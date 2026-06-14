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WM 2026: Brasilien und Marokko mit Remis – Schotten schlagen Haiti

SRF 2 - HD - Live

Brasilien und Marokko teilen sich Punkte – Schotten siegen nach Gänsehaut-Hymne

14.06.2026, 02:0614.06.2026, 05:15
Inhaltsverzeichnis
Brasilien – Marokko 1:1Haiti – Schottland 0:1Die Tabelle

Brasilien – Marokko 1:1

Rekordweltmeister Brasilien und Marokko trennen sich im WM-Duell 1:1. Im Aufeinandertreffen des Sechsten gegen den Siebten der FIFA-Weltrangliste bewiesen die Nordafrikaner dass ihr dritter Platz bei der letzten Weltmeisterschaft kein Zufall war und sie auch in dieses Turnier mit grossen Ambitionen starten.

Marokko agierte mutig und ging in der 21. Minute durch einen perfekt ausgespielten Konter in Führung. Brahim Diaz von Real Madrid schickte Ismael Saibari mit einem präzisen Pass in die Tiefe. Dieser liess der brasilianischen Abwehr keine Chance und überlobbte den herauseilenden Alisson im Tor der Brasilianer zum 1:0. Die Antwort der Südamerikaner folgte jedoch zügig.

Marokko geht nach einem Konter in Führung.Video: SRF

Nur elf Minuten später bediente Bruno Guimarães Vinícius Júnior. Der Klubkollege von Diaz verschaffte sich Platz und glich mit einem sehenswerten Schlenzer zum 1:1 aus (32.).

Vinicius Jr. gleicht wenig später aus.Video: SRF

Danach dominierte die Taktik das Spielgeschehen. Brasilien verzeichnete mit 55 Prozent zwar mehr Ballbesitz, fand aber kaum Lücken in der kompakten marokkanischen Defensive, die gleich sechs Schüsse blockte.

Trotz der brasilianischen Feldüberlegenheit wirkte Marokko vor dem Tor zwingender. In der zweiten Halbzeit versuchte Carlo Ancelotti zwar mit Einwechslungen Impulse zu setzen, für einen Auftaktsieg ins Turnier sollte dies indes nicht genug sein.

Brasilien - Marokko 1:1 (1:1)
New York. 80'663 Zuschauer. SR Vincic.
Tore: 21. Saibari (Díaz) 0:1. 32. Vinícius Júnior (Bruno Guimarães) 1:1.
Brasilien: Alisson Becker; Roger Ibañez (46. Danilo), Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro (46. Fabinho), Bruno Guimarães (80. Danilo Santos); Lucas Paquetá (61. Matheus Cunha), Raphinha, Vinícius Júnior; Igor Thiago (62. Luiz Henrique).
Marokko: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui (80. Salah-Eddine); El Aynaoui, Bouaddi; Díaz (65. Talbi), Ounahi (65. El Mourabet), El Khannouss (80. Amaimouni-Echghouyab); Saibari.
Verwarnungen: 37. Casemiro. 43. Roger Ibañez.

Morocco&#039;s Achraf Hakimi, left, talks with Brazil&#039;s Endrick at the end of the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June ...
Marokkos Achraf Hakimi und Brasiliens Endrick (r.) freuen sich über die gerechte Punkteteilung.Bild: keystone
Granit Xhaka poltert: «Wenn einer alles alleine machen will, wird es schwierig»

Haiti – Schottland 0:1

Schottland gewinnt dank eines Tors von John McGinn knapp 1:0 gegen Haiti, das erstmals seit 1974 an einer WM dabei ist. Die Haitianer hatten gerade in der zweiten Halbzeit einige gute Chancen und hätten sich einen Punkt eigentlich verdient. So wird es hingegen schwierig, noch die K.o.-Phase zu erreichen, war Schottland auf dem Papier doch der schwächste Gegner in der Gruppe C mit Brasilien und Marokko.

Der Siegtreffer von John McGinn.Video: SRF

Die Schotten durften sich dafür mit ihren Tausenden mitgereisten Fans freuen. Diese sorgten schon vor dem Spiel bei der Hymne «Flower of Scotland» für Gänsehaut.

Rendition of Scotland’s anthem “Flowers of Scotland” before the start of the match
by u/Critical_Mountain851 in soccer
Tausende Schottinnen und Schotten sorgten bei der Hymne für Gänsehaut.

Haiti - Schottland 0:1 (0:1)
Boston. 64'146 Zuschauer. SR Ghorbal.
Tor: 28. McGinn 0:1.
Haiti: Placide; Arcus, Adé, Delcroix, Expérience; Deedson (61. Casimir), Jean Jacques, Bellegarde, Providence (85. Fortuné); Pierrot, Isidor (76. Joseph).
Schottland: Gunn; Hickey (75. Patterson), Hanley, Hendry, Robertson; Gannon-Doak (75. Christie), McTominay, Ferguson, McGinn (83. Curtis); Shankland (83. McLean), Adams (75. Dykes).
Verwarnungen: 39. Bellegarde. 46. Hickey. 91. Curtis. 95. McLean.

Boston ist in schottischer Hand und einer ihrer Fans wird wie ein Weltmeister empfangen

Die Tabelle

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