Wenn Joshua Kimmich etwas nicht passt, kann er das nicht verbergen – weder auf dem Platz noch daneben. Bild: keystone

Joshua Kimmich kann nicht glauben, was seine Frau gerade gesagt hat 😳

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Mit Deutschland startet Joshua Kimmich am heutigen Sonntagabend (19 Uhr, Schweizer Zeit) gegen Curaçao in die WM. Der 31-jährige Mittelfeldspieler führt sein Team dann als Captain an – und das zum ersten Mal an einem grossen Turnier.

Wer den deutschen Spielführer besser kennenlernen will, dem sei die ZDF-Dokumentation «Kapitän Kimmich» empfohlen. Darin kommt auch die Verbissenheit zum Vorschein, für die der Bayern-Star ebenso bekannt ist wie für seinen unbändigen Siegeswillen. Ehefrau Lina, mit der Kimmich vier Kinder hat, erklärt zum Beispiel: «Wenn sie ein wichtiges Spiel verloren haben, wünsche ich mir manchmal, ich wäre nicht gekommen oder würde mit jemand anderem nach Hause fahren.» Kimmichs Laune sei dann nämlich nicht gut. «Und das kann er nicht verstecken», so Lina.

Dies führt dann aber auch zu einem grandiosen Dialog zwischen den beiden. Nach dem 1:1-Unentschieden zwischen Bayern München und Leverkusen zu Beginn der Saison 2024/25 fahren Lina und Joshua Kimmich gemeinsam nach Hause. «Nur ein Team hat heute Fussball gespielt», beklagt sich der Bayern-Star dann. Als seine Frau erwidert, dass sie dies lediglich in der zweiten Halbzeit so wahrgenommen habe und die erste Halbzeit ziemlich ausgeglichen gewesen sei, reagiert Kimmich ungläubig. «Die hatten nur zwei Torschüsse im ganzen Spiel.» Obwohl es tatsächlich drei gewesen sind, dominierte Bayern das Geschehen.

Dem widerspricht auch Lina Kimmich nicht, wobei sie darauf beharrt: «Die erste Halbzeit war nicht so schlecht von denen, oder?» Mit einer Mischung aus Ungläubigkeit sowie Entgeisterung und fast ein bisschen angeekelt schaut Joshua Kimmich sie daraufhin an. «Hä, in welchem Stadion warst du?» Nur schon wegen dieser Szene lohnt sich die gut 100-minütige Dokumentation. (nih)