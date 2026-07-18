Das stabile Genie hat sich verfranst – eine crazy Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.

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Heute mit musikalischer Begleitung (du kannst beim Abspielen weiterscrollen 😉)

Und wie war deine WM? Bild: Reddit

Die Trump-Regierung in 1 Bild Clown Car Follow my cartoons and accompanying written commentary on Substack: nickanderson.substack.com



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 9. Juli 2026 um 01:08 «Diplomatie, Allianzen, zivilisierte Diskussion, Justiz, Aussenpolitik, Regieren, Geopolitik...»

Seufz, er hat mal wieder zur TV-Nation geschwurbelt



[image or embed] — Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 16. Juli 2026 um 20:51 «Und dann noch, als ich die Wahl zum Klassenpräsidenten der dritten Primarstufe verloren habe – die war doch manipuliert…»

Rigged Follow my cartoons and accompanying written commentary on Substack: nickanderson.substack.com For @rawstory.com



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 15. Juli 2026 um 20:14 «Offensichtlich sind die Wahlenmanipuliert, um mich daran zu hindern, an der Macht zu halten.»

Die Ukrainer kämpfen tapfer – und schlagen zurück Video: YouTube/Freeonis [ENG SUB]

Gegen den Iran beweist das stabile Genie regelmässig sein, äh, strategisches, ähm, Dings-Bums But I hear he's number one on Tic Tac Toe.



[image or embed] — Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 15. Juli 2026 um 06:38

Wir alle wissen, wie die Mullahs aus dem Trump-Schlamassel heraus kämen



[image or embed] — Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 16. Juli 2026 um 23:30 «Es gibt einen sicheren Weg, die Feindseligkeiten gegen uns zu beenden…» – «Nein. Wir investieren nicht in Trumps Meme-Coins*…» (*Meme-Coins sind Kryptowährungen, die von Internet-Memes, Witzen oder viralen Trends inspiriert sind.)

Kultureinschub: Statuen, einst und heute meme: Reddit

US-Verteidigungsminister Hegseth will mehr Testosteronbolzen bei den Streitkräften One of my cartoons for Friday's Metro on Hegseth's idiotic plan to dose up the US military with testosterone.



[image or embed] — Guy Venables (@guyvenables.bsky.social) 16. Juli 2026 um 15:09 «Ich glaube, wir können das Testosteron jetzt ein wenig zurückschrauben, Sir.»

Die Mördertruppe ICE sorgt wieder für Schlagzeilen Keeping us safe



[image or embed] — Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 14. Juli 2026 um 22:01 «Die Bedrohungen für die öffentliche Sicherheit entschärfen» – «Er wollte gerade nach einem Saft greifen, Sir.»

Böse, aber leider zutreffend ICE Shootings Follow my cartoons and accompanying written commentary on Substack: nickanderson.substack.com



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 16. Juli 2026 um 20:48 Trainings-Gelände von ICE.

Die US-Aussichten: rot bis dunkelrot ... Nicola Jennings on #Trump and the US’s 250th anniversary @Guardian – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com



[image or embed] — Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 5. Juli 2026 um 18:13

Bonus

Das hast du dir verdient This is Benji. He recently learned how to wiggle his toes. Not sure what to do with that yet, but a good skill to have in his back pocket just in case. 12/10 (TT: benjiandbaxter)



[image or embed] — WeRateDogs (@weratedogs.com) 16. Juli 2026 um 00:13

(dsc)