Das stabile Genie hat sich verfranst – eine crazy Woche im Karikaturen-Rückblick
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Heute mit musikalischer Begleitung (du kannst beim Abspielen weiterscrollen 😉)
Und wie war deine WM?
Nach der Hitzewelle ist vor der Hitzewelle
@lizglab.bsky.social) 16. Juli 2026 um 07:58
Die Trump-Regierung in 1 Bild
Clown Car Follow my cartoons and accompanying written commentary on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 9. Juli 2026 um 01:08
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Seufz, er hat mal wieder zur TV-Nation geschwurbelt
@mluckovich.bsky.social) 16. Juli 2026 um 20:51
Rigged Follow my cartoons and accompanying written commentary on Substack: nickanderson.substack.com For @rawstory.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 15. Juli 2026 um 20:14
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Diesen Affen wären wir alle gerne los
@anntelnaes.bsky.social "Trump's war"— Kate (@mathkat.bsky.social) 10. Juli 2026 um 03:12
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Newsday.com/matt— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 9. Juli 2026 um 00:36
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Zur Erinnerung: Vor Putin kuscht er
Loyal to his master— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 8. Juli 2026 um 18:56
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Die Ukrainer kämpfen tapfer – und schlagen zurück
Ein bisschen offen: Die Strasse von Hormus
This about sums it up. Today's cartoon by Becs. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Hormuz #Iran #Trump— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 14. Juli 2026 um 06:56
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Gegen den Iran beweist das stabile Genie regelmässig sein, äh, strategisches, ähm, Dings-Bums
But I hear he's number one on Tic Tac Toe.— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 15. Juli 2026 um 06:38
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Wir alle wissen, wie die Mullahs aus dem Trump-Schlamassel heraus kämen
@mluckovich.bsky.social) 16. Juli 2026 um 23:30
Kultureinschub: Statuen, einst und heute
US-Verteidigungsminister Hegseth will mehr Testosteronbolzen bei den Streitkräften
One of my cartoons for Friday's Metro on Hegseth's idiotic plan to dose up the US military with testosterone.— Guy Venables (@guyvenables.bsky.social) 16. Juli 2026 um 15:09
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Trump lässt auch im Inland Krieg führen (gegen unliebsame Minderheiten)
Newsday.com/matt— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 14. Juli 2026 um 23:36
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Die Mördertruppe ICE sorgt wieder für Schlagzeilen
Keeping us safe— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 14. Juli 2026 um 22:01
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Böse, aber leider zutreffend
ICE Shootings Follow my cartoons and accompanying written commentary on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 16. Juli 2026 um 20:48
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Alles, was er anfasst, stirbt
#worldcup #trump #FIFA #soccer #redcard— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 7. Juli 2026 um 18:12
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Amerika, einst und heute
@wardsutton.bsky.social) 14. Juli 2026 um 19:06
Die US-Aussichten: rot bis dunkelrot ...
Nicola Jennings on #Trump and the US’s 250th anniversary @Guardian – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 5. Juli 2026 um 18:13
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Aber: Wir schliessen auch heute positiv
Cartoon— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 6. Juli 2026 um 22:54
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Und lassen uns nicht ablenken
Weighing in #redcard— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 6. Juli 2026 um 21:35
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Bonus
Das hast du dir verdient
This is Benji. He recently learned how to wiggle his toes. Not sure what to do with that yet, but a good skill to have in his back pocket just in case. 12/10 (TT: benjiandbaxter)— WeRateDogs (@weratedogs.com) 16. Juli 2026 um 00:13
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Einkaufen nicht vergessen! 😉
This is Cookie. She's a big proponent of reusable shopping bags. Partly for the environment, but mostly for naps. 12/10 (TT: all.themunchies)— WeRateDogs (@weratedogs.com) 13. Juli 2026 um 23:57
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(dsc)