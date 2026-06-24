21 Bilder, die zeigen, dass Kanadier (leider) coole Socken sind
Alle lieben Kanadier, und genau das bringt uns nun in die Bredouille: Denn obwohl sie beim heutigen Spiel unsere Gegner sind, können wir sie gar nicht nicht gut finden. Hier kommen ein paar Bilder, die zeigen, warum:
Sie haben die coolsten Polizisten …
... und sie wissen, Prioritäten zu setzen:
Oder damals, 2017, als sie mit bunten Hosen für bessere Arbeitsbedingungen demonstrierten:
Die Polizisten in Montreal streiken und haben beschlossen, zur Demütigung der Regierung verschiedene Arten von Hosen zu tragen
Okay, wir sind uns also einig: Die Kanadier haben die besten Polizisten der Welt!
Pluspunkte gibt's für diesen kanadischen Dackel, der die Polizisten um die Pfote wickelt.
Also gut: Die Katzen in Kanada scheinen auch ganz nett
Sie sind gute und faire Fans.
Heute werden wir dieses Schild aber wohl nicht zu sehen bekommen, oder?
Sie sind super-tolerant ...
... und lustig! (Auch wenn vielleicht nicht jeder ihren Humor versteht)
(Dies ist eine Nachricht nur für Krähen. Wenn du ein Mensch bist: bitte ignorieren!)
Sie sind einfach cool. Sogar die Politiker.
Kanada – wo heisse Politiker ihre Shirts ausziehen und für den guten Zweck kämpfen
Sie setzen Prioritäten.
(Ein Klassiker mit noch mehr Prioritäten für zwischendurch:)
Sie sind unkompliziert …
(Hockeystöcke überall!!!)
… und ziehen auch mal das Pferd dem Auto vor.
Sie haben tolle Schilder!
Bitte lauf' über das Gras!
… und auch angsteinflössende:
Okay, Skipisten haben wir zwar auch, aber …
… boah!
Ein paar eisige Frisuren aus Kanada für zwischendurch:
Unten geht's weiter …
Kanadier sind so unfassbar höflich und liebenswürdig.
Wie könnte man sie je nicht mögen?
... 😪
Deine Mutter ist eine nette Frau.
Dir auch, Kanada! (Wir wollen aber trotzdem gewinnen ;-))
Habt einen schönen Tag
Bonus:
(sim)