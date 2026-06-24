Bild: reddit/watson

21 Bilder, die zeigen, dass Kanadier (leider) coole Socken sind

Wir würden sie ja gerne verabscheuen – aber es ist einfach nicht möglich.

Mehr «Spass»

Alle lieben Kanadier, und genau das bringt uns nun in die Bredouille: Denn obwohl sie beim heutigen Spiel unsere Gegner sind, können wir sie gar nicht nicht gut finden. Hier kommen ein paar Bilder, die zeigen, warum:

Sie haben die coolsten Polizisten …

... und sie wissen, Prioritäten zu setzen:

Oder damals, 2017, als sie mit bunten Hosen für bessere Arbeitsbedingungen demonstrierten:

Die Polizisten in Montreal streiken und haben beschlossen, zur Demütigung der Regierung verschiedene Arten von Hosen zu tragen

Okay, wir sind uns also einig: Die Kanadier haben die besten Polizisten der Welt!

Pluspunkte gibt's für diesen kanadischen Dackel, der die Polizisten um die Pfote wickelt.

Also gut: Die Katzen in Kanada scheinen auch ganz nett

Sie sind gute und faire Fans.

Heute werden wir dieses Schild aber wohl nicht zu sehen bekommen, oder?

Sie sind super-tolerant ...

... und lustig! (Auch wenn vielleicht nicht jeder ihren Humor versteht)

(Dies ist eine Nachricht nur für Krähen. Wenn du ein Mensch bist: bitte ignorieren!)

Sie sind einfach cool. Sogar die Politiker.

Kanada – wo heisse Politiker ihre Shirts ausziehen und für den guten Zweck kämpfen

Sie setzen Prioritäten.

Bild: reddit

(Ein Klassiker mit noch mehr Prioritäten für zwischendurch:)

Sie sind unkompliziert …

(Hockeystöcke überall!!!)

… und ziehen auch mal das Pferd dem Auto vor.

Sie haben tolle Schilder!

Bitte lauf' über das Gras!

… und auch angsteinflössende:

Okay, Skipisten haben wir zwar auch, aber …

… boah!

Ein paar eisige Frisuren aus Kanada für zwischendurch:

Unten geht's weiter …

1 / 21 Derweil, in Kanada ... quelle: instagram.com/p/bve7mrsayd0/ / instagram.com/p/bve7mrsayd0/

Kanadier sind so unfassbar höflich und liebenswürdig.

Wie könnte man sie je nicht mögen?

... 😪

Deine Mutter ist eine nette Frau.

Dir auch, Kanada! (Wir wollen aber trotzdem gewinnen ;-))

Habt einen schönen Tag

Bonus:

(sim)