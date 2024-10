Einfach ein paar der besten Tweets der Woche

Dieser Klassiker darf natürlich in so einer Sammlung nicht fehlen.

Dieser Klassiker darf natürlich in so einer Sammlung nicht fehlen.

Wenn Musk Influencer mit einem Robotaxi beeindrucken will, lacht das Netz Tränen

Tesla-Boss Elon Musk wollte Investoren und Influencer mit einem Robotaxi-Prototyp und einer Roboter-Show beeindrucken. Der Schuss ging nach hinten los.



Was ist passiert?



Elon Musk zeigte den Prototyp eines Robotaxis und eines selbstfahrenden Mini-Buses. Tesla verspricht seit zehn Jahren gänzlich autonomes Fahren, doch auch jetzt konnte Musk nicht erklären, wie man dies erreichen will. Derweil hat die Konkurrenz längst autonom fahrende Taxis im Einsatz.



Am Robotaxi-Event sollten zudem Teslas neue Roboter in Menschengestalt die eingeladenen Influencer beeindrucken. Teslas Robos wurden jedoch von Menschen ferngesteuert, wie kurz darauf bekannt wurde.