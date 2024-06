Das neuste Video von Putins Nordkorea-Besuch – Pures Meme Gold

Wie lässt sich das Video sonst noch so verwerten, schreib es uns in die Kommentare.

Aus humoristischer Sicht muss man aber leider zugeben, dass der Besuch einfach witzig anzuschauen war. Die nordkoreanische Propagandamaschinerie war in voller Fahrt und hat unzähliges Videomaterial produziert. Material von einem betrübten Putin, der in absolut überrissener Feierlichkeit empfangen wird und eine gute Miene aufsetzen muss.

Der russische Präsident Wladimir Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un sind am 25. April 2019 in Wladiwostok zu ihrem ersten Gipfel zusammengetroffen.

Nemo ist heute Abend in Zürich im Rahmen der Pride aufgetreten. Dabei wurde unser ESC-Star vom Publikum so richtig gefeiert. Es war der erste Auftritt von Nemo in der Schweiz seit dem Sieg am Eurovision Song Contest im Mai.

Nach dem Sieg am ESC mit dem Song «The Code» hat sich das 24-jährige Musiktalent zuerst einige Tage in seinem Heimatort Biel zurückgezogen. Im letzten Monat folgten dann einige Pressetermine in Europa. Und heute Abend kam nun auch endlich die Schweiz in den Genuss eines Live-Auftritts von Nemo.



Nemo outete sich 2023 als nonbinär. Der Auftritt an der Pride war für Nemo sichtlich berührend.