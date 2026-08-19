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Picdump 201 – Memes, die Sprache des Volkes

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Picdump 201 – Memes, die Sprache des Volkes

19.08.2026, 06:0419.08.2026, 06:04
Sergio Minnig
Sergio Minnig
Numal merci ver z Jubiläum letscht Wucha so z zelebrieru. Aber jez gnüäg va der Verganguheit, uf iisch wartut d Züäkunft. Los geits!

So, und jetzt zum besten Teil des Picdump. Du hast die Wahl: Wirf zuerst einen Blick auf die besten Kommentare der letzten Woche oder tauche direkt in die lustigsten Memes dieser Woche ein.

Wohin soll die Reise für dich gehen?
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
12.08.2026 07:17
15
Zu: Picdump 200 – zwar nicht 200 Memes, dafür 200 Herzen
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Mallory1507
Leser-Kommentar von Mallory1507
12.08.2026 06:58
Und für unsere Ich-blitze-jeden-Post Blitzer...
Zu: Picdump 200 – zwar nicht 200 Memes, dafür 200 Herzen
Picdump 200 – Zwar nicht 200 Memes, dafür 200 Herzen\nUnd für unsere Ich-blitze-jeden-Post Blitzer...
Petschi21
Leser-Kommentar von Petschi21
12.08.2026 07:24
Jeden Montag...
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
12.08.2026 06:18
Zu: Picdump 200 – zwar nicht 200 Memes, dafür 200 Herzen
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PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
12.08.2026 07:11
Zu: Picdump 200 – zwar nicht 200 Memes, dafür 200 Herzen
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Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
12.08.2026 09:45
Zu: Picdump 200 – zwar nicht 200 Memes, dafür 200 Herzen
Picdump 200 – zwar nicht 200 Memes, dafür 200 Herzen\n
Petschi21
Leser-Kommentar von Petschi21
12.08.2026 07:22
Alles gute zum 200. PIDI
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PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
12.08.2026 06:45
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
12.08.2026 07:16
Ok
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NeunterMonat
Leser-Kommentar von NeunterMonat
12.08.2026 07:09
...
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Jackie Brown
Leser-Kommentar von Jackie Brown
12.08.2026 07:52
Gratulation an Sergio! Und danke für die wöchentliche Bespassung!
Zu: Picdump 200 – zwar nicht 200 Memes, dafür 200 Herzen
Picdump 200 – zwar nicht 200 Memes, dafür 200 Herzen\nGratulation an Sergio! Und danke für die wöchentliche Bespassung!
Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
12.08.2026 06:33
Ich brauche kein ChatGPT, Männer erklären mir alles
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
12.08.2026 07:12
🙈
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Die olle Olga
Leser-Kommentar von Die olle Olga
12.08.2026 09:04
Dann doch eher ein Closomat.
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Picdump 200 – zwar nicht 200 Memes, dafür 200 Herzen\nDann doch eher ein Closomat.
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
12.08.2026 07:13
Zugegeben, was für die Älteren unter uns ...
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
12.08.2026 06:35
Und hier noch die Herzchenarbeit von Sergio für alle, bei denen es je nach Compi auch keine saubere Darstellung macht
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Die olle Olga
Leser-Kommentar von Die olle Olga
12.08.2026 09:10
Wenn die Titanic ein Speedboot gewesen wäre.
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Picdump 200 – zwar nicht 200 Memes, dafür 200 Herzen\nWenn die Titanic ein Speedboot gewesen wäre.
Walter Sahli
Leser-Kommentar von Walter Sahli
12.08.2026 14:06
Ich hab auch so einen Lustigen ...
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Picdump 200 – zwar nicht 200 Memes, dafür 200 Herzen\nIch hab auch so einen Lustigen ...
dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
Leser-Kommentar von dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
12.08.2026 07:15
folgt mir für mehr Finanztipps
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Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

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bild: internet

Ich wünschte, ich wüsste, wie ich dich loswerden könnte.

Frodo, ich fühle dich.

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Bild: imgur

Introvertierte, nachdem sie ein ganzes Telefongespräch überstanden haben:
Es ist geschafft.

Für den entschuldige ich mich, aber es trifft meinen Humor sooo sehr.

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Bild: instagram

Recht hat er.

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Bild: imgur

Funktioniert nur auf Englisch.

Wer hätte so einen Satz vor 40 Jahren erwartet …

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Bild: imgur

Letzte Nacht fragte mich mein Kumpel, ob er einen USB-Anschluss zum Aufladen seiner Zigarette benutzen dürfe, aber ich lud gerade mein Buch damit auf. Die Zukunft ist bescheuert.

Immerhin gab es eine Torte.

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Bild: IMGUR

Wenn dein Kollege einen neuen Job hat.
DU BIST FÜR UNS GESTORBEN, WIR HOFFEN, DASS DU SCHEITERST.

Die wichtigen Fragen der Menschheit.

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Bild: instagram

Wenn es Giraffen-Zentauren gäbe, würden sie so aussehen oder so?

Das haben wir alle schon mindestens einmal erlebt.

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bild: imgur

Ich: Ein zwanzigminütiger Powernap klingt gut.
Ich: drei Stunden später, völlig verschwitzt

Der akkurateste Kommentar dieser Ausgabe.

