Coronavirus Quarantäne in der WG: Das wäre dein idealer Mitbewohner



Langsam Lagerkoller? Finde heraus, wer dein ideales Quarantäne-WG-Gspänli wäre

Unsere zwischenmenschlichen Beziehungen werden durch die Quarantäne auf eine harte Probe gestellt – insbesondere, wenn man mit den falschen Leuten «eingepfercht» wurde. Wir sagen dir, wer passend für dich wäre.

Unsere Welt war mal so ungezwungen, so fröhlich, so federleicht – ohne, dass wir dies überhaupt bemerkt, geschweige denn zu schätzen gewusst hätten. Nun sitzen viele von uns tagein, tagaus in den eigenen vier Wänden. Während einige alleine die Coronavirus-Quarantäne aussitzen, sind andere in einem geteilten Wohnverhältnis eingesperrt.

Nach gut vier Wochen hinterlässt dies unter Umständen Spuren an uns allen. Falls dem so ist, kannst du hier rausfinden, mit welchem WG-Gspänli dies sicher nicht passieren würde.

Jetzt gehts los:

Quiz 1. Gleich vorweg eine sehr zentrale Frage: Wie hast du's mit dem Abwasch? Gleich direkt nach dem Kochen/Essen. Irgendwann mal, wenn ich grad Zeit habe. Ab-was? Kenn ich nicht. 2. Wie lange dauert deine Morgenroutine (inkl. Duschen, Zähneputzen etc.)? Genau so lange, wie es vom Bett zur Haustür dauert. 15-30 Minuten 31 Minuten - 1 Stunde Mehr als eine Stunde 3. Was wäre dein bevorzugter Einrichtungsstil? Urig. Hipstrig. Shabby-Chic. Schlicht und modern. Prunkvoll. 4. Wie sieht dein Alkoholkonsum in ungefähr aus? Ich trinke gar keinen Alkohol. Ab und zu mal ein Gläschen – aber dann vom hochwertigen Zeugs In guter WG-Gesellschaft immer gerne ein Bierchen, ein Proseccöchen oder sonst was Unkompliziertes. Ein Tag ohne Feierabendbier (oder ein Äquivalent dazu) ist kein wirklicher Tag. 5. Wie stehst du zum Phänomen des Putzplans? Easy. Solange ich nicht draufstehe. Skeptisch. Eigentlich gut, funktioniert leider nie. Ich sorge dafür, dass sie funktionieren. Putzplan. Pf. Putzfrau! 6. Wie sieht's mit körperlicher Betätigung aus? Nö. Boarden, Biken, Boxen – Hauptsache, irgendwas mit Action Yoga, Joggen, Schwimmen – schön in Ruhe und in meinem Tempo. Sport ist Status, darum eher auf der Tennis-Golf-Polo-Schiene. 7. Wie sind deine Tage ungefähr strukturiert? Mal so, mal so – die Geheimzutat ist das Überraschungsmoment. Solide Grundstruktur mit Platz für Abweichungen. Akribisch geplant. 8. Sollte dein*e Mitbewohner*in nahbar sein? Ja Nein 9. Was ist für dich das Wichtigste bei einem WG-Gspänli? Hitzige Diskussionen Der «Vibe» Ruhe und Ordnung Glamour-Faktor Resultat

Und wen hast du gekriegt? Oder wen hättest du lieber? Schreib es uns in die Kommentarspalte!

