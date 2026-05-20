Wird es in Pension wohl nicht langweilig werden – Sänger der Toten Hosen, Campino. Bild: AP/Keystone

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Toten-Hosen-Sänger Campino ist mit 63 noch mal Vater geworden

In der ARD-Doku über die Aufnahmen zum letzten Album der Toten Hosen lüftet Frontmann Campino ein privates Geheimnis. Der Sänger ist jetzt zweifacher Vater.

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Tiefe Einblicke in die kreativen Prozesse der Toten Hosen und eine unerwartete Neuigkeit über Campino: In einer neuen Dokumentation über die legendären Düsseldorfer Punkrocker erzählt der Frontmann der Band, dass er überraschend noch mal Vater geworden ist.

«Ich hatte mir meinen Weg zur Rente schon anders vorgestellt, aber das fällt jetzt halt aus», sagt der 63-Jährige in der Dokumentation, eine Produktion von SWR und NDR, die am Abend in einem Mainzer Kino Premiere feierte – im Beisein von Campino, Bassist Andi Meurer und Schlagzeuger Vom Ritchie.

In einer Gesprächsrunde nach der Premiere in Mainz sagte Campino: «Es ist vielleicht der schönste Beweis, den man haben kann, dass das Leben sich was anderes überlegt als du.» Man könne Pläne machen, wie man wolle, und plötzlich sei doch alles anders. «Und ich glaube, ein Kind zu kriegen, ist dann wohl die schönste Umkehrung», so Campino weiter. «Wir müssen das Leben immer so nehmen, wie es kommt, und insofern sehe ich mich jetzt gerade wieder selbst Autos über den Teppich schieben, und ich fühle mich gut dabei.»

Das Kind kam während der zweijährigen Arbeiten am letzten Studioalbum der Toten Hosen zur Welt. Das Album heisst «Trink aus, wir müssen gehen!» und kommt gemeinsam mit dem Bonusalbum «Alles muss raus!» am 29. Mai heraus. Für Campino ist es die zweite Vaterschaft, er hat bereits einen 2004 geborenen Sohn.

Für die Dokumentation «Die Toten Hosen – Das letzte Album» liess sich die Band zwei Jahre lang bei ihrer Arbeit an dem letzten Album über die Schulter schauen. Ab Mittwoch (20. Mai) ist die Doku von Regisseur Eric Friedler in der ARD Mediathek abrufbar, am Samstag (23. Mai) wird sie um 23.25 Uhr nach dem DFB-Pokalfinale im Ersten ausgestrahlt. (nil/dpa)