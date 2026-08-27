Trafen schon in den letzten beiden Jahren aufeinander: Liverpool und Real Madrid. Bild: keystone

Ein Heimspiel von Liverpool gegen Real ist in dieser Champions-League-Saison unmöglich

Der aktuelle Modus der Königsklasse verspricht Topspiele in der Ligaphase. Eine Paarung ist dabei aber nicht möglich. Hintergrund ist nicht etwa ein politischer Konflikt, sondern eine UEFA-Regel.

Jan Schultz / t-online

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Heute Abend geht der Blick der Fussballwelt auf die Champions League: Ab 18 Uhr werden die Duelle für die Ligaphase ausgelost. Eine besondere Paarung kann dabei jedoch nicht gelost werden: ein Heimspiel des FC Liverpool gegen Real Madrid.

Die traditionsreichen Topteams, beide sind in ihrer heimischen Liga Rekordmeister, trafen schon in den vergangenen beiden Spielzeiten aufeinander. Mit ihren Wettbewerbsregelungen verhindert die UEFA aber, dass dieselbe Paarung ein drittes Jahr in Folge stattfindet.

«Die UEFA-Verwaltung kann gemäss den vom Ausschuss für Vereinswettbewerbe festgelegten Grundsätzen alternative Bedingungen für die Auslosung festlegen und jede der Auslosungsbedingungen anpassen, um Pattsituationen zu vermeiden und/oder relevante Einschränkungen im Lichte der vom UEFA-Exekutivkomitee getroffenen Entscheidungen zu berücksichtigen», hiess es bereits im Vorjahr in Absatz 16.03 des Reglements der Königsklasse.

Die Lostöpfe für die diesjährige Champions-League-Ligaphase. Bild: uefa

Darauf baut der entscheidende Zusatz auf, der in diesem Jahr für Liverpool und Real Madrid erstmals gilt: «Die Uefa-Kommission für Klubwettbewerbe hat eine zusätzliche Bedingung festgelegt, die möglicherweise für die Auslosung der Uefa Champions League für die Saison 2026/27 gilt, und beschlossen, dass ein einzelnes Spiel zwischen denselben beiden Mannschaften in demselben Wettbewerb mit derselben Heimmannschaft nicht in drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten wiederholt werden darf.»

Real und Liverpool sind im ersten Lostopf – wie der FC Bayern

Das heisst im Umkehrschluss aber auch, dass ein Duell zwischen den beiden Topteams möglich ist – jedoch nur in Madrid. Dann wäre es eine leicht andere Konstellation als in den beiden vergangenen Spielzeiten. 2024 hatten sich die Engländer mit 2:0 durchgesetzt, 2025 mit 1:0.

Bei der Auslosung werden alle 36 Teilnehmer auf vier Töpfe verteilt, jedem Klub werden zwei Gegner aus jedem Topf zugelost. Real Madrid und der FC Liverpool befinden sich dabei ebenso wie der FC Bayern im ersten Lostopf. Der BVB wird im zweiten Topf geführt, RB Leipzig im dritten, der VfB Stuttgart im vierten.