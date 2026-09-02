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Servettes Frauen schaffen es erstmals in die Champions League

Servette&#039;s players celebrate their qualifying for the Champions League after the UEFA Women&#039;s Champions League 3rd qualifying round second leg soccer match between Servette FC Chenois Femini ...
Das Team posiert fürs Erinnerungsfoto.Bild: keystone

Servettes Frauen schaffen es erstmals in die Champions League

02.09.2026, 21:0302.09.2026, 21:03

Servette Chênois kann sich auf eine Champions-League-Saison freuen. Im Playoff gegen Sparta Prag gewinnt der Schweizer Double-Sieger aus Genf nach dem 2:3 im Hinspiel das Rückspiel zuhause mit 3:0.

Die Schweizer Meisterinnen zeigten sich im entscheidenden Moment effizienter als noch vor einer Woche im Auswärtsspiel gegen ihr tschechisches Pendant. Die Polin Magdalena Sobal, bereits Torschützin im Hinspiel, und die Italienerin Gloria Marinelli sorgten mit ihren Treffern in der ersten Halbzeit für eine komfortable Ausgangslage.

Servette&#039;s players celebrate their qualifying for the Champions League after defeating Sparta Praha, during the UEFA Women&#039;s Champions League 3rd qualifying round second leg soccer match bet ...
Es ist geschafft: Emotionen beim Schlusspfiff.Bild: keystone

Nach der Pause wurde es für Servette Chênois allerdings nochmals richtig schwierig. Sparta erhöhte den Druck und forderte die Genferinnen bis an ihre Grenzen. Die Gastgeberinnen konnten ihre Konterchancen nicht nutzen, um frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Erst in der Nachspielzeit machte Soba mit ihrem zweiten Tor an diesem Abend endgültig alles klar.

Sechs Spiele in der Ligaphase

Damit tritt Servette Chênois ab dem 22./23. September zum ersten Mal in der Ligaphase der europäischen Königsklasse an. Die Auslosung der sechs Gegner findet am Freitagmittag in Nyon statt. Es ist die zweite Saison des Wettbewerbs im erweiterten Format mit 18 Teams.

Servette Chênois ist im dritten von drei Lostöpfen eingeteilt. Den Genferinnen werden je zwei Gegner aus allen drei Töpfen für die drei Heim- und drei Auswärtsspiele zugelost. (ram/sda)

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