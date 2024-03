Spass im Osterstau? Wir haben 10 Beschäftigungen für dich

Was wäre Ostern, ohne den gewohnten Osterstau? Angenehm, genau. Aber ja, schlussendlich sind die Menschen, die ihre Ostertage im Stau verbringen, auch ein bisschen selber Schuld. Ich meine, come on, was habt ihr erwartet, dass es dieses Jahr einfach mal so keinen Stau gibt? Aber egal, darum geht es in dieser Story nicht. Sondern darum, wie ihr die Wartezeit totschlagen könnt. Wir sind schliesslich auch ein Service-Portal. Hier ein paar Ideen für euch.

Sicherheit geht immer vor! Denk daran, dass bei aller Unterhaltung die Sicherheit immer vorgeht. Achtet darauf, dass bei allen unten genannten Vorschlägen der Fahrer oder die Fahrerin nicht unnötig abgelenkt oder gestört werden darf.

Anstarrwettbewerb

Bild: giphy

Da du generell in einem Stau nicht vom Fleck kommst und neben dir immer dieselben Leute sind, kannst du dir genau das zu Nutzen machen. Wie wäre es mit einem Anstarrwettbewerb mit der Person im anderen Auto? Versuche es doch einfach mal aus und schau (ja, Wortspiel beabsichtigt), ob jemand darauf eingeht.

Vorteil: Wenn der Gegenspieler es lustig findet, kannst du neue Leute kennenlernen.

Nachteil: Wenn der Gegenspieler es nicht lustig findet, kannst du neue Leute kennenlernen.

So oder so: Bedenke, dass es zu Missverständnissen kommen kann und deine Fluchtwege dann relativ eingeschränkt sind.

Karaoke

Auf YouTube oder Spotify findest du die meisten Lieder mit dem dazugehörigen Text zum Ablesen (Bei YouTube einfach den Liedernamen plus «Karaoke-Version» eingeben). Egal ob als Solo oder im Chor, lautes Singen setzt Endorphine frei (zumindest bei dem Sänger oder der Sängerin). Ganz wichtig, sprich dich zuerst mit allen im Auto ab, ob wirklich alle Lust auf Karaoke haben. Sonst kann es für einige zur Tortur werden. #savethedriver

Unsere Empfehlung:

Ich sehe was, was du nicht siehst

bild: giphy

Ein Spiel, fast so alt wie die Erde selbst. Da du es mit hoher Wahrscheinlichkeit schon mal gespielt hast, dient dieser Text nicht als Erklärung des Spiels, sondern eher als Reminder, dass es noch existiert. Vielleicht schafft eure Fahrgemeinschaft es ja sogar, mehr als eine Runde zu spielen. Da das wohl eher nicht der Fall ist, gleicht weiter zur nächsten Idee.

Handy aufräumen

Bild: giphy

Seien wir ehrlich, gefühlt zwischen 80 und 90 % von deinen Videos und Fotos auf deinem Handy wirst du nie wieder brauchen. Nein, auch nicht die Konzertvideos, die du gemacht hast. Es reicht, wenn sie in deiner Erinnerung weiterleben. Darum, räum doch mal deinen Handyspeicher auf.

Fotoshooting

Bild: giphy

Kaum den Handyspeicher geräumt, gleich wieder gefüllt. Nutze die Gelegenheit und das gute Tageslicht (zumindest im Idealfall), um mal wieder schöne Fotos von dir und deinen Freunden zu machen. Mit Hashtags wie #worldtraveller #roadtrip oder #goingtoanadventure kannst du diese auch gleich auf deinen Social-Media-Kanälen teilen und wirkst gleich meeega interessant und einzigartig. Doch, doch, wirklich.

Je krasser und aussergewöhnlicher deine Posen, umso höher die Wahrscheinlichkeit, Likes zu erhalten. Zwar vermutlich nicht von deinen Followern, sondern vom Nebenauto, dass dich beim Foto machen filmt, und es dann selber hochlädt. Aber hey, egal, Likes sind Likes.

