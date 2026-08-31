Kanada hat die lustigsten Namen für Seen: Der Beweis in 14 Screenshots

Kanadier und ihr grossartiger Humor, was die Namensgebung von Seen angeht

Oder auch: Lustige Namen, die du geseen haben musst. 🥁

Madeleine Sigrist Folge mir

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Dass in Kanada insbesondere sympathische und lustige Menschen leben, ist uns schon länger bekannt. Nun liefern auch einige kanadische Seen den passenden Beweis: Karten-Screenshots ihrer ungewöhnlichen Seen-Namen machen derzeit wieder die Runde im Netz – und bestätigen das Klischee der liebenswürdigen Kanadier auf herrlich charmante Weise.

Und jetzt: Packt eure Sachen, wir gehen zum Pussy-See!

Wenn du wirklich, wirklich keine Lust mehr hast, Seen zu benennen.

Hier, die Karte als Beweis, und falls du gerne mal dorthin in die Ferien möchtest:

Nach Another Lake und And Another Lake braucht es natürlich noch diesen hier, um Verwechslungen zu vermeiden:

Der Singing Lake ist natürlich auch sehr süss.

Natürlich nicht zu verwechseln mit diesem wässerigen Exemplar hier:

Daneben zwinkert noch ein anderer See ;-)

Da muss jemand mächtig sauer gewesen sein auf den See:

Nutzloser See

Während die anderen eher seichte Gewässer sind, kommt hier ein richtig deeper See:

#Seeaberdeep

Für alle … ähm ... Katzenfreunde.

(Nebendran hat es auch was für Welpenfreunde:)

Bild: Screenshot google

Alles fit im Schritt(-See)?

Hier sind vermutlich Hündinnen gemeint.

Das muss ein sehr nerviges Gewässer sein.

Oder Homer Simpson hat ihn benannt.

So viel «Elend» an diesem See?

Dieses «Wo bist du gerade?»-Telefonat stellen wir uns lustig vor.

Dude, wo bist du?

Am falschen See.

An welchen See wolltest du denn?

An den falschen See.

Dude …

Fun Fact: Der See hat eine (1!) Google- Rezension

Bild: screenshot google

Hab mich verirrt. Das war nicht der See, den ich gesucht habe

Influencer-Stau in 3 … 2 … 1 …

Kein Witz, den gibts wirklich:

+ 14

Und zwei eher seltsame Exemplare zum Schluss.

Wir kennen die (traurige) Geschichte dahinter nicht – aber wieso überhaupt sollte man seinen See so nennen?

Der Namensgeber gehört wohl zu der pragmatischen Sorte Mensch.

Bonus

Dieser kanadische Park:

Bild: reddit

Bild: reddit

Not busy. Ist wohl nur ein Typ dort zurzeit.