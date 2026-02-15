bedeckt
Olympia 2026: Memes zum Curling-Skandal um Kanadas Marc Kennedy

Canada&#039;s Marc Kennedy in action during the men&#039;s curling round robin session against the United States, at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, Friday, Feb. 13, 2026. ...
Er wurde quasi über Nacht zum «Bösewicht» dieser Spiele: Curler Marc Kennedy.Bild: keystone

Plötzlich sind die kanadischen Curler die Bösen – die besten Memes zum Skandal

Ein Skandal, der eigentlich gar keiner ist, bewegt momentan die olympischen Curling-Turniere – und produziert beste Memes. Eine Auswahl.
15.02.2026, 19:0915.02.2026, 19:09

Wenn das der grösste Skandal dieser Olympischen Spiele bleibt, dann können die Organisatoren sich ja glücklich schätzen. Trotzdem machen die kanadischen Curler momentan Schlagzeilen.

Beim Spiel zwischen Kanada und Schweden am Freitagabend kam es zum Eklat. Der Schwede Oskar Eriksson warf dem Kanadier Marc Kennedy vor, den Stein nach dem Loslassen nochmals zu berühren. Kennedy schoss scharf zurück, beleidigte Eriksson und stritt die Vorwürfe ab. Am Samstag spielten die kanadischen Männer und Frauen beide gegen die jeweiligen Schweizer Teams und auch hier gab es Kontroversen. Die Schweizer erwähnten während und nach dem Spiel, dass es bei den Kanadiern erneut zu Doppelberührungen gekommen sei. Den Frauen wurde wegen eines solchen Vergehens sogar ein Stein aberkannt.

Kanadas Curling-Teams sorgen für Ärger – auch Schweizer mit Betrugsvorwürfen

Dass man mit dem nachträglichen Berühren des Steins sich kaum einen Vorteil verschaffen kann, das sagen auch die «betrogenen» Teams. Aber es ist nun mal gegen die Regeln. So werden die kanadischen Curler seither von der Öffentlichkeit im Internet als Betrüger abgestempelt. Und die Memes zum Curling-«Skandal» nehmen überhand. Eine Auswahl.

Why shouldn't I? Why not?
by u/sillytoad in olympics

Hier wird Marc Kennedy kurzerhand zu Bilbo Beutlin aus der Herr-der-Ringe-Trilogie gemacht.

When you’re no longer the biggest cheater at the Olympics
by u/Valuable-Pair8529 in olympics

Wenn du nicht mehr länger der grösste Betrüger der Olympischen Spiele bist.

Falls du Lagreids Fremdgeh-Geständnis verpasst hast, findest du hier alle Informationen:

Betrogene Ex-Freundin hat sich gemeldet – und den Biathleten wird es nicht freuen
Norwegischer Biathlet bereut TV-Fremdgeh-Geständnis bereits
So much cheating this Olympics in so many creative variations
by u/Catac0 in olympics

Andere Länder und Sportarten, andere Möglichkeiten, zu betrügen.

Auch hier haben wir für dich natürlich die passende Geschichte:

Den Penis vergrössert? So sollen die Skispringer getrickst haben
Leave us alone Kennedy!!
by u/-HowAboutNo- in olympics

Dieser kanadische Curler hat Schweden einfach auf dem Kieker. Sogar in der Langlauf-Staffel mischt er sich ein.

Das ist wirklich passiert:

Loipen-Drama: Purzelbaum kostet Schweden Staffel-Gold
Not even the staff if safe!?
by u/-HowAboutNo- in olympics

Nicht einmal die Eiscrew im Hockey-Stadion wird vom fiesen Stupsfinger verschont.

Why would he do this to Nancy Kerrigan?
by u/Grunge206 in olympics

Selbst in der Sportgeschichte hat sich Marc Kennedy schon eingemischt.

Let's see how McKayla is taking this controversy
by u/kevohreal in olympics

Apropos Sportgeschichte: Jetzt wissen wir auch, wie es 2012 zum bekannten Meme-Gesicht von Turnerin McKayla Maroney kam.

Viel herziger als «boop the stone» ist «boop the snoot» von einem herzigen Welpen.

Canada is playing unfairly
by u/pl3xipl4y in olympics

«Ich habe den Stein verdammtnochmal nie berührt» – das wäre doch mal eine tolle kanadische Briefmarke.

Michelangelo
by u/LambSauce2 in funny

Der Curling-Skandal von Cortina d'Ampezzo erobert auch die Kunstwelt.

Olympia 2026: Curling-Meme zu Marc Kennedy.
Bild: screenshot reddit

Apropos Kunst: Kennedy kann es einfach nicht lassen.

Und der Boop-Skandal macht seine Schlagzeilen weit über die Curling-Welt hinaus, sodass plötzlich auch Leute, die keine Ahnung vom Curling haben, voll involviert sind.

(abu)

Mehr Olympia-Geschichten:
Eismeister Zaugg
Die Magie ist zurück, der Weg zur Medaille weiterhin offen
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 77
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Neu der erfolgreichste Olympia-Teilnahmer an Winterspielen: Johannes Hösflot Klaebo unterwegs in der Staffel zu seinem neunten Gold.
quelle: keystone / matthias schrader
Marco Odermatt feiert seine Olympiamedaillen
Video: watson
