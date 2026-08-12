Picdump

Picdump 200 – Zwar nicht 200 Memes, dafür 200 Herzen

Sergio Minnig Folge mir

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❤️❤️❤️❤️ – 200 Herzen, nur für dich! (Wenn deine Ansicht der Herzen komisch ist, sieh es dir am Computer an.)

Happy 200. PiDi Üsgabe (sit der nöji Ziträchnig)! Das isch alles nur dank ew meglich. Merci ver z Läsu, ver z Blitzu, ver z Härzu, ver z Diskutieru, ver z Lobu, ver z Kritisieru und eifach mit allum en Teil vam PiDi z si. Ich fröjiu mi uf mindeschtens witeri zweihundert Üsgabe.

So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.

Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.



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Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

Bild: Internet

Wer hat auch immer so gelernt?

Alles ist wichtig.

Selbiges gilt beim Lüften.

Ich: Ich gehe raus, um die Sommerbrise zu geniessen ...

Die Sommerbrise:



Wenn das wirklich funktioniert, ist es grossartig.

Die Ex meines Bruders hat uns die letzten zwei Monate unser Netflix geklaut, indem sie ihren Account als «Einstellungen» getarnt hat, und ehrlich gesagt bin ich nicht mal sauer. Ich bin nur total enttäuscht von mir selbst, weil ich tatsächlich geglaubt habe, dass ein Account namens «Einstellungen» wirklich die Netflix-Einstellungen wären.

Mr. Sketch kenne ich nicht, aber wir hatten auch unsere Filzstifte.

Wir hatten keine Vapes, wir hatten Mr Sketch.

Also wirklich …

Ja, Brudi, der Sommer ist besser als der Winter.

Der Sommer:

Ich habe keine Ahung wie das ausgesprochen werden soll.

Das übersetze ich nicht.

Bitte für den Ohrwurm.

Coverversionen sind nie besser als das Original.

Ich:

Das könnte natürlich eine mögliche Ursache sein.

Arzt: Könnte etwas Ihre chronischen Rückenschmerzen verursachen?

Ich, jede Nacht:

Die kleinen Scheisser lassen sich die Stimmung von gar nichts verderben.

Wenn ein Kind beinahe in einer Schokoladenfabrik stirbt… Oompa Loompas:

Ach, sag nicht.

*Kunde, der schwarzen Kaffee probiert*

Kunde: Wow, der ist bitter!

Ich:

Scusi für das.

Ich, wie ich dem Barista bei Starbucks sage, dass ich die Toilette verstopft habe, wenn ich gehe.

Das ist immer eine Challenge.

Kunde: Oh, Moment, ich habe gerade $ 2.37 um das mit dem Wechselgeld leichter zu machen.

Badumtss.

Danke dafür, Kyle.

Mein Sohn und mein Schwiegervater.

Ich und der Schwiegervater von jemand anderem.



Immer spannend, solange es nicht einen selbst betrifft.

Ich: Ich hasse Drama, ich will ein friedliches Leben führen.

Auch ich, wenn es ein Drama gibt.

Zurück in den Stollen.

Wie es sich anfühlt, nach der Mittagspause wieder an die Arbeit zu gehen.

Die einzig gute Verwendung für diesen Slogan.

Auf meiner Beerdigung möchte ich ein grosses Schild mit der Aufschrift «Lebe, lache, liebe», auf dem das «Lebe» durchgestrichen ist.

Es ist soooo wahr!

Millennials im Jahr 2006: Hört euch mal diesen neuen Klingelton an, den ich mir gerade gekauft habe! Ich kann es kaum erwarten, dass mich jemand anruft!

Millennials im Jahr 2026: *Telefon klingelt*

Das Meme trifft den Blick wirklich sehr gut.

Ältere Damen, wenn sie eine Kassiererin mit Tattoo oder Piercing sehen.

Alle im Detailhandel fühlen es.

Der Laden schliesst um 7 Uhr.

Kunde um 6.59 Uhr: Hey! Habt ihr noch geöffnet?

Ich:

Immerhin glücklich.

Bist du dumm oder was?

Ich:

Ach, geliebte Memory Card ... 🥰

500-GB-Konsole 2025

1 MB 1999

Die Geschichte würde ich auch gerne hören.

Ich möchte von dem Vorfall wissen, der zu diesem Schild geführt hat:

SEIFE, kein Käse.

Und wahrscheinlich noch an der Tür kratzen.

Wie Katzen vor dem Badezimmer auf dich warten:

Ob die das Timing genau so lernen?

Kellner: Alles gut?

Ich:​

Ein klassisches Missverständnis.

Funktioniert nur auf Englisch.

Ist doch absolut logisch.

Besucher: Wie alt ist das Tyrannosaurus-Skelett?

Führer: 70'000'006 Jahre.

Besucher: Wow! Wie können Sie das so genau sagen?

Führer: Man sagte mir, es sei 70'000'000 Jahre alt, als ich hier anfing.

Mach's trotzdem!

Ich, wie ich jeden Morgen vor der Schule im Bett liege und mich frage, ob eine Ausbildung wirklich sinnvoll ist.

Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1. Bild: watson

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102 Die PiDi-Memes Teil 1 quelle: watson/twitter

Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 102 Die PiDi-Memes Teil 2 quelle: internet

Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!