Das 1899 eröffnete Warenhaus Jelmoli geht auf Giovanni Pietro Guglielmoli Ciolina zurück, der seit 1833 in Zürich wohnte und sich später Hans Peter Jelmoli nannte. Das veränderte Konsumverhalten, insbesondere der zunehmende Onlinehandel, hat dazu beigetragen, dass das älteste Warenhaus Zürichs seine Tore schliessen muss. Der Entscheid, der schweizweit für Schlagzeilen sorgte, sah ursprünglich eine Schliessung bis Ende 2024 vor. Dieser Zeitpunkt wurde jedoch um zwei Monate verschoben.

Viele Menschen liessen sich deshalb die Gelegenheit nicht entgehen, noch einmal vorbeizuschauen. Wir wollten von den Leuten wissen, was sie sich am letzten Tag noch kaufen wollen:

Das Warenhaus Jelmoli öffnet heute zum letzten Mal seine Türen, bevor sie nach 125 Jahren für immer geschlossen werden. Der Immobilienbesitzer hat entschieden, dass hier in zwei Jahren Büroflächen sowie Gastro- und Freizeitangebote entstehen sollen. Der Manor wird sein Comeback feiern und 13'000 Quadratmeter Fläche nutzen und auf drei Etagen einziehen.

Dieser Fast-Crash in den USA lässt dir das Blut in den Adern gefrieren ...

Am Flughafen Chicago Midway kam es am Dienstag (Ortszeit) beinahe zu einer potenziell katastrophalen Kollision zwischen einem Passagierflugzeug und einem Privatjet. Den Piloten einer landenden Boeing 737-800 von Southwest Airlines gelang es im letzten Moment, durchzustarten, um nicht einen Bombardier Challenger 350 des Betreibers FlexJet zu rammen, der im gleichen Moment die Landebahn kreuzte. Die ganze Szene wurde von einem Livestream am Flughafen aufgenommen: