April, April!! Mit diesen «lustigen» Scherzen narren dich die Medien heute

Bild: Schweiz Tourismus

«Im Sommer 2024 wird Wandern vom Organisationskomitee der Olympischen Sommerspiele offiziell als neue Disziplin vorgestellt.» Mit dieser Ente steigt die Dachorganisation der kantonalen Wanderwegvereine, Schweizer Wanderwege, ins Rennen um den lustigsten Aprilscherz.



Doch die Schweizer Wanderer haben ihrem April-Scherz einen durchaus plausiblen Anstrich gegeben. In der Medienmitteilung lässt sich Michael Roschi, Geschäftsleiter des Verbands Schweizer Wanderwege, höchstpersönlich zitieren:

«Während bei uns die Hauptmotive die Förderung der eigenen Gesundheit und der Genuss der Natur sind, wandert man zum Beispiel in Frankreich vorrangig, um sportliche Leistungen zu erbringen oder um sich mit anderen zu messen.» Die französische Hauptstadt eignete sich also bestens, um Wandern als neue Wettkampfdisziplin der Olympischen Spiele zu lancieren, schlussfolgert Schweizer Wanderwege darum.



Im Weiteren wurde von den Scherzkeksen von Schweizer Wanderwege die (imaginären) Disziplinen bis ins kleinste Detail ausgearbeitet: Fabuliert werden eine Kurzstrecke über 20 Kilometer, eine Mittelstrecke-Kategorie über 50 Kilometer Wanderwege in anspruchsvollem Gelände und einem Höhenunterschied von bis zu 1000 Metern sowie eine Langstrecke über

100 Kilometer mit Steigungen von über 1000 Höhenmetern. Disqualifiziert wird, wer rennt und den Boden nicht ständig mit mindestens einem Fuss berührt, sich nicht an die vorgeschriebene Ausrüstung hält oder auf einer vom festgelegten Wanderweg abweichenden Route wandert.



Bei der Ausarbeitung dieses Aprilscherzes hätten wir gerne Mäuschen gespielt! (yam)