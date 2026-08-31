Ausgewählte Partien der 1. Runde:

Sabalenka startet souverän – Tsitsipas mit bestem Resultat seit langem

Die Titelverteidigerin Aryna Sabalenka startet souverän ins US Open, Stefanos Tsitsipas gelingt das beste Resultat seit Langem. Das sind die wichtigsten Fakten des 2. Turniertages.

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Die besten Tage von Stefanos Tsitsipas sind schon länger vorbei. Nun geht es aber langsam wieder aufwärts beim charismatischen Griechen. Nachdem er im Juli in Gstaad erstmals seit eineinhalb Jahren wieder ein ATP-Turnier gewonnen hat, überzeugt er nun auch am US Open.

Tsitsipas (ATP 53) setzte sich nach einem Fehlstart (4:6, 0:3-Rückstand) in vier Sätzen gegen den Weltranglisten-Elften Arthur Fils durch. Der Franzose hatte erst vor einer Woche mit dem Sieg beim Masters-1000-Turnier in Cincinnati seinen grössten Erfolg gefeiert und galt als ein aussichtsreicher Anwärter auf einen Exploit in New York. Nun bietet sich Tsitsipas eine gute Chance. In der 2. Runde trifft er auf den Qualifikanten Lloyd Harris aus Südafrika.

Aryna Sabalenka ist die Titelverteidigerin bei den Frauen. Bild: keystone

Sabalenka ohne Probleme

Keine Probleme kannte die Titelverteidigerin bei den Frauen. Aryna Sabalenka setzte sich 6:2, 6:4 gegen die Kolumbierin Camila Osorio durch. Die Belarussin steht gehörig unter Druck. Sie hat seit Miami im April kein Turnier mehr gewonnen und braucht in Flushing Meadows den Titelhattrick, um ihre Position an der Spitze der Weltrangliste zu verteidigen. (hkl/sda)