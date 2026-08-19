Picdump

Picdump 201 – Memes, die Sprache des Volkes

Sergio Minnig Folge mir

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Numal merci ver z Jubiläum letscht Wucha so z zelebrieru. Aber jez gnüäg va der Verganguheit, uf iisch wartut d Züäkunft. Los geits!

So, und jetzt zum besten Teil des Picdump. Du hast die Wahl: Wirf zuerst einen Blick auf die besten Kommentare der letzten Woche oder tauche direkt in die lustigsten Memes dieser Woche ein.

Wohin soll die Reise für dich gehen? Best-of-Kommentarspalte Picdump

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Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

bild: internet

Ich wünschte, ich wüsste, wie ich dich loswerden könnte.

Frodo, ich fühle dich.

Introvertierte, nachdem sie ein ganzes Telefongespräch überstanden haben:

Es ist geschafft.

Für den entschuldige ich mich, aber es trifft meinen Humor sooo sehr.

Recht hat er.

Funktioniert nur auf Englisch.

Wer hätte so einen Satz vor 40 Jahren erwartet …

Letzte Nacht fragte mich mein Kumpel, ob er einen USB-Anschluss zum Aufladen seiner Zigarette benutzen dürfe, aber ich lud gerade mein Buch damit auf. Die Zukunft ist bescheuert.

Immerhin gab es eine Torte.

Wenn dein Kollege einen neuen Job hat.

DU BIST FÜR UNS GESTORBEN, WIR HOFFEN, DASS DU SCHEITERST.

Die wichtigen Fragen der Menschheit.

Wenn es Giraffen-Zentauren gäbe, würden sie so aussehen oder so?

Das haben wir alle schon mindestens einmal erlebt.

Ich: Ein zwanzigminütiger Powernap klingt gut.

Ich: drei Stunden später, völlig verschwitzt

Der akkurateste Kommentar dieser Ausgabe.

Das machen nur Psychopathen!

Wenn sich jemand neben dich setzt, obwohl noch viele Plätze frei sind …

Das ist ein fairer Einwand.

«Das ist alles nur in deinem Kopf» – stimmt! Leider bin ich auch da.

Das Meme würde auch sehr gut in den FailDi passen.

Hier ist ein Foto von meinem Fieberthermometer, als ich das letzte Mal krank war, falls jemand eine Ausrede braucht, um nicht zur Arbeit zu gehen.

Kann nicht kommen. Ich bin krank.

Wolltest du das ganze Meme schicken oder nur das Bild?

Mist.

Warum eigentlich nicht.

Wollen wir uns auf einen Kaffee treffen?

Ich:

Moderne Zeiten …

Und weg war er.

Ich: Hast du meinen Hoodie gesehen?

Sie: Du meinst «unseren» Hoodie?

Ist uns das nicht allen schon mal passiert?

Chef: Warum kommst du zu spät zur Arbeit?!

Ich: Ich habe meinen Taschenrechner statt meines Weckers gestellt.

Dem ist nichts hinzuzufügen.

Das schlechteste Spital-Logo aller Zeiten.

Wäre ja zu schön gewesen.

Das Leben.

Ich, der endlich mal eine Pause machen kann.

Dasselbe gilt für den Schlafsack.

Die Zelttasche. Das Zelt.

¯\_(ツ)_/¯

Die erste rassistische Erfahrung meines Bruders war, dass mein Vater während seines gesamten Schultheaters den falschen asiatischen Jungen filmte.

Das brennt schon beim Anschauen.

Sie: Ich bin nicht so heiss.

Auch sie:



Das ist diabolisch.

Wenn du deine Küche umbaust, stell eines davon in die leere Ecke des Eckschranks – für den nächsten, der in zehn bis fünfzehn Jahren umbaut.

Die Würfel sind wohl bereits gefallen.

Wenn dein Vater Karten für das Limp-Bizkit-Konzert kauft, obwohl deine Mutter gesagt hat, dass du nicht hingehen darfst.

Amen, Schwester.

Wir nach einem gesellschaftlichen Ereignis.

Eigentlich kann ich darüber ja nicht lachen.

Badumtss.

Ein Wortspiel.

Trainieren? 😅

Elternsein um 20 Uhr: Es ist 20 Uhr, die Kinder schlafen endlich nach 47 Wutanfällen und 16 Toilettengängen … und jetzt sitzt du da und überlegst, ob du trainieren sollst oder einfach still und leise wie eine verfaulte Kartoffel auf dem Sofa verrotten willst.

Der stete Tropfen höhlt den Stein.

Monatliche Mindestzahlungen.

Erdrückende Schulden.

System ausgedribbelt.

Dschinni: Du hast drei Wünsche und nein, du kannst nicht sagen: Ich wünsche mir mehr Wünsche.

Ich: Ich wünsche mir mehr Dschinnis.

Dschinni:​

Es sieht in den sozialen Medien meistens romantischer aus, als es dann wirklich ist.

Familie: Lasst uns im Juli zelten gehen!

Ich auf dem Campingplatz:

Das war's für diese Woche. Jetzt seid ihr an der Reihe: Lasst die Kommentarspalte glühen und haut eure besten Memes raus!



Bis zum nächsten Mal

Sergio​

Bild: watson/Imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung PiDi Im Sommer 2023 n. Chr. entstand im Schatten der imposanten Hardbrücke, direkt am Fusse des majestätischen Prime Towers, eine geschichtsträchtige Nomenklatur. Das englische Wort «Picdump» vereint die Kraft zweier durch Memes geprägter Urbegriffe: Das prägnante «Pic» verschmilzt mit dem kraftvollen «Dump» zu einer monumentalen Einheit. Aus den Initialen dieser beiden Wörter wurde das «P» und das «D» geformt. Daraus erwacht die Bezeichnung durch die englische Phonetisierung als «Pi» und «Di» zu vollem Leben. So wurde an jenem legendären Tag die offizielle und unverrückbare Abkürzung «PiDi» für alle Zeiten in Stein gemeisselt. Seither hallt dieser epische Name durch die digitalen Hallen von watson und zeugt vom Geist der Popkultur. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1. Bild: watson

PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102 Die PiDi-Memes Teil 1 quelle: watson/twitter

PiDi-Memes Teil 2:

1 / 102 Die PiDi-Memes Teil 2 quelle: internet

PiDi-Memes Teil 3:

1 / 4 Die PiDi-Memes Teil 3 quelle: internet

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Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!