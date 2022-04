Der «Tages-Anzeiger» schreibt, dass die Stadt Zürich in Altstetten gleich mehrere Tiny-Hochhäuser realisieren will. Das dazu verwendete Baumaterial ist Sturmholz. Das Projekt sieht bis 2024 insgesamt 200 Kleinstwohnungen vor. 21 jeweils zwischen 18 und 42 Meter hohe Türme verteilen sich auf einem ehemaligen Schrebergartengelände in Zürich West. Zusammengesetzt sind die Bauten aus Modulen in der Grösse von Schiffscontainern. Im Quartier wächst derweil der Widerstand gegen das Projekt.