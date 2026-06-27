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Flavia sucht beim Single-Pflücken auf dem Erdbeerfeld ihre grosse Liebe

Video: watson/Emanuella Kälin

Flavia flirtet: Single-Pflücken statt Online-Dating

27.06.2026, 09:5227.06.2026, 09:52
Flavia Kälin
Flavia Kälin
Emanuella Kälin
Emanuella Kälin

Flavia hat die Nase voll von Online-Dating.

Swipen bis zur Sehnenscheidenentzündung, nur um dann eine lauwarme, erzwungene Konversation mit einem Fremden zu haben, und nach all den Mühen dann als Tüpfelchen auf dem i noch vor dem ersten Date geghostet zu werden – das muss doch auch anders gehen.

Deshalb probiert Flavia heute eine andere Art von Dating aus, in der sie den potenziellen Partner gerade schon a) live und b) in Action sieht: am Single-Pflücken.

Auf einem Erdbeerfeld in Zürich gibt's nämlich einen speziellen Bereich für Date-Willige:

Dort, wo einsame Herzen nicht nur nach dem saftigsten Früchtchen greifen, sondern vielleicht auch nach der grossen Liebe.🍓

Bewaffnet mit den klebrigsten Erdbeer-Anmachsprüchen stürzt sich Flavia ins Abenteuer.

Wie das ausgegangen ist, seht ihr hier:

Video: watson/Emanuella Kälin

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