Bencic und Cobolli verlieren den Mixed-Final am US Open
Belinda Bencic und Flavio Cobolli verpassen den Titel beim US Open im Mixed-Turnier. Das Duo unterliegt im Final Karolina Muchova und Jakub Mensik aus Tschechien 3:6, 6:1, 6:10.
Flavio Cobolli joins Belinda Bencic in waving to her daughter Bella in the stands 😭 pic.twitter.com/OGTIEueFaN— US Open Tennis (@usopen) August 25, 2026
Anders als noch im Halbfinal, als sie gegen das Ehepaar Jelina Switolina und Gaël Monfils nach verlorenem Startsatz zurückfanden und im Champions-Tiebreak schliesslich mit 10:5 das bessere Ende für sich behielten, zogen die 29-jährige Schweizerin und der fünf Jahre jüngere Italiener im Final in der Kurzentscheidung den Kürzeren.
«Es war mein erster Grand-Slam-Final, und es war ein besonderer Moment. Ich habe jedes Spiel genossen. Danke, Flavio, für all die positive Energie, die du mitgebracht hast», sagte Bencic, die in diesem Frühjahr an der Seite von Cobolli das Mixed-Doppel in Indian Wells gewonnen hatte. Der Italiener gilt zudem als einer der Lieblinge von Bencics 2-jähriger Tochter Bella.
🏆 ¡CAMPEONES DEL US OPEN!— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 27, 2026
Jakub Mensik y Karolina Muchova derrotaron a Flavio Cobolli y Belinda Bencic por 6-3, 1-6 y 10-6 para consagrarse en el dobles mixto.
🇨🇿 ¡Primer título de Grand Slam para los checos! pic.twitter.com/kxdoNvj35q
Für die St.Gallerin war das Mixed eine willkommene Standortbestimmung. Zuvor musste sie aufgrund von Hüftschmerzen beim Turnier in Toronto den Viertelfinal gegen die US-Amerikanerin Coco Gauff kampflos aufgeben. Auch eine Woche später in Cincinnati gab sie in der ersten Runde gegen die Französin Lois Boisson nach dem ersten Satz wegen der gleichen Probleme auf. (abu)