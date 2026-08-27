Falls Wawrinka siegt, wartet zum Abschied noch einmal Djokovic

Stan Wawrinka bekommt es bei seinem letzten US Open in der 1. Runde wie in Wimbledon mit Matteo Berrettini zu tun. Belinda Bencic startet in New York gegen Julia Putinzewa.

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Ironie des Zufallsloses: Als Stan Wawrinka (ATP 127) zunächst eine Wildcard für das US Open verweigert wurde, schien die Erstrunden-Niederlage in Wimbledon gegen Matteo Berrettini sein letzter Einsatz auf Grand-Slam-Stufe zu sein. Dann bekam der Champion von 2016 doch noch eine Einladung – und das Los bescherte ihm noch einmal Berrettini (ATP 43).

In Wimbledon setzte sich der Italiener in vier Tiebreaks durch. In New York könnte der Sieger der Partie in der 2. Runde auf Novak Djokovic treffen. Den Serben schlug er 2016 im Final der US Open, als er seinen dritten Grand-Slam-Triumph feiern konnte. Djokovics Auftaktgegner ist der Argentinier Mariano Navone.

Drei oder vier Schweizerinnen?

Bei den Frauen beginnt die als Nummer 12 gesetzte Belinda Bencic gegen die Kasachin Julia Putinzewa (WTA 80), danach würde eine Qualifikantin warten. Von sechs Direktbegegnungen haben Bencic und Putinzewa je drei gewonnen, seit sieben Jahren hat die Ostschweizerin aber nicht mehr verloren.

Mit den beiden anderen Schweizerinnen meinte es das Los gut. Sie gehen einer gesetzten Gegnerin zunächst aus dem Weg. Viktorija Golubic (WTA 55) trifft auf die Französin Diane Parry (WTA 50), gegen die sie in zwei Duellen noch keinen Satz abgeben musste. Simona Waltert (WTA 85) bekommt es mit der Argentinierin Nadia Podoroska zu tun. Gegen die Nummer 447 der Weltrangliste, die von einem geschützten Ranking profitiert, darf sich die Bündnerin gute Chancen auf einen ersten Sieg am US Open ausrechnen. In dem Fall winkt in der 2. Runde ein Duell mit der Ex-Weltnummer 1 Iga Swiatek.

Mit Susan Bandecchi (WTA 152) könnte noch eine vierte Schweizerin dazu kommen. Die Tessinerin spielt am Donnerstagabend in der letzten Runde der Qualifikation um den Einzug ins Hauptfeld. Das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am Sonntag. (ram/sda)