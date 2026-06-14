Dem türkischen Superstar Arda Güler bleibt nur der Frust. Bild: keystone

Türkische Ernüchterung – Australien überrumpelt Güler und Co. zum WM-Auftakt

Australien schafft in Vancouver die Überraschung und schlägt zum Auftakt die favorisierte Türkei mit 2:0. Damit landet einer der Geheimfavoriten auf dem harten Boden der Realität.

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Der erste Auftritt an einer WM-Endrunde seit 2002 sollte für die Türkei zum Freudentag werden. Doch 24 Jahre nach dem berauschenden Turnier, das die Mannschaft auf Platz 3 abschloss, folgte im Startspiel in Vancouver die Ernüchterung. Trotz deutlich mehr Ballbesitz und Abschlüssen musste sich das Team um Jungstar Arda Güler und Captain Hakan Calhanoglu Australien mit 0:2 geschlagen geben.

Irankunda bringt Australien per Konter in Führung. Video: SRF

Das Spielgeschehen fasste eine Szene in der 77. Minute gut zusammen, als Kerem Aktürkoglu aus sieben Metern zentraler Position völlig freistehend an Patrick Beach scheiterte, der im Tor der Australier überraschend den Vorzug vor dem erfahrenen Mathew Ryan erhielt. Das Team von Vincenzo Montella verzeichnete in 90 Minuten 30 Abschlüsse. Mehr als ein Pfostentreffer von Abdülkerim Bardacki sprang jedoch nicht heraus.

Deutlich effizienter zeigten sich die Australier. Nestory Irankunda nutzte in der 27. Minute gleich die erste Chance. Der 20-Jährige, der bei Watford in der englischen Championship engagiert ist und 2025 für ein halbes Jahr auf Leihbasis für die Grasshoppers auflief, düpierte nach einem Konter Merih Demiral und schob überlegt zur überraschenden Führung für Australien ein. Als die Türken in der zweiten Halbzeit auf den Ausgleich drängten, sorgte Connor Metcalfe von St. Pauli nach einem abermals schnellen Gegenstoss für die Entscheidung.

Metcalfe entscheidet das Spiel für Australien. Video: SRF

Gutes Omen für die Türkei: Auch vor 24 Jahren bezog sie im Startspiel eine Niederlage - damals unterlag man in einem denkwürdigen Spiel dem späteren Weltmeister Brasilien mit 1:2.

Connor Metcalfe sorgt für die Entscheidung für Australien. Bild: keystone

Australien - Türkei 2:0 (1:0)

Vancouver. - SR Valenzuela.

Tore: 27. Irankunda (Okon-Engstler) 1:0. 75. Metcalfe 2:0.

Australien: Beach; Circati, Souttar, Burgess; Italiano (74. Geria), Bos (84. Behich); Metcalfe, O'Neill, Okon-Engstler (84. Irvine), Irankunda (61. Velupillay); Touré (74. Yengi).

Türkei: Çakır; Çelik (81. Müldür), Demiral, Bardakcı, Kadıoğlu; Yüksek (81. Özcan), Çalhanoğlu; Güler, Kökçü (62. Akgün), Yılmaz (46. Yıldız); Aktürkoğlu (85. Gül).

Verwarnung: 86. Akgün. (abu/sda)