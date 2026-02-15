Er wurde quasi über Nacht zum «Bösewicht» dieser Spiele: Curler Marc Kennedy. Bild: keystone

Plötzlich sind die kanadischen Curler die Bösen – die besten Memes zum Skandal

Ein Skandal, der eigentlich gar keiner ist, bewegt momentan die olympischen Curling-Turniere – und produziert beste Memes. Eine Auswahl.

Wenn das der grösste Skandal dieser Olympischen Spiele bleibt, dann können die Organisatoren sich ja glücklich schätzen. Trotzdem machen die kanadischen Curler momentan Schlagzeilen.

Beim Spiel zwischen Kanada und Schweden am Freitagabend kam es zum Eklat. Der Schwede Oskar Eriksson warf dem Kanadier Marc Kennedy vor, den Stein nach dem Loslassen nochmals zu berühren. Kennedy schoss scharf zurück, beleidigte Eriksson und stritt die Vorwürfe ab. Am Samstag spielten die kanadischen Männer und Frauen beide gegen die jeweiligen Schweizer Teams und auch hier gab es Kontroversen. Die Schweizer erwähnten während und nach dem Spiel, dass es bei den Kanadiern erneut zu Doppelberührungen gekommen sei. Den Frauen wurde wegen eines solchen Vergehens sogar ein Stein aberkannt.

Dass man mit dem nachträglichen Berühren des Steins sich kaum einen Vorteil verschaffen kann, das sagen auch die «betrogenen» Teams. Aber es ist nun mal gegen die Regeln. So werden die kanadischen Curler seither von der Öffentlichkeit im Internet als Betrüger abgestempelt. Und die Memes zum Curling-«Skandal» nehmen überhand. Eine Auswahl.

Hier wird Marc Kennedy kurzerhand zu Bilbo Beutlin aus der Herr-der-Ringe-Trilogie gemacht.

Wenn du nicht mehr länger der grösste Betrüger der Olympischen Spiele bist.

Andere Länder und Sportarten, andere Möglichkeiten, zu betrügen.

Dieser kanadische Curler hat Schweden einfach auf dem Kieker. Sogar in der Langlauf-Staffel mischt er sich ein.

Nicht einmal die Eiscrew im Hockey-Stadion wird vom fiesen Stupsfinger verschont.

Selbst in der Sportgeschichte hat sich Marc Kennedy schon eingemischt.

Apropos Sportgeschichte: Jetzt wissen wir auch, wie es 2012 zum bekannten Meme-Gesicht von Turnerin McKayla Maroney kam.

Viel herziger als «boop the stone» ist «boop the snoot» von einem herzigen Welpen.

«Ich habe den Stein verdammtnochmal nie berührt» – das wäre doch mal eine tolle kanadische Briefmarke.

Michelangelo

by u/LambSauce2 in funny

Der Curling-Skandal von Cortina d'Ampezzo erobert auch die Kunstwelt.

Bild: screenshot reddit

Apropos Kunst: Kennedy kann es einfach nicht lassen.

Und der Boop-Skandal macht seine Schlagzeilen weit über die Curling-Welt hinaus, sodass plötzlich auch Leute, die keine Ahnung vom Curling haben, voll involviert sind.

