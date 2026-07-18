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Die besten Trump-Karikaturen und Amerika-Memes der Woche

Das stabile Genie hat sich verfranst – eine crazy Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
18.07.2026, 06:0318.07.2026, 06:03

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen.

Heute mit musikalischer Begleitung (du kannst beim Abspielen weiterscrollen 😉)

Zur Story geht's hier.Video: YouTube/Danger Dan

Und wie war deine WM?

WM Meme (Juli 2026)
Bild: Reddit

So nicht, Freundchen.

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— ZDF heute-show (@heuteshow.de) 17. Juli 2026 um 09:06

Nach der Hitzewelle ist vor der Hitzewelle



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— @lizglab.bsky.social (@lizglab.bsky.social) 16. Juli 2026 um 07:58
«Irgendwie müssen wir daraus Kapital schlagen – und zwar schnell.»

Die Trump-Regierung in 1 Bild

Clown Car Follow my cartoons and accompanying written commentary on Substack: nickanderson.substack.com

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— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 9. Juli 2026 um 01:08
«Diplomatie, Allianzen, zivilisierte Diskussion, Justiz, Aussenpolitik, Regieren, Geopolitik...»

Seufz, er hat mal wieder zur TV-Nation geschwurbelt



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— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 16. Juli 2026 um 20:51
«Und dann noch, als ich die Wahl zum Klassenpräsidenten der dritten Primarstufe verloren habe – die war doch manipuliert…»

Rigged Follow my cartoons and accompanying written commentary on Substack: nickanderson.substack.com For @rawstory.com

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— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 15. Juli 2026 um 20:14
«Offensichtlich sind die Wahlenmanipuliert, um mich daran zu hindern, an der Macht zu halten.»

Diesen Affen wären wir alle gerne los

@anntelnaes.bsky.social "Trump's war"

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— Kate (@mathkat.bsky.social) 10. Juli 2026 um 03:12
«Krieg.»

Newsday.com/matt

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— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 9. Juli 2026 um 00:36
«Wir müssen über diesen törichtigen, endlosen Krieg der Wahl reden» – «Meinen oder deinen?»

Zur Erinnerung: Vor Putin kuscht er

Loyal to his master

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— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 8. Juli 2026 um 18:56

Die Ukrainer kämpfen tapfer – und schlagen zurück

Video: YouTube/Freeonis [ENG SUB]

Drone Wars

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— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 7. Juli 2026 um 19:13

Ein bisschen offen: Die Strasse von Hormus

This about sums it up. Today's cartoon by Becs. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Hormuz #Iran #Trump

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— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 14. Juli 2026 um 06:56

Gegen den Iran beweist das stabile Genie regelmässig sein, äh, strategisches, ähm, Dings-Bums

But I hear he's number one on Tic Tac Toe.

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— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 15. Juli 2026 um 06:38

Wir alle wissen, wie die Mullahs aus dem Trump-Schlamassel heraus kämen



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— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 16. Juli 2026 um 23:30
«Es gibt einen sicheren Weg, die Feindseligkeiten gegen uns zu beenden…» – «Nein. Wir investieren nicht in Trumps Meme-Coins*…» (*Meme-Coins sind Kryptowährungen, die von Internet-Memes, Witzen oder viralen Trends inspiriert sind.)

Kultureinschub: Statuen, einst und heute

Messi Meme 2026
meme: Reddit

US-Verteidigungsminister Hegseth will mehr Testosteronbolzen bei den Streitkräften

One of my cartoons for Friday's Metro on Hegseth's idiotic plan to dose up the US military with testosterone.

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— Guy Venables (@guyvenables.bsky.social) 16. Juli 2026 um 15:09
«Ich glaube, wir können das Testosteron jetzt ein wenig zurückschrauben, Sir.»

Trump lässt auch im Inland Krieg führen (gegen unliebsame Minderheiten)

Newsday.com/matt

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— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 14. Juli 2026 um 23:36
«Aus Sicherheitsgründen haben wir eine Mauer errichtet.» – «Um Migranten zu stoppen?» – «ICE.»

Die Mördertruppe ICE sorgt wieder für Schlagzeilen

Keeping us safe

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— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 14. Juli 2026 um 22:01
«Die Bedrohungen für die öffentliche Sicherheit entschärfen» – «Er wollte gerade nach einem Saft greifen, Sir.»

Böse, aber leider zutreffend

ICE Shootings Follow my cartoons and accompanying written commentary on Substack: nickanderson.substack.com

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— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 16. Juli 2026 um 20:48
Trainings-Gelände von ICE.

Alles, was er anfasst, stirbt

#worldcup #trump #FIFA #soccer #redcard

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— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 7. Juli 2026 um 18:12

Amerika, einst und heute



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— Ward Sutton (@wardsutton.bsky.social) 14. Juli 2026 um 19:06
1926: «Ein Mann wurde gestern gelyncht.» – 2026: «Ein Mann wurde gestern von ICE ermordet.»

Die US-Aussichten: rot bis dunkelrot ...

Nicola Jennings on #Trump and the US’s 250th anniversary @Guardian – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

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— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 5. Juli 2026 um 18:13

Aber: Wir schliessen auch heute positiv

Cartoon

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— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 6. Juli 2026 um 22:54
Eines Tages wird ihm die Geschichte die Rote Karte zeigen.

Und lassen uns nicht ablenken

Weighing in #redcard

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— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 6. Juli 2026 um 21:35

Bonus

Das hast du dir verdient

This is Benji. He recently learned how to wiggle his toes. Not sure what to do with that yet, but a good skill to have in his back pocket just in case. 12/10 (TT: benjiandbaxter)

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— WeRateDogs (@weratedogs.com) 16. Juli 2026 um 00:13

Einkaufen nicht vergessen! 😉

This is Cookie. She's a big proponent of reusable shopping bags. Partly for the environment, but mostly for naps. 12/10 (TT: all.themunchies)

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— WeRateDogs (@weratedogs.com) 13. Juli 2026 um 23:57

(dsc)

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Happy Birthday, Murica! (eine verrückte Woche im Karikaturen-Rückblick)
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