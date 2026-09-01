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Federer erhält seinen Ring der Hall of Fame: «Eine unglaubliche Woche»

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Roger Federer präsentiert sein Schmuckstück.Bild: keystone

Federer erhält seinen Ring der Hall of Fame: «Eine unglaubliche Woche»

01.09.2026, 07:1101.09.2026, 07:11

Zwischen den beiden Matches der Abendsession des US Open stand im riesigen Rund des Arthur Ashe Stadiums noch einmal Roger Federer im Mittelpunkt. Zum Abschluss einer Woche der Ehrungen erhielt der 20-fache Grand-Slam-Champion seinen Ring, der ihn als Mitglied der International Tennis Hall of Fame auszeichnet.

Tennis Hall of Fame Ring von Roger Federer
Der Ring mit dem Namen seines Trägers.Bild: tennisfame

«Es war eine unglaubliche Woche», sagte Federer. «Sie gab mir die Gelegenheit, auf all die grossartigen Menschen zurückzublicken, die mir auf meinem Weg geholfen haben, auf den Sport, den ich so sehr liebe, und darauf, was er mir gegeben hat.»

«Ich war ein kleiner Junge, der es wagte, zu träumen»

Am Samstagabend war Federer in Newport, Rhode Island, fünf Jahre nach seinem letzten wettkampfmässigen Match im Wimbledon-Viertelfinal 2021 in die Hall of Fame aufgenommen worden. Um auch noch einmal ein grösseres Publikum teilhaben zu lassen, wurde die Übergabe des Rings durch die Hall-of-Fame-Präsidentin Kim Clijsters nach New York verlegt. «Ich möchte damit auch für diese grossartige Institution, die das Erbe des Tennis wahrt, werben und sie noch bekannter machen», erklärte Federer.

«Ich war ein kleiner Junge, der es wagte, zu träumen, als ich jung war. Alle jungen Menschen hier im Stadion oder zu Hause – hoffentlich haben auch sie einen Traum und verfolgen ihn. Das kann euch an einen Ort wie diesen hier heute Abend führen oder dazu, in die International Tennis Hall of Fame aufgenommen zu werden.»

Letzten Dienstag hatte der 45-jährige Basler in Flushing Meadows bereits an einer viel bejubelten Exhibition mit den amerikanischen Legenden John McEnroe, Andre Agassi und Andy Roddick teilgenommen. (ram/sda)

«Wenn ich träume, sehe ich mich als Balljunge» – Federer in Hall of Fame aufgenommen
«Wenn ich träume, sehe ich mich als Balljunge» – Federer in Hall of Fame aufgenommen
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