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Bild: INSTAGRAM

Das machen nur Psychopathen!

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bild: imgur

Wenn sich jemand neben dich setzt, obwohl noch viele Plätze frei sind …

Das ist ein fairer Einwand.

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Bild: imgur

«Das ist alles nur in deinem Kopf» – stimmt! Leider bin ich auch da.

Das Meme würde auch sehr gut in den FailDi passen.

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Bild: imgur

Hier ist ein Foto von meinem Fieberthermometer, als ich das letzte Mal krank war, falls jemand eine Ausrede braucht, um nicht zur Arbeit zu gehen.
Kann nicht kommen. Ich bin krank.
Wolltest du das ganze Meme schicken oder nur das Bild?
Mist.

Warum eigentlich nicht.

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Bild: imgur

Wollen wir uns auf einen Kaffee treffen?
Ich:

Moderne Zeiten …

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Bild: imgur

Und weg war er.

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Bild: imgur

Ich: Hast du meinen Hoodie gesehen?
Sie: Du meinst «unseren» Hoodie?

Ist uns das nicht allen schon mal passiert?

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Bild: imgur

Chef: Warum kommst du zu spät zur Arbeit?!
Ich: Ich habe meinen Taschenrechner statt meines Weckers gestellt.

Dem ist nichts hinzuzufügen.

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Bild: imgur

Das schlechteste Spital-Logo aller Zeiten.

Wäre ja zu schön gewesen.

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Bild: imgur

Das Leben.
Ich, der endlich mal eine Pause machen kann.

Dasselbe gilt für den Schlafsack.

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bild: imgur

Die Zelttasche. Das Zelt.

¯\_(ツ)_/¯

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Bild: imgur

Die erste rassistische Erfahrung meines Bruders war, dass mein Vater während seines gesamten Schultheaters den falschen asiatischen Jungen filmte.

Das brennt schon beim Anschauen.

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Bild: instagram

Sie: Ich bin nicht so heiss.
Auch sie:

Das ist diabolisch.

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Bild: imgur

Wenn du deine Küche umbaust, stell eines davon in die leere Ecke des Eckschranks – für den nächsten, der in zehn bis fünfzehn Jahren umbaut.

Die Würfel sind wohl bereits gefallen.

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Bild: imgur

Wenn dein Vater Karten für das Limp-Bizkit-Konzert kauft, obwohl deine Mutter gesagt hat, dass du nicht hingehen darfst.

Amen, Schwester.

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Bild: imgur

Wir nach einem gesellschaftlichen Ereignis.

Eigentlich kann ich darüber ja nicht lachen.

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Bild: instagram

Badumtss.

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Bild: instagram

Ein Wortspiel.

Trainieren? 😅

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Bild: imgur

Elternsein um 20 Uhr: Es ist 20 Uhr, die Kinder schlafen endlich nach 47 Wutanfällen und 16 Toilettengängen … und jetzt sitzt du da und überlegst, ob du trainieren sollst oder einfach still und leise wie eine verfaulte Kartoffel auf dem Sofa verrotten willst.

Der stete Tropfen höhlt den Stein.

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Bild: imgur

Monatliche Mindestzahlungen.
Erdrückende Schulden.

System ausgedribbelt.

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Bild: instagram

Dschinni: Du hast drei Wünsche und nein, du kannst nicht sagen: Ich wünsche mir mehr Wünsche.
Ich: Ich wünsche mir mehr Dschinnis.
Dschinni:

Es sieht in den sozialen Medien meistens romantischer aus, als es dann wirklich ist.

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bild: imgur

Familie: Lasst uns im Juli zelten gehen!
Ich auf dem Campingplatz:

Das war's für diese Woche. Jetzt seid ihr an der Reihe: Lasst die Kommentarspalte glühen und haut eure besten Memes raus!

Bis zum nächsten Mal
Sergio​
Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: watson/Imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung PiDi
Im Sommer 2023 n. Chr. entstand im Schatten der imposanten Hardbrücke, direkt am Fusse des majestätischen Prime Towers, eine geschichtsträchtige Nomenklatur. Das englische Wort «Picdump» vereint die Kraft zweier durch Memes geprägter Urbegriffe: Das prägnante «Pic» verschmilzt mit dem kraftvollen «Dump» zu einer monumentalen Einheit. Aus den Initialen dieser beiden Wörter wurde das «P» und das «D» geformt. Daraus erwacht die Bezeichnung durch die englische Phonetisierung als «Pi» und «Di» zu vollem Leben. So wurde an jenem legendären Tag die offizielle und unverrückbare Abkürzung «PiDi» für alle Zeiten in Stein gemeisselt. Seither hallt dieser epische Name durch die digitalen Hallen von watson und zeugt vom Geist der Popkultur.
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Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.Bild: watson

PiDi-Memes Teil 1:

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Die PiDi-Memes Teil 1
quelle: watson/twitter
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PiDi-Memes Teil 2:

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Die PiDi-Memes Teil 2
quelle: internet
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PiDi-Memes Teil 3:

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Die PiDi-Memes Teil 3
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Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!

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