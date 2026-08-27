Wolkenfelder, kaum Regen16°
DE | FR
burger
Sport
Belinda Bencic

Bencic und Cobolli verlieren den Mixed-Final am US Open

Belinda Bencic, of Switzerland, and Flavio Cobolli, of Italy, hold the trophy for runner up after they lost to Jakub Mensik, of the Czech Republic, and Karolina Muchova, of the Czech Republic, in mixe ...
Flavio Cobolli und Belinda Bencic müssen mit der Trophäe für den zweiten Platz vorliebnehmen.Bild: keystone

Bencic und Cobolli verlieren den Mixed-Final am US Open

Belinda Bencic muss weiterhin auf ihren ersten Grand-Slam-Titel warten. Sie verliert am US Open den Final im Mixed-Doppel mit Flavio Cobolli gegen das tschechische Duo Karolina Muchova und Jakub Mensik.
27.08.2026, 06:5827.08.2026, 07:07

Belinda Bencic und Flavio Cobolli verpassen den Titel beim US Open im Mixed-Turnier. Das Duo unterliegt im Final Karolina Muchova und Jakub Mensik aus Tschechien 3:6, 6:1, 6:10.

Anders als noch im Halbfinal, als sie gegen das Ehepaar Jelina Switolina und Gaël Monfils nach verlorenem Startsatz zurückfanden und im Champions-Tiebreak schliesslich mit 10:5 das bessere Ende für sich behielten, zogen die 29-jährige Schweizerin und der fünf Jahre jüngere Italiener im Final in der Kurzentscheidung den Kürzeren.

«Es war mein erster Grand-Slam-Final, und es war ein besonderer Moment. Ich habe jedes Spiel genossen. Danke, Flavio, für all die positive Energie, die du mitgebracht hast», sagte Bencic, die in diesem Frühjahr an der Seite von Cobolli das Mixed-Doppel in Indian Wells gewonnen hatte. Der Italiener gilt zudem als einer der Lieblinge von Bencics 2-jähriger Tochter Bella.

Für die St.Gallerin war das Mixed eine willkommene Standortbestimmung. Zuvor musste sie aufgrund von Hüftschmerzen beim Turnier in Toronto den Viertelfinal gegen die US-Amerikanerin Coco Gauff kampflos aufgeben. Auch eine Woche später in Cincinnati gab sie in der ersten Runde gegen die Französin Lois Boisson nach dem ersten Satz wegen der gleichen Probleme auf. (abu)

Sieg gegen Roddick, viele Stars und eine Drohnen-Show – Federer-Mania in New York
Sieg gegen Roddick, viele Stars und eine Drohnen-Show – Federer-Mania in New York
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Turniersiege von Belinda Bencic
1 / 12
Alle Turniersiege von Belinda Bencic

Tokio 2025: Bencic – Noskova 6:2, 6:3
quelle: keystone / kiyoshi ota
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Frage nach Comeback bringt Roger Federer zum Lachen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Aus der Quiz-Show in die Champions League
Der Sabah FK aus Aserbaidschan spielt erstmals in der Champions League. Nach der dramatischen Qualifikation geht der Blick auf den Lebensweg von Erfolgstrainer Valdas Dambrauskas.
Der Höhenflug geht weiter. Nach dem ersten Meistertitel der Klubgeschichte kommt der Sabah FK zu seiner Premiere in der Champions League. Aserbaidschans Doublegewinner warf Hapoel Be'er Sheva raus – fast in letzter Sekunde. Erst ein Tor in der 94. Minute erzwang im Rückspiel am Dienstagabend eine Verlängerung, in der sich die «Eulen» aus einem Vorort der Hauptstadt Baku durchsetzten. Nun warten sie gespannt darauf, welche Gegner ihnen die Auslosung am Donnerstag beschert.
Zur Story