Kanada hat die lustigsten Namen für Seen: Der Beweis in 14 Screenshots

Kanadier und ihr grossartiger Humor, was die Namensgebung von Seen angeht
Dass in Kanada insbesondere sympathische und lustige Menschen leben, ist uns schon länger bekannt. Nun liefern auch einige kanadische Seen den passenden Beweis: Karten-Screenshots ihrer ungewöhnlichen Seen-Namen machen derzeit wieder die Runde im Netz – und bestätigen das Klischee der liebenswürdigen Kanadier auf herrlich charmante Weise.
Und jetzt: Packt eure Sachen, wir gehen zum Pussy-See!
Wenn du wirklich, wirklich keine Lust mehr hast, Seen zu benennen.
Hier, die Karte als Beweis, und falls du gerne mal dorthin in die Ferien möchtest:
Nach Another Lake und And Another Lake braucht es natürlich noch diesen hier, um Verwechslungen zu vermeiden:
Der Singing Lake ist natürlich auch sehr süss.
Natürlich nicht zu verwechseln mit diesem wässerigen Exemplar hier:
Daneben zwinkert noch ein anderer See ;-)
Da muss jemand mächtig sauer gewesen sein auf den See:
Nutzloser See
Während die anderen eher seichte Gewässer sind, kommt hier ein richtig deeper See:
#Seeaberdeep
Für alle … ähm ... Katzenfreunde.
(Nebendran hat es auch was für Welpenfreunde:)
Alles fit im Schritt(-See)?
Hier sind vermutlich Hündinnen gemeint.
Das muss ein sehr nerviges Gewässer sein.
Oder Homer Simpson hat ihn benannt.
So viel «Elend» an diesem See?
Dieses «Wo bist du gerade?»-Telefonat stellen wir uns lustig vor.
Dude, wo bist du?
Am falschen See.
An welchen See wolltest du denn?
An den falschen See.
Dude …
Fun Fact: Der See hat eine (1!) Google- Rezension
Hab mich verirrt. Das war nicht der See, den ich gesucht habe
Influencer-Stau in 3 … 2 … 1 …
Kein Witz, den gibts wirklich:
+ 14
Und zwei eher seltsame Exemplare zum Schluss.
Wir kennen die (traurige) Geschichte dahinter nicht – aber wieso überhaupt sollte man seinen See so nennen?
Der Namensgeber gehört wohl zu der pragmatischen Sorte Mensch.
Bonus
Dieser kanadische Park:
Not busy. Ist wohl nur ein Typ dort zurzeit.