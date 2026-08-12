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Picdump 200 – Zwar nicht 200 Memes, dafür 200 Herzen

Picdump

Picdump 200 – Zwar nicht 200 Memes, dafür 200 Herzen

12.08.2026, 06:0512.08.2026, 06:05
Sergio Minnig
Sergio Minnig

❤️❤️❤️❤️🖤🖤🖤🖤❤️❤️❤️🖤❤️❤️❤️🖤🖤🖤❤️❤️❤️❤️🖤❤️❤️❤️❤️❤️
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❤️❤️❤️❤️ – 200 Herzen, nur für dich! (Wenn deine Ansicht der Herzen komisch ist, sieh es dir am Computer an.)

Happy 200. PiDi Üsgabe (sit der nöji Ziträchnig)! Das isch alles nur dank ew meglich. Merci ver z Läsu, ver z Blitzu, ver z Härzu, ver z Diskutieru, ver z Lobu, ver z Kritisieru und eifach mit allum en Teil vam PiDi z si. Ich fröjiu mi uf mindeschtens witeri zweihundert Üsgabe.
So – und jetzt zu all dem Schönen, das heute auf dich wartet.
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
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Best-of Kommentarspalte:
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Best-of Kommentarspalte:

Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
05.08.2026 07:16
Zu: Picdump 199 – Ich habe heute leider (k)ein Meme für dich
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
05.08.2026 06:50
Na denn
Zu: Picdump 199 – Ich habe heute leider (k)ein Meme für dich
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Kittyglam
Leser-Kommentar von Kittyglam
05.08.2026 10:21
Fragebogen erfolgreich ausgefüllt 👍
Zu: Picdump 199 – Ich habe heute leider (k)ein Meme für dich
Picdump 199 вЂ“ Ich habe heute leider (k)ein Meme fГјr dich\nFragebogen erfolgreich ausgefГјllt рџ‘Ќ
Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
05.08.2026 07:32
Opa hat sich nicht beklagt
Zu: Picdump 199 – Ich habe heute leider (k)ein Meme für dich
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Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
05.08.2026 07:10
Zu: Picdump 199 – Ich habe heute leider (k)ein Meme für dich
Picdump 199 – Ich habe heute leider (k)ein Meme für dich\n
Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
05.08.2026 07:23
Zu: Picdump 199 – Ich habe heute leider (k)ein Meme für dich
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
05.08.2026 06:51
Ein Simpler 😏
Zu: Picdump 199 – Ich habe heute leider (k)ein Meme für dich
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Petschi21
Leser-Kommentar von Petschi21
05.08.2026 07:16
..
Zu: Picdump 199 – Ich habe heute leider (k)ein Meme für dich
Picdump 199 – Ich habe heute leider (k)ein Meme für dich\n..
dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
Leser-Kommentar von dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
05.08.2026 07:28
haben will
Zu: Picdump 199 – Ich habe heute leider (k)ein Meme für dich
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PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
05.08.2026 06:33
🙄
Zu: Picdump 199 – Ich habe heute leider (k)ein Meme für dich
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SusScrofa
Leser-Kommentar von SusScrofa
05.08.2026 07:23
🥵
Zu: Picdump 199 – Ich habe heute leider (k)ein Meme für dich
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
05.08.2026 06:55
🙈
Zu: Picdump 199 – Ich habe heute leider (k)ein Meme für dich
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
05.08.2026 07:43
Zu: Picdump 199 – Ich habe heute leider (k)ein Meme für dich
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Matrixx
Leser-Kommentar von Matrixx
05.08.2026 07:13
Eine Amazon-Rezension zu einer Sonnenfinsternis-Brille.
Zu: Picdump 199 – Ich habe heute leider (k)ein Meme für dich
Picdump 199 – Ich habe heute leider (k)ein Meme für dich\nEine Amazon-Rezension zu einer Sonnenfinsternis-Brille.
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
05.08.2026 06:57
Oh my godness
Zu: Picdump 199 – Ich habe heute leider (k)ein Meme für dich
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
05.08.2026 07:22
Dad Jokes sind für einfach gestrickte Menschen wie mich
Zu: Picdump 199 – Ich habe heute leider (k)ein Meme für dich
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
05.08.2026 07:17
Wenn homosexuelle Leute wegen Deiner Religion nicht heiraten sollen, dann kriegst Du kein Dessert, weil ich gerade auf einer Diät bin
Zu: Picdump 199 – Ich habe heute leider (k)ein Meme für dich
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Omegon
Leser-Kommentar von Omegon
05.08.2026 07:39
Es gibt Tage...
Zu: Picdump 199 – Ich habe heute leider (k)ein Meme für dich
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Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
05.08.2026 06:49
Danke vielmals Sergio für die stets vielfältigen Memes. 💐🤗
Zu: Picdump 199 – Ich habe heute leider (k)ein Meme für dich
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Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
Leser-Kommentar von Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
05.08.2026 12:01
Hier noch ein LifeHack, der schon mein Nonno praktizierte
Zu: Picdump 199 – Ich habe heute leider (k)ein Meme für dich
Picdump 199 – Ich habe heute leider (k)ein Meme für dich\nHier noch ein LifeHack, der schon mein Nonno praktizierte
c-bra
Leser-Kommentar von c-bra
05.08.2026 07:40
Zu: Picdump 199 – Ich habe heute leider (k)ein Meme für dich
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Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
05.08.2026 07:10
Früher war alles besser
Zu: Picdump 199 – Ich habe heute leider (k)ein Meme für dich
Picdump 199 – Ich habe heute leider (k)ein Meme für dich\nFrüher war alles besser
dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
Leser-Kommentar von dä Füüfer, s Weggli und s Usegeld
05.08.2026 07:27
Zu: Picdump 199 – Ich habe heute leider (k)ein Meme für dich
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Dialaektraadikalefoeniks
Leser-Kommentar von Dialaektraadikalefoeniks
05.08.2026 07:27
Gedanken und Gebete an den letzten Gast unseres Airbnb, der offensichtlich dachte, dieser Glasuntersetzer sei ein Guetzli
Zu: Picdump 199 – Ich habe heute leider (k)ein Meme für dich
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Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

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Bild: Internet

Wer hat auch immer so gelernt?

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Bild: imgur

Alles ist wichtig.

Selbiges gilt beim Lüften.

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Bild: imgur

Ich: Ich gehe raus, um die Sommerbrise zu geniessen ...
Die Sommerbrise:

Wenn das wirklich funktioniert, ist es grossartig.

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Bild: imgur

Die Ex meines Bruders hat uns die letzten zwei Monate unser Netflix geklaut, indem sie ihren Account als «Einstellungen» getarnt hat, und ehrlich gesagt bin ich nicht mal sauer. Ich bin nur total enttäuscht von mir selbst, weil ich tatsächlich geglaubt habe, dass ein Account namens «Einstellungen» wirklich die Netflix-Einstellungen wären.

Mr. Sketch kenne ich nicht, aber wir hatten auch unsere Filzstifte.

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Bild: imgur

Wir hatten keine Vapes, wir hatten Mr Sketch.

Also wirklich …

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Bild: imgur

Ja, Brudi, der Sommer ist besser als der Winter.
Der Sommer:

Ich habe keine Ahung wie das ausgesprochen werden soll.

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Bild: imgur

Das übersetze ich nicht.

Bitte für den Ohrwurm.

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Bild: imgur

Coverversionen sind nie besser als das Original.
Ich:

Das könnte natürlich eine mögliche Ursache sein.

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Bild: imgur

Arzt: Könnte etwas Ihre chronischen Rückenschmerzen verursachen?
Ich, jede Nacht:

Die kleinen Scheisser lassen sich die Stimmung von gar nichts verderben.

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Bild: imgur

Wenn ein Kind beinahe in einer Schokoladenfabrik stirbt… Oompa Loompas:

Ach, sag nicht.

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Bild: imgur

*Kunde, der schwarzen Kaffee probiert*
Kunde: Wow, der ist bitter!
Ich:

Scusi für das.

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Bild: imgur

Ich, wie ich dem Barista bei Starbucks sage, dass ich die Toilette verstopft habe, wenn ich gehe.

Das ist immer eine Challenge.

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Bild: imgur

Kunde: Oh, Moment, ich habe gerade $ 2.37 um das mit dem Wechselgeld leichter zu machen.

Badumtss.

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Bild: instagram

Danke dafür, Kyle.

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Bild: imgur

Mein Sohn und mein Schwiegervater.
Ich und der Schwiegervater von jemand anderem.

Immer spannend, solange es nicht einen selbst betrifft.

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Bild: imgur

Ich: Ich hasse Drama, ich will ein friedliches Leben führen.
Auch ich, wenn es ein Drama gibt.

Zurück in den Stollen.

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Bild: imgur

Wie es sich anfühlt, nach der Mittagspause wieder an die Arbeit zu gehen.

Die einzig gute Verwendung für diesen Slogan.

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Bild: imgur

Auf meiner Beerdigung möchte ich ein grosses Schild mit der Aufschrift «Lebe, lache, liebe», auf dem das «Lebe» durchgestrichen ist.

Es ist soooo wahr!

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Bild: imgur

Millennials im Jahr 2006: Hört euch mal diesen neuen Klingelton an, den ich mir gerade gekauft habe! Ich kann es kaum erwarten, dass mich jemand anruft!
Millennials im Jahr 2026: *Telefon klingelt*

Das Meme trifft den Blick wirklich sehr gut.

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Bild: imgur

Ältere Damen, wenn sie eine Kassiererin mit Tattoo oder Piercing sehen.

Alle im Detailhandel fühlen es.

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Bild: imgur

Der Laden schliesst um 7 Uhr.
Kunde um 6.59 Uhr: Hey! Habt ihr noch geöffnet?
Ich:

Immerhin glücklich.

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Bild: imgur

Bist du dumm oder was?
Ich:

Ach, geliebte Memory Card ... 🥰

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Bild: imgur

500-GB-Konsole 2025
1 MB 1999

Die Geschichte würde ich auch gerne hören.

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Bild: IMGUR

Ich möchte von dem Vorfall wissen, der zu diesem Schild geführt hat:
SEIFE, kein Käse.

Und wahrscheinlich noch an der Tür kratzen.

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Bild: imgur

Wie Katzen vor dem Badezimmer auf dich warten:

Ob die das Timing genau so lernen?

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Bild: imgur

Kellner: Alles gut?
Ich:​

Ein klassisches Missverständnis.

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Bild: imgur

Funktioniert nur auf Englisch.

Ist doch absolut logisch.

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Bild: imgur

Besucher: Wie alt ist das Tyrannosaurus-Skelett?
Führer: 70'000'006 Jahre.
Besucher: Wow! Wie können Sie das so genau sagen?
Führer: Man sagte mir, es sei 70'000'000 Jahre alt, als ich hier anfing.

Mach's trotzdem!

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Bild: imgur

Ich, wie ich jeden Morgen vor der Schule im Bett liege und mich frage, ob eine Ausbildung wirklich sinnvoll ist.

Das war's für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
infobox image
Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.Bild: watson

Die PiDi-Memes Teil 1:

1 / 102
Die PiDi-Memes Teil 1
quelle: watson/twitter
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Die PiDi-Memes Teil 2:

1 / 102
Die PiDi-Memes Teil 2
quelle: internet
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Eine Reise in die Vergangenheit? Dann reise in frühere PiDi-Ausgaben!

PiDi
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