Autofarben

bild: giphy

Variante 1:

Jeder im Auto wählt eine Farbe (Beispiele: Schwarz, Weiss oder viele andere). Dann wird eine Anzahl abgemacht (Beispiel 20, 50 oder viele andere). Alle zählen dann die Autos in ihrer gewählten Farbe auf der Gegenfarbahn laut mit und wer als erster auf die abgemachte Anzahl kommt, gewinnt.

Variante 2:

Jeder im Auto wählt eine Farbe (Beispiele: Schwarz, Weiss oder viele andere). Es wird ein Timer gestellt (Beispiel 1h, 2h oder viele andere). Die Person mit den meisten Autos in der ausgewählten Farbe auf der Gegenfarbahn gewinnt.



Ja, beide Varianten sind nicht gerade die pure Definition von Spannung, aber du wirst viele Stunden im Stau stehen, sei froh um jeden Zeitvertreib.

Teile dich mich!

Bild: giphy

Dass du dich auf watson stundenlang mit bester Unterhaltung und den wichtigsten News beschäftigen kannst, weisst du ja bereits, sonst wärst du gar nicht erst auf dieser Story gelandet. Was du aber natürlich nicht vergessen darfst, ist, bei den Storys kräftig in der Kommentarspalte mitzudiskutieren (das Gif oben ist nur symbolisch, wirklich). Natürlich darfst du uns auch gerne deine Beschäftigungs-Ideen vorschlagen. Also los ab in die Kommentarspalte damit.

Schweigen

Bild: giphy

*Bitte ganz leise vorlesen* Das Schweige-Spiel, besonders beliebt bei Eltern von vielen Kindern, erklärt sich mit seinem Namen eigentlich schon selber. Wer kann am längsten schweigen? Und nein, es gibt keinen Schiedsrichter oder Schiedsrichterin!​

Den Weltrekord im Nichts tun, inklusive des nicht Sprechens hält übrigens Akshinthala Seshu Babu aus Neu-Delhi. Er schaffte es s für 36 Stunden und 45 Minuten nichts zu tun. Na dann hoffen wir mal, dass das der Stau ausreicht.



Lernen

(nein, natürlich nicht so langweilig in der Schule)

Bild: tenor

Wenn wir schon bei Weltrekorden sind: Bestimme einen «Günther Jauch des Autos». Dieser googelt dann skurrile Weltrekorde und Fakten und präsentiert diese als Quiz. Ein paar Beispiele:

Auberginen enthalten Nikotin.

Wahr oder falsch? Es ist wahr.



Wahr oder falsch? Es ist wahr. Schildkröten masturbieren.

Wahr oder falsch? Es ist wahr.



Wahr oder falsch? Es ist wahr. Wie gross ist der grösste Ball aus Hundehaar?

8'126 gebürstete Hunde machten die 91 Kilogramm schwere Kugel möglich.



8'126 gebürstete Hunde machten die 91 Kilogramm schwere Kugel möglich. Gorillas rülpsen als Zeichen ihres Glücks oder ihrer Männlichkeit .

Wahr oder falsch? Es ist wahr.



. Wahr oder falsch? Es ist wahr. Wie lange ist der längste Fingernagel?

Diana Armstrongs Fingernagel am rechten Daumen ist 138,94 Zentimeter lang.



Du brauchst das Rad aber nicht zwingend neu zu erfinden, du kannst dich auch hier bei unseren Quizzen bedienen.

Schweigen Plus

Bild: giphy

... oder auch alternativ «Podcast hören» genannt, beinhaltet grundsätzlich alle Regeln aus Punk 7. Jedoch mit dem Unterschied, dass ihr dazu noch einen spannenden, lustigen oder interessanten (im Idealfall alle drei davon) Podcast hört.

Es gibt zu allen (ja, wirklich zu allen) Themen einen passenden Podcast. Falls du aber zu faul bist, zu suchen, vielleicht ist das ja was:

Steuerrechts-Podcast der Universität St.Gallen (HSG)

🤷‍♂️🤷‍♀️

Viel Geduld, viele Nerven und ganz viel Spass an deinem Wunschziel. Verdränge den Stau bis zur Rückfahrt!

(smi)