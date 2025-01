Manchester City kann am letzten Spieltag das vorzeitige Aus in der Champions League verhindern. Bild: keystone

Manchester City und PSG retten sich – Bayern und Real müssen in die Zwischenrunde

Manchester City dreht die Partie gegen Brügge und gewinnt 3:1. Damit verhindern die Engländer das frühe Aus in der Champions League. Auch Paris Saint-Germain sichert sich ein Ticket für die K.o-Phase.

Diese Entscheidungen sind gefallen:

ManCity rettet sich nach Rückstand

Es war ein Schock gegen Ende der ersten Halbzeit. City, dass die Partie zwar kontrollierte, aber nur wenige Chancen herausspielte, lag plötzlich 0:1 zurück. Der von vielen Teams umworbene Raphael Onyedika brachte die Gäste aus Belgien in Führung und den Champions-League-Sieger von 2023 an den Rand einer grossen Blamage.

Nach der Pause agierten die Hausherren entschlossener und sorgten innerhalb von neun Minuten für die Wende. Erst traf Mateo Kovacic mit einem platzierten Flachschuss, dann fälschte Brügges Verteidiger Joel Ordonez eine Hereingabe ins eigene Tor ab. Danach kam City mit Manuel Akanji in der Innenverteidigung nicht mehr ins Zittern und baute die Führung noch aus. Auf der Gegenseite konnte aber auch Akanjis Nationalmannschaftskollege Ardon Jashari mit dem Ergebnis leben, denn sein Team steht ebenfalls in den Playoffs.

In diesen wird es für City zu einem Duell mit einer Topmannschaft kommen. Die Engländer treffen entweder auf Real Madrid oder Bayern München.

PSG ohne Probleme in Stuttgart

Trotz grossem Druck setzte sich Paris Saint-Germain ohne Probleme durch und gewann mit 4:1 gegen den VfB Stuttgart. Bereits nach 17 Minuten führten die Pariser nach Treffern von Bradley Barcola und Ousmane Dembélé mit zwei Toren. Noch vor der Pause sorgte wiederum Dembélé mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. In der zweiten Halbzeit krönte der Franzose seine Leistung mit einem Hattrick.

Zagreb schnuppert an der Sensation

Lange konnte Dinamo Zagreb an einer Sensation schnuppern. Zwar setzten sich die Kroaten mit 2:1 gegen die AC Milan durch, da aber Benfica Lissabon gegen Juventus Turin gewinnt und sich Sporting Lissabon einen Punkt sicherte, verpasst Zagreb auf Platz 25 nur knapp die K.-o.-Phase. Durch die Niederlage rutscht Milan in der Tabelle ab und muss in die Zwischenrunde.

Bayern und Real nicht direkt im Achtelfinal

Obwohl Bayern München gegen Slovan Bratislava und Real Madrid bei Brest mit 3:0 gewinnen, müssen beide Teams den Gang in die Zwischenrunde antreten. Die Mannschaften auf den vorderen Plätzen machten abgesehen von der AC Milan ihren Job. Auch Borussia Dortmund siegt ohne Probleme gegen Schachtar Donezk aber verpasst den achten Platz.

Am letzten Spieltag sicherten sich Arsenal, Inter Mailand, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Lille und Aston Villa das direkte Ticket fürs Achtelfinal. Liverpool und Barcelona waren bereits vor den heutigen Spielen für die Runde der letzten 16 qualifiziert.

Liverpool patzt, Barcelona profitiert nicht

Obwohl Liverpool zum ersten Mal in dieser Kampagne Punkte liegen lässt und gegen Feyenoord Rotterdam mit 2:3 verliert, sichern sich die Reds den ersten Platz. Da Barcelona gegen Atalanta Bergamo nur 2:2 spielt, bleibt Liverpool an der Spitze. Zweimal konnte Atalanta einen Rückstand ausgleichen und sicherte sich einen Punkt. Allerdings reicht es für die Italiener nur auf Platz neun.

YB bleibt auf dem letzten Platz: YB behält die rote Champions-League-Laterne bis zum Schluss: «Es ist eine Enttäuschung»

So geht es weiter

Weiter geht es am Freitag um 12.00 Uhr in Nyon mit der Auslosung der Playoffs. Die Teams, die die Ligaphase auf den Plätzen 9 bis 16 abschliessen, sind gesetzt und treffen auf die Teams, die die Plätze 17 bis 24 belegen. Zusätzlich werden «Pärchen» gebildet. So spielen etwa die Mannschaften auf den Plätzen 9 und 10 gegen die Mannschaften auf den Plätzen 23 oder 24. Die Teams in den Rängen 11 und 12 werden gegen die Teams in den Rängen 21 oder 22 gelost und so weiter. Dabei können auch Vereine aus dem gleichen Land aufeinandertreffen.

Die erste K.o.-Runde findet am 11./12. und 18./19. Februar statt. Die acht besten Teams der Gruppenphase haben an diesen Spieltagen frei und greifen erst ab den Achtelfinals im März wieder ins Geschehen ein.

Die Tabelle

Alle Resultate

Manchester City - FC Brügge 3:1 (0:1)

SR Sánchez Martínez.

Tore: 45. Onyedika 0:1. 53. Kovacic 1:1. 62. Ordóñez (Eigentor) 2:1. 77. Savinho 3:1.

Bemerkungen: Manchester City mit Akanji. FC Brügge mit Jashari.

Sturm Graz - Leipzig 1:0 (1:0)

SR Balakin.

Tor: 42. Malic 1:0.

Bemerkungen: Sturm Graz mit Wüthrich.

Bayern München - Slovan Bratislava 3:1 (1:0)

SR Pinheiro.

Tore: 8. Müller 1:0. 63. Kane 2:0. 84. Coman 3:0. 90. Tolic 3:1.

Salzburg - Atlético Madrid 1:4 (0:3)

SR Taylor.

Tore: 5. Simeone 0:1. 13. Griezmann 0:2. 45. Griezmann 0:3. 63. Llorente 0:4. 91. Daghim 1:4.

Bemerkungen: Salzburg ohne Okoh (nicht im Aufgebot).

Sporting Lissabon - Bologna 1:1 (0:1)

SR Bastien.

Tore: 21. Pobega 0:1. 77. Harder 1:1.

Bemerkungen: Verwarnungen: Bologna mit Ndoye, ohne Freuler (nicht im Aufgebot) und Aebischer (nicht im Aufgebot).

PSV Eindhoven - Liverpool 3:2 (3:2)

SR Stieler.

Tore: 28. Gakpo (Penalty) 0:1. 35. Bakayoko 1:1. 40. Elliott 1:2. 45. Saibari 2:2. 45. Pepi 3:2.

Bemerkungen: 87. Rote Karte gegen Nallo (Notbremse).

Dinamo Zagreb - AC Milan 2:1 (1:0)

SR Letexier.

Tore: 19. Baturina 1:0. 53. Pulisic 1:1. 60. Pjaca 2:1. - Bemerkungen: 39. Gelb-Rote Karte gegen Musah. AC Milan mit Okafor (ab 82.).

Inter Mailand - Monaco 3:0 (2:0)

SR Peljto.

Tore: 4. Lautaro Martínez (Penalty) 1:0. 16. Lautaro Martínez 2:0. 67. Lautaro Martínez 3:0.

Bemerkungen: 12. Rote Karte gegen Mawissa (Notbremse). Inter Mailand mit Sommer. Monaco mit Zakaria und Embolo, ohne Köhn (Ersatz).

Brest - Real Madrid 0:3 (0:1)

SR Eskås.

Tore: 27. Rodrygo 0:1. 56. Bellingham 0:2. 78. Rodrygo 0:3. Bemerkungen: Brest mit Fernandes.

FC Barcelona - Atalanta Bergamo 2:2 (0:0)

SR Oliver.

Tore: 47. Lamine Yamal 1:0. 67. Éderson 1:1. 72. Araujo 2:1. 79. Pasalic 2:2.

VfB Stuttgart - Paris Saint-Germain 1:4 (0:3)

SR Massa.

Tore: 6. Barcola 0:1. 17. Dembélé 0:2. 35. Dembélé 0:3. 54. Dembélé 0:4. 77. Pacho (Eigentor) 1:4.

Bemerkungen: VfB Stuttgart mit Stergiou (ab 61.) und Rieder (ab 71.).

Lille - Feyenoord Rotterdam 6:1 (2:1)

SR Vincic.

Tore: 4. Sahraoui 1:0. 14. Giménez 1:1. 38. Trauner (Eigentor) 2:1. 57. Hancko (Eigentor) 3:1. 74. David 4:1. 76. Trauner (Eigentor) 5:1. 80. Cabella 6:1.

Bemerkungen: Feyenoord Rotterdam ohne Lotomba (nicht im Aufgebot).

Girona FC - Arsenal 1:2 (1:2)

SR Mariani.

Tore: 28. Danjuma 1:0. 38. Jorginho (Penalty) 1:1. 42. Nwaneri 1:2.

Bemerkungen: 93. López hält Penalty von Sterling.

Bayer Leverkusen - Sparta Prag 2:0 (1:0)

SR Kabakov.

Tore: 32. Wirtz 1:0. 64. Tella 2:0.

Bemerkungen: Bayer Leverkusen mit Xhaka.

Aston Villa - Celtic Glasgow 4:2 (2:2)

SR Turpin.

Tore: 3. Rogers 1:0. 5. Rogers 2:0. 36. Idah 2:1. 38. Idah 2:2. 60. Watkins 3:2. 91. Rogers 4:2.

Bemerkungen: 67. Watkins verschiesst Penalty.

Juventus Turin - Benfica Lissabon 0:2 (0:1)

SR Kovács.

Tore: 16. Pavlidis 0:1. 80. Kökçü 0:2.

Bemerkungen: Verwarnungen: Benfica Lissabon mit Amdouni (ab 84.).

Borussia Dortmund - Schachtar Donezk 3:1 (2:0)

SR Nyberg.

Tore: 17. Guirassy 1:0. 44. Guirassy 2:0. 50. Marlon Gomes 2:1. 79. Bensebaini 3:1.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel. (riz/sda)





