Olga
Leser-Kommentar von Die olle Olga
18.03.2026 07:36
In Anbetracht dessen, was auf der Welt so abgeht, ist das eine berechtigte Frage.
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
18.03.2026 08:43
Bier ist nun billiger als Benzin. Trinke. Fahre nicht.
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Obladidada
Leser-Kommentar von Obladidada
18.03.2026 08:12
Ein kleiner Trost angesichts der Weltlage
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dukla
Leser-Kommentar von dukla
18.03.2026 12:15
👮‍♂️
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Picdump 179 вЂ“ diese Memes sind frischer als Fischers Fritz&#039; Fische\nрџ‘®вЂЌв™‚пёЏ
pontian
Leser-Kommentar von pontian
18.03.2026 09:24
Zu: Picdump 179 – diese Memes sind frischer als Fischers Fritz' Fische
Picdump 179 – diese Memes sind frischer als Fischers Fritz&#039; Fische\n
goschi
Leser-Kommentar von goschi
18.03.2026 08:06
Immer noch nicht abgeholt worden der ärmste 😥
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
18.03.2026 08:53
Wenn man in Alaska einen Platten hat
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Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
18.03.2026 07:08
Für alle Herr der Ringe Fans 😉
Zu: Picdump 179 – diese Memes sind frischer als Fischers Fritz' Fische
Picdump 179 – diese Memes sind frischer als Fischers Fritz&#039; Fische\nFür alle Herr der Ringe Fans 😉
Obladidada
Leser-Kommentar von Obladidada
18.03.2026 08:48
Vielleicht morgen😉
Zu: Picdump 179 – diese Memes sind frischer als Fischers Fritz' Fische
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Donkey aka Graues Langohr
Leser-Kommentar von Donkey aka Graues Langohr
18.03.2026 07:36
Mein Vorschlag für das neue Motiv der 10er Note wurde leider nicht angenommen
Zu: Picdump 179 – diese Memes sind frischer als Fischers Fritz' Fische
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
18.03.2026 08:50
Die Älteren unter uns erinnern sich noch
Zu: Picdump 179 – diese Memes sind frischer als Fischers Fritz' Fische
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goschi
Leser-Kommentar von goschi
18.03.2026 08:07
Dieses P epsi finde ich auch das beste
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Picdump 179 – diese Memes sind frischer als Fischers Fritz&#039; Fische\nDieses P epsi finde ich auch das beste

Picdump

Endlich wieder Mittwoch.

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Es sind Erfahrungswerte.

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Bild: imgur

«Kumpel, ich glaube, sie ist die Richtige, ich werde sie heiraten.»
Wie ich meinen Kumpel nach drei Monaten wiedergefunden habe:

Es dauert meistens ein paar Folgen.

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Wie es ist, den Rest einer Serie weiterzuschauen, obwohl sie deinen Lieblingscharakter getötet haben.

Das heisst dann wohl nein.

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Hast du nach der Arbeit Zeit?
Ich nach der Arbeit:

Hier ein Ohrwurm:

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Die Unterschiede sind gewaltig.

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Ich habe zwei Persönlichkeiten.

Das, statt es für das nächste Jahr zu sparen.

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Steuerrückerstattung: 1200 Dollar.
Ich: Ich habe 4 Eier in mein Omelette gegeben …

Wie sehr hasst du die Menschheit?

Diese Person:

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Ich bin sicher, das verstehst du.

Es war wirklich so cool.

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Wenn du den Taschenrechner auf den Kopf stellst und dort «BOOBIES» steht.

Es wird ein langer, aber notwendiger Kampf.

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Ich, wie ich wegschaue, damit sie nicht gewinnen.
Werbung, die man nicht überspringen kann.

Wer's kennt, kennt's.

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Verdammt, ich habe mein Joy-Division-Shirt gebügelt.

Ich hoffe, dass es sich um einen Schreibfehler handelt.

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Brians, keine Bomben.

Huch, Schmuddel.

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Ich lerne gerne neue Instrumente, aber dieses lasse ich lieber aus.
Arsch-Klarinette.

Zur Abwechslung etwas Tiefsinniges.

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Nur weil du dich einfügst, heisst das noch lange nicht, dass du am richtigen Ort bist.

Uppsi.

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😑😑😑

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Bist du ein «Arrr»-Pirat oder ein «Yo-ho-ho»-Pirat?
Ich bin ein «Ich zahle keine 600 Dollar für Photoshop»-Pirat.

Das ist so ungerecht.

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Meine Mutter, als ich klein war: kein Spielzeug im Wohnzimmer.
Meine Mutter als Oma:

Das darf die Polizei aber nicht sehen.

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Wenn man im Winter zu spät zur Arbeit kommt …

Badumtss.

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Funktioniert nur auf Englisch.

Sagt mir nicht, dass sie nicht zufrieden aussieht. 🤷🏻‍♂️

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AI wird dir deinen Job wegnehmen.
Ich: Gott sei Dank!

Das ist so brutal.

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Wenn es sich so anfühlt, als wäre man schon seit sieben Stunden bei der Arbeit, und man dann auf die Uhr schaut und feststellt, dass erst 13 Minuten vergangen sind …

¯\_(ツ)_/¯

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Disney: Wie können wir sicherstellen, dass das Publikum erkennt, dass die Figur weiblich ist?
Animatoren:

Ein möglicher Lifehack?

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Hör auf, dir die Schuld für deine Misserfolge zu geben. Lerne Astrologie und schieb die Schuld auf die Planeten.

Hauptsache einen Drink in der Hand.

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Nachtarbeiter in den Ferien.

Ich verstehe alle, die es nicht lustig finden. Aber ich lieb's.

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Ein Wortspiel.

Wenn die Produktbeschreibungen ehrlich wären.

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Mit diesem praktischen Serviettenhalter kannst du entweder eine Handvoll von 60 Servietten aufs Mal entnehmen oder eine kleine Ecke von einer einzigen abreissen. Die Wahl liegt nicht bei dir.

Aller Anfang ist schwer.

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Introvertierte, wenn sie jemanden mit «Hallo» begrüssen: Geselligkeit ist meine Leidenschaft.

Wie kommt man bitte auf so was?

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Das Trinken von Wasser durch einen Strohhalm ist das Gegenteil von Schnorcheln.

Es ist so süss. 🥰

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Hihihihi.

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Das kommt mir einfach nur faul vor.

Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
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Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
infobox image
Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.Bild:

Die PiDi-Memes Teil 1:

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Die PiDi-Memes Teil 1
quelle: watson/twitter
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Die PiDi-Memes Teil 2:

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Die PiDi-Memes Teil 2
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Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!

PiDi
Picdump 132 – kein Sonnenschein, dafür aber Memes!
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Picdump 132 – kein Sonnenschein, dafür aber Memes!
von Sergio Minnig
Picdump 73 – weil Memes einfach Leben sind
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Picdump 73 – weil Memes einfach Leben sind
Picdump 43 – Meme, Memer, am Memesten!
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Picdump 43 – Meme, Memer, am Memesten!
Picdump 91 – diese Memes bringen dich in Ferienstimmung
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Picdump 91 – diese Memes bringen dich in Ferienstimmung