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21 Bilder, die zeigen, dass Kanadier (leider) coole Socken sind

Die lustigsten Bilder aus Kanada
Bild: reddit/watson

21 Bilder, die zeigen, dass Kanadier (leider) coole Socken sind

Wir würden sie ja gerne verabscheuen – aber es ist einfach nicht möglich.
24.06.2026, 13:2724.06.2026, 13:27

Alle lieben Kanadier, und genau das bringt uns nun in die Bredouille: Denn obwohl sie beim heutigen Spiel unsere Gegner sind, können wir sie gar nicht nicht gut finden. Hier kommen ein paar Bilder, die zeigen, warum:

Sie haben die coolsten Polizisten …

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bild: reddit

... und sie wissen, Prioritäten zu setzen:

Die besten Bilder aus Kanada
Bild: reddit

Oder damals, 2017, als sie mit bunten Hosen für bessere Arbeitsbedingungen demonstrierten:

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bild: imgur

Die Polizisten in Montreal streiken und haben beschlossen, zur Demütigung der Regierung verschiedene Arten von Hosen zu tragen

Okay, wir sind uns also einig: Die Kanadier haben die besten Polizisten der Welt!

Pluspunkte gibt's für diesen kanadischen Dackel, der die Polizisten um die Pfote wickelt.

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bild: reddit

Also gut: Die Katzen in Kanada scheinen auch ganz nett

Coole Bilder aus Kanada
Bild: x

Sie sind gute und faire Fans.

Die besten und lustigsten Bilder aus Kanada
Bild: reddit

Heute werden wir dieses Schild aber wohl nicht zu sehen bekommen, oder?

Sie sind super-tolerant ...

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... und lustig! (Auch wenn vielleicht nicht jeder ihren Humor versteht)

Lustige Kanadier in Bildern

(Dies ist eine Nachricht nur für Krähen. Wenn du ein Mensch bist: bitte ignorieren!)

Sie sind einfach cool. Sogar die Politiker.

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Kanada – wo heisse Politiker ihre Shirts ausziehen und für den guten Zweck kämpfen

Sie setzen Prioritäten.

Die besten und lustigsten Bilder aus Kanada
Bild: reddit
Die besten und lustigsten Bilder aus Kanada
Bild: reddit

(Ein Klassiker mit noch mehr Prioritäten für zwischendurch:)

Die lustigsten und besten Bilder aus Kanada
Bild: reddit

Sie sind unkompliziert …

Die lustigsten Bilder aus Kanada
Bild: reddit

(Hockeystöcke überall!!!)

Lustige Bilder aus Kanada
Bild: imgur

… und ziehen auch mal das Pferd dem Auto vor.

Die besten und lustigsten Bilder aus Kanada
Bild: x

Sie haben tolle Schilder!

Die lustigsten Bilder aus Kanada
Bild: reddit

Bitte lauf' über das Gras!

… und auch angsteinflössende:

Die lustigsten und besten Bilder aus Canada
Bild: instagram
21 Schilder, die zu genial sind, um sie zu ignorieren

Okay, Skipisten haben wir zwar auch, aber …

Die besten und lustigsten Bildern aus Kanada
Bild: reddit

… boah!

Ein paar eisige Frisuren aus Kanada für zwischendurch:

Unten geht's weiter …

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Derweil, in Kanada ...
quelle: instagram.com/p/bve7mrsayd0/ / instagram.com/p/bve7mrsayd0/
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Kanadier sind so unfassbar höflich und liebenswürdig.

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bild: imgur

Wie könnte man sie je nicht mögen?

Die lustigsten Bilder aus Kanada
Bild: reddit

... 😪

Lustige Bilder aus Kanada
Bild: imgur

Deine Mutter ist eine nette Frau.

Dir auch, Kanada! (Wir wollen aber trotzdem gewinnen ;-))

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Bild: reddit

Habt einen schönen Tag

Bonus:

Lustige Bilder aus Kanada
Bild: reddit

(sim)

Mehr Kanada:

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