Wer wird Millionär: Kellnerin holt 500'000 Euro



screenshot:rtl

Kellnerin weiss Millionen-Frage – traut sich aber nicht 😱

Zwei Wochen lang schuftet Kellnerin Michaela Maier auf der Münchner Wiesn und hebt dabei bis zu zehn Mass aufs Mal. Dass sie nicht nur Bier, sondern auch grossen Druck stemmen kann, zeigt sie gestern bei «Wer Wird Millionär» im Oktoberfest-Spezial. Die 36-Jährige streicht eine halbe Million Euro ein – und agiert dabei abgebrüht wie Robert Lewandowski im Strafraum.

Um auf den heissen Stuhl zu gelangen, muss sie die Silben von Andreas Gabaliers Hulapalu in die richtige Reihenfolge bringen. Maier schafft das in nicht mal drei Sekunden. So schnell kann Helene Fischer nicht mal eine Mass exen. Oans, zwoa, g'suffa!

Item, falls du auch ein bisschen Hulapalu möchtest, bevor wir loslegen. Bitte sehr:

Also gut, wir hoffen das Ambiente stimmt jetzt bei dir.

Die ersten zehn Fragen gehen bei Maier runter wie ein Frischgezapftes. Kaum ein Zögern, ein Joker schon gar nicht. Kannst du das auch?

1. Wurde das Brillengeschäft von Einbrechern völlig leer geräumt, so ist der Optiker auch im wahrsten Sinne des Wortes ...? fassungslos entspiegelt stärkenlos getönt 2. Wäre Adams und Evas Zweitgeborener Schlagzeuger geworden, dann spielte ...? Teck Dose Trom Leitung Abel Trommel Icherungs Kasten 3. Wobei handelt es sich um einen Ausdruck grosser Überraschung? Nies gegen die Scheibe! Furz ins Sofa! Pinkel auf den Teppich! Scheiss die Wand an! 4. Ist die Hose an der Taille zu eng, liegt es nahe, dass ich als Schneider dem Kunden zu einer Erweiterung des ...? Bundes kanzler Bundes tag Bundes regierung Bundes rat 5. Trifft in der himmlischen Hall of Fame der wohl bekannteste Reformator auf Elvis Presley, dann begegnet ...? Johann Sebastian dem Bach Edgar Allan dem Poe Peter Paul dem Rubens Martin Luther dem King 6. Bei wem bezieht sich die Bezeichnung womöglich nicht auf die künstlerischen Ambitionen, sondern auf den Arbeitsvertrag? motivierter Maler eifriger Musiker engagierter Schauspieler idealistischer Dichter 7. Was macht man mit Backformen vor dem Befüllen, um ein Anhaften des Teiges zu verhindern? fetten und mehlen milchern und eiern zuckern und schmalzen buttern und salzen 8. Wessen 75. Geburtstag war im Juni in der Rubrik «Adel» ein Thema für die Regenbogenpresse? Graf Schweini von Preussen Prinz Poldi von Bayern Herzog Effe von Hannover Fürst Jogi von Württemberg 9. Wovon hat eine Eule doppelt so viele wie ein Mensch? Halswirbel Kniescheiben Schneidezähne Zehennägel 10. In welchem Song ist am Ende des Intros ein markantes Glasklirren zu hören? Bitter Sweet Symphony Cotton Eye Joe Lemon Tree Mambo No. 5

Jetzt müssen wir uns natürlich sofort das Glasklirren anhören:

Ach, übrigens, bevor wir weiterfahren mit der Frage für 32'000 Euro, folgendes kleines Gif:

Der Gastgeber ist jetzt bereits beeindruckt, doch das Beste steht ja noch bevor. Also weiter mit der nächsten Frage.

Deutsche Politik. Dein Ding?

Die Wiesn-Kellnerin bringt auch diese Frage nicht aus der Ruhe. Sie weiss, dass es Olaf Scholz ist und der arbeitet bei den ...

Bevor die 64'000-Euro-Hürde in Angriff genommen wird, gönnen sich Jauch und Maier ein Schlückchen aus dem Masskrug. Viel Zielwasser braucht man auch, um den Jakobsweg zu beenden.

Doch wo liegt denn das Ende des Pilgerwegs?

Hier muss Maier zum ersten Mal einen Joker nehmen und holt sich Hilfe bei einer Zuschauerin. Diese weiss zu 100 Prozent, dass Santiago de Compostela in Spaniens ...

... liegt. Weiter geht's mit der Frage zu 125'000 Euro. Einer fiesen Geometrie-Aufgabe.

Auch hier hat Maier Mühe. Verständlich, hat sie doch schon die halbe Mass runtergestürzt.

Gut für die Kandidatin hat sie noch den Telefonjoker. Noch besser: der Angerufene ist ein Mathe-Lehrer. Dieser schwafelt irgendwas von «pythagoräisch» und gibt die richtige Antwort. Es handelt sich um ein ...

Somit steht die Kellnerin vor der 500'000-Euro-Frage. Die lautet so:

Hättest du die halbe Million geknackt?

Die Kandidatin wählt den Publikumsjoker, der ihr nicht weiterhilft. Ihre Tendenz wäre «Spielkasinos» gewesen, diese Antwort wird aber am wenigsten angewählt. Durch den 50-50-Joker fallen «Flughäfen» und «Sternwarten» weg, die beiden meistgetippten Antworten des Publikums.

Maier nimmt nochmals einen Schluck Bier und geht das volle Risiko ein. Sie wählt Antwort A. 500 Euro oder 500'000 Euro, das ist hier die Frage. Richtig ist:

Das Zocken hat sich gelohnt. Fehlt also noch eine Frage bis zum grossen Jackpot. Joker hat sie keine mehr, doch Maier hat sofort einen Favoriten.

Hättest du die Million geholt?

Maier tippt sofort auf den gestiefelten Kater und kann auch erklären, weshalb. Dieser sei von den Gebrüdern Grimm geschrieben und das erste Theater in der Augsburger Puppenkiste sei ein Grimm-Theater gewesen, so die 36-Jährige. Lange überlegt sie, ob sie die Antwort einloggen lassen soll oder nicht.

Sie entscheidet sich dagegen – und liegt damit falsch. Denn die Antwort wäre richtig gewesen. Die Enttäuschung steht ihr ins Gesicht geschrieben.

Hulapalu kann man da nur sagen! (cma)

