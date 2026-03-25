Picdump

Picdump 180 – Geil, Memes!

Sergio Minnig Folge mir

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Der Titel iner hitig Üsgab seit scho alles. Sergio Ende.

So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.

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Picdump

Endlich wieder Mittwoch.

Es sind Erfahrungswerte.

«Kumpel, ich glaube, sie ist die Richtige, ich werde sie heiraten.»

Wie ich meinen Kumpel nach drei Monaten wiedergefunden habe:

Es dauert meistens ein paar Folgen.

Wie es ist, den Rest einer Serie weiterzuschauen, obwohl sie deinen Lieblingscharakter getötet haben.

Das heisst dann wohl nein.

Hast du nach der Arbeit Zeit?

Ich nach der Arbeit:

Hier ein Ohrwurm:

Die Unterschiede sind gewaltig.

Ich habe zwei Persönlichkeiten.

Das, statt es für das nächste Jahr zu sparen.

Steuerrückerstattung: 1200 Dollar.

Ich: Ich habe 4 Eier in mein Omelette gegeben …

Wie sehr hasst du die Menschheit?



Diese Person:



Ich bin sicher, das verstehst du.

Es war wirklich so cool.

Wenn du den Taschenrechner auf den Kopf stellst und dort «BOOBIES» steht.

Es wird ein langer, aber notwendiger Kampf.

Ich, wie ich wegschaue, damit sie nicht gewinnen.

Werbung, die man nicht überspringen kann.



Wer's kennt, kennt's.

Verdammt, ich habe mein Joy-Division-Shirt gebügelt.

Ich hoffe, dass es sich um einen Schreibfehler handelt.

Brians, keine Bomben.



Huch, Schmuddel.

Ich lerne gerne neue Instrumente, aber dieses lasse ich lieber aus.

Arsch-Klarinette.

Zur Abwechslung etwas Tiefsinniges.

Nur weil du dich einfügst, heisst das noch lange nicht, dass du am richtigen Ort bist.

Uppsi.

😑😑😑

Bist du ein «Arrr»-Pirat oder ein «Yo-ho-ho»-Pirat?

Ich bin ein «Ich zahle keine 600 Dollar für Photoshop»-Pirat.



Das ist so ungerecht.

Meine Mutter, als ich klein war: kein Spielzeug im Wohnzimmer.

Meine Mutter als Oma:

Das darf die Polizei aber nicht sehen.

Wenn man im Winter zu spät zur Arbeit kommt …

Badumtss.

Funktioniert nur auf Englisch.

Sagt mir nicht, dass sie nicht zufrieden aussieht. 🤷🏻‍♂️

AI wird dir deinen Job wegnehmen.

Ich: Gott sei Dank!



Das ist so brutal.

Wenn es sich so anfühlt, als wäre man schon seit sieben Stunden bei der Arbeit, und man dann auf die Uhr schaut und feststellt, dass erst 13 Minuten vergangen sind …

¯\_(ツ)_/¯

Disney: Wie können wir sicherstellen, dass das Publikum erkennt, dass die Figur weiblich ist?

Animatoren:

Ein möglicher Lifehack?

Hör auf, dir die Schuld für deine Misserfolge zu geben. Lerne Astrologie und schieb die Schuld auf die Planeten.

Hauptsache einen Drink in der Hand.

Nachtarbeiter in den Ferien.

Ich verstehe alle, die es nicht lustig finden. Aber ich lieb's.

Ein Wortspiel.

Wenn die Produktbeschreibungen ehrlich wären.

Mit diesem praktischen Serviettenhalter kannst du entweder eine Handvoll von 60 Servietten aufs Mal entnehmen oder eine kleine Ecke von einer einzigen abreissen. Die Wahl liegt nicht bei dir.

Aller Anfang ist schwer.

Introvertierte, wenn sie jemanden mit «Hallo» begrüssen: Geselligkeit ist meine Leidenschaft.

Wie kommt man bitte auf so was?

Das Trinken von Wasser durch einen Strohhalm ist das Gegenteil von Schnorcheln.

Es ist so süss. 🥰

Hihihihi.

Das kommt mir einfach nur faul vor.

Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1. Bild:

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102 Die PiDi-Memes Teil 1 quelle: watson/twitter

Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 82 Die PiDi-Memes Teil 2 quelle: internet

Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!