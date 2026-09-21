Granit Xhaka trug zwar eine Maske, hat sich jedoch ein Impf-Zzertifikat erschlichen. Bild: KEYSTONE

Impf-Zertifikat: Erst ein Zufallsfund, dann ein Leak – so flog Xhaka auf

Vier Jahre lang blieb Granit Xhakas gefälschte Impfbestätigung unentdeckt. Dann führten zwei Wendungen dazu, dass der Nati-Captain aufflog. Recherchen zeigen, wie es dazu kam.

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Granit Xhaka hat am Montagmorgen über Instagram zugegeben, dass er eine Impfbestätigung erworben hat – offensichtlich illegal. Er entschuldigte sich für diesen Fehler. Als Folge davon ist er für die kommenden Nations-League-Spiele nicht mehr Teil der Nationalmannschaft. Die weiteren Folgen? Unklar.

Wie ist Granit Xhaka überhaupt aufgeflogen? Und warum gerade jetzt, wo doch sein Vergehen rund vier Jahre zurückliegt? Wir erinnern uns: Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer brachte den Fall über sein gefälschtes Covid-Zertifikat selbst ins Rollen. Weil er an einem Mittagessen SRF-Journalist Pascal Schmitz davon erzählte.

Recherchen von «Schweiz heute» zeigen: Bei Xhaka lief es anders. Am Ursprung des Verfahrens steht nicht der Nati-Captain selbst. Sondern die Luzerner Ärztin, die ihm das gefälschte Impf-Zertifikat beschafft hat. Eine Krankenkasse hatte Strafanzeige gegen die Ärztin eingereicht. Und zwar wegen des Verdachts, dass die Ärztin haufenweise Medikamente an Patienten verkauft hat.

Ein «Beifang» führt zum Verfahren

Mit dem Hinweis auf diese Unregelmässigkeiten eröffnete die Staatsanwaltschaft Luzern ein Verfahren. Es kam zu einer Durchsuchung der Büroräumlichkeