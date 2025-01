Niko Kovac wird neuer Trainer beim BVB. Bild: keystone

Im TV bestätigt: Niko Kovac wird neuer Trainer bei Borussia Dortmund

Ab Sonntag wird Niko Kovac bei Borussia Dortmund als Trainer übernehmen. Das bestätigte Geschäftsführer Lars Ricken in einem Interview mit TV-Sender DAZN. Letzte Woche wurde Nuri Sahin nach der vierten Niederlage in Serie entlassen.

Kovac stand zuletzt beim VfL Wolfsburg unter Vertrag und wurde im März 2024 entlassen. Der 53-Jährige wurde als Trainer bereits einmal deutscher Meister mit Bayern München und gewann je einmal mit den Bayern und Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal.

Am Samstag beim Spiel in Heidenheim wird noch Interimstrainer Mike Tullberg an der Seitenline stehen. Ricken lobte den bisherigen U19-Trainer: «Bisher war es die richtige Entscheidung, mit ihm als Trainer interimsweise. Gegen Heidenheim wollen wir diesen Eindruck nun mit einem Sieg bestätigen. Damit würden wir uns allen, aber insbesondere auch Mike einen grossen Gefallen tun, weil er bisher wirklich einen Top-Job gemacht hat.» (riz)

