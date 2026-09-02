Hatte mehr Grund zum Ärger als zum Jubeln: Belinda Bencic ist bei den US Open bereits ausgeschieden. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Bencic scheitert in erster Runde: Schweizer Debakel am US Open

Weil auch Belinda Bencic ihre Startpartie an den US Open verlor, sind alle acht gestarteten Schweizerinnen und Schweizer nach der ersten Runde ausgeschieden.

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Auch Belinda Bencic scheitert am US Open bereits in der Startrunde. Die als Nummer 12 gesetzte Ostschweizerin verliert gegen die Kasachin Julia Putinzewa (WTA 84) 6:4, 5:7, 3:6.

Damit ist das Debakel aus Schweizer Sicht perfekt. Alle vier Frauen und Männer, die im Hauptfeld standen, sind bereits nach einem Spiel ausgeschieden. Wie bereits 2020 und 2024 schaffte es kein Schweizer in die 2. Runde.

Bencic und Putinzewa mussten wegen Regens in New York lange auf ihren Einsatz warten, danach lieferten sich die beiden einen fast dreistündigen Abnützungskampf. Die Entscheidung fiel im dritten Satz, als die Schweizerin beim Stand von 3:3 ihren Aufschlag mit drei Doppelfehlern abgab. Die Niederlage besiegelte sie dann wenig später mit einem weiteren Doppelfehler.

Spielerisch hatte Bencic die zähe Kasachin ohne zu brillieren lange Zeit im Griff. Sie kam konzentriert aus der Garderobe und ging gleich 3:0 in Führung. Danach musste sie Putinzewa auf 3:3 wieder herankommen lassen, mit einem zweiten Break zum 6:4 holte sie sich aber den ersten Satz.

Auch im zweiten Satz führte die Olympiasiegerin von 2021 und US-Open-Halbfinalistin von 2019 mit 2:0. Dennoch wirkte sie oft unzufrieden mit sich selber. und schien sich auf dem Platz je länger je mehr nicht richtig wohl zu fühlen. Bei den beiden letzten Turnieren vor dem US Open hatte sie mit Verletzungsproblemen aufgeben müssen. Am Ende des zweiten Durchgangs verlor Bencic vom 5:4 zum 5:7 neun Punkte in Folge. Auch im dritten Satz fand sie dann nicht mehr richtig ins Spiel.

Heikel war es bereits im dritten Game des zweites Satzes geworden, als die 29-jährige Schweizerin aus Ärger über ein Re-Break den Ball wegschlug und einen Zuschauer leicht traf. Putinzewa forderte eine Disqualifikation (wie vor sechs Jahren an gleicher Stätte für Novak Djokovic), der Stuhlschiedsrichter liess es bei einer Verwarnung bewenden. Am Ende half dies Bencic aber auch nichts. (sda)