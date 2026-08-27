Flavio Cobolli und Belinda Bencic müssen mit der Trophäe für den zweiten Platz vorliebnehmen. Bild: keystone

Bencic und Cobolli verlieren den Mixed-Final am US Open

Belinda Bencic muss weiterhin auf ihren ersten Grand-Slam-Titel warten. Sie verliert am US Open den Final im Mixed-Doppel mit Flavio Cobolli gegen das tschechische Duo Karolina Muchova und Jakub Mensik.

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Belinda Bencic und Flavio Cobolli verpassen den Titel beim US Open im Mixed-Turnier. Das Duo unterliegt im Final Karolina Muchova und Jakub Mensik aus Tschechien 3:6, 6:1, 6:10.

Anders als noch im Halbfinal, als sie gegen das Ehepaar Jelina Switolina und Gaël Monfils nach verlorenem Startsatz zurückfanden und im Champions-Tiebreak schliesslich mit 10:5 das bessere Ende für sich behielten, zogen die 29-jährige Schweizerin und der fünf Jahre jüngere Italiener im Final in der Kurzentscheidung den Kürzeren.

«Es war mein erster Grand-Slam-Final, und es war ein besonderer Moment. Ich habe jedes Spiel genossen. Danke, Flavio, für all die positive Energie, die du mitgebracht hast», sagte Bencic, die in diesem Frühjahr an der Seite von Cobolli das Mixed-Doppel in Indian Wells gewonnen hatte. Der Italiener gilt zudem als einer der Lieblinge von Bencics 2-jähriger Tochter Bella.

Für die St.Gallerin war das Mixed eine willkommene Standortbestimmung. Zuvor musste sie aufgrund von Hüftschmerzen beim Turnier in Toronto den Viertelfinal gegen die US-Amerikanerin Coco Gauff kampflos aufgeben. Auch eine Woche später in Cincinnati gab sie in der ersten Runde gegen die Französin Lois Boisson nach dem ersten Satz wegen der gleichen Probleme auf. (abu)