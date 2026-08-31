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Kanada hat die lustigsten Namen für Seen: Der Beweis in 14 Screenshots

Kanadier und ihr grossartiger Humor, was die Namensgebung von Seen angeht

Oder auch: Lustige Namen, die du geseen haben musst. 🥁
31.08.2026, 06:5831.08.2026, 06:58
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Dass in Kanada insbesondere sympathische und lustige Menschen leben, ist uns schon länger bekannt. Nun liefern auch einige kanadische Seen den passenden Beweis: Karten-Screenshots ihrer ungewöhnlichen Seen-Namen machen derzeit wieder die Runde im Netz – und bestätigen das Klischee der liebenswürdigen Kanadier auf herrlich charmante Weise.

Und jetzt: Packt eure Sachen, wir gehen zum Pussy-See!

Wenn du wirklich, wirklich keine Lust mehr hast, Seen zu benennen.

Lustige Seen in Kanada
Bild: reddit

Hier, die Karte als Beweis, und falls du gerne mal dorthin in die Ferien möchtest:

Nach Another Lake und And Another Lake braucht es natürlich noch diesen hier, um Verwechslungen zu vermeiden:

Screenshots von lustigen kanadischen Seen
Bild: reddit

Der Singing Lake ist natürlich auch sehr süss.

Natürlich nicht zu verwechseln mit diesem wässerigen Exemplar hier:

Screenshots von lustigen kanadischen Seen
Bild: reddit

Daneben zwinkert noch ein anderer See ;-)

Da muss jemand mächtig sauer gewesen sein auf den See:

Screenshots von lustigen kanadischen Seen
Bild: reddit

Nutzloser See

Während die anderen eher seichte Gewässer sind, kommt hier ein richtig deeper See:

Screenshots von lustigen kanadischen Seen
Bild: reddit

#Seeaberdeep

Für alle … ähm ... Katzenfreunde.

Lustige Seenamen aus Kanada
Bild: Screenshot google

(Nebendran hat es auch was für Welpenfreunde:)

Lustige Seenamen aus Kanada
Bild: Screenshot google
Lustige Seenamen aus Kanada
Bild: Screenshot google

Alles fit im Schritt(-See)?

Screenshots von lustigen kanadischen Seen
Bild: reddit

Hier sind vermutlich Hündinnen gemeint.

Screenshots von lustigen kanadischen Seen
Bild: reddit

Das muss ein sehr nerviges Gewässer sein.

Screenshots von lustigen kanadischen Seen
Bild: reddit

Oder Homer Simpson hat ihn benannt.

So viel «Elend» an diesem See?

Screenshots von lustigen kanadischen Seen
Bild: reddit

Dieses «Wo bist du gerade?»-Telefonat stellen wir uns lustig vor.

Screenshots von lustigen kanadischen Seen
Bild: reddit

Dude, wo bist du?
Am falschen See.
An welchen See wolltest du denn?
An den falschen See.
Dude …

Fun Fact: Der See hat eine (1!) Google- Rezension

Google Rezension: Wrong Lake
Bild: screenshot google

Hab mich verirrt. Das war nicht der See, den ich gesucht habe

Influencer-Stau in 3 … 2 … 1 …

Screenshots von lustigen kanadischen Seen
Bild: reddit

Kein Witz, den gibts wirklich:

+ 14

Und zwei eher seltsame Exemplare zum Schluss.

Screenshots von lustigen kanadischen Seen
Bild: reddit

Wir kennen die (traurige) Geschichte dahinter nicht – aber wieso überhaupt sollte man seinen See so nennen?

Screenshots von lustigen kanadischen Seen
Bild: reddit

Der Namensgeber gehört wohl zu der pragmatischen Sorte Mensch.

Bonus

Dieser kanadische Park:

Screenshots von lustigen kanadischen Seen
Bild: reddit
Screenshots von lustigen kanadischen Seen
Bild: reddit

Not busy. Ist wohl nur ein Typ dort zurzeit.

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8 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Spi
31.08.2026 07:08registriert März 2015
Die Kanadier könnten ja den Big Ass Lake vorübergehend in Trump Lake umbenennen.
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8
CSI: SBB – Identifiziere den Bahnhof anhand von Google-Bewertungen
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