Am Samstag, 6. Mai 2023 wird der britische Monarch, Charles III., in der Westminster Abbey in London gekrönt. bild: twitter / @EandPCartoons

Mit 74 endlich König – die besten Karikaturen, die Charles' Krönung auf den Punkt bringen

Charles III. wird am Samstag in einer pompösen Zeremonie zum König gekrönt. Er ist mit 74 Jahren so alt wie niemand vor ihm bei der Thronbesteigung. Ein Überblick in 16 Memes und Karikaturen.

Ein halbes Jahr nach dem Tod der Queen werden Charles und seine Frau Camilla gekrönt

Charles hat sein LinkedIn-Profil bereits aktualisiert

Der König tritt in grosse Fussstapfen …

… und muss erst noch zeigen, ob er aus dem langen Schatten seiner Mutter treten kann

Für den Akt der Krönung besteigen Charles und Camilla eine prunkvolle Kutsche

Nachdem Charles III. vom Erzbischof von Canterbury gesalbt, gesegnet und geweiht wurde, wird ihm die «St Edward's Crown» aufgesetzt

Viele Briten müssen in Zeiten extrem hoher Inflation den Gürtel enger schnallen. Dass die Kosten der Krönungszeremonie zulasten der Staatskasse gehen …

… kommt daher auch bei vielen Monarchie-freundlichen Menschen schlecht an



Die gesamten Feierlichkeiten erstrecken sich über drei Tage und dürften 50 bis über 100 Millionen Franken kosten

Das passt nicht allen …

… zumal Millionen Britinnen und Briten der Absturz aus dem Mittelstand in die Armut droht

Was die Briten ebenfalls nervt: Zwar zahlt Charles «freiwillig» Einkommenssteuer, entrichtet aber auf das Privatvermögen seiner Mutter von rund 500 Millionen Pfund keine Erbschaftssteuer

Prinz Harry wird bei der Krönung anwesend sein, seine Frau Meghan bleibt derweil in den USA

Von König zu König

70 Jahre lang trug Charles den Titel des Thronfolgers – so lange wie kein Mitglied der königlichen Familie zuvor

Ein Charles-Meme, das nie unlustig wird!

Und zum Schluss ein Klassiker: Eine Karikatur von 2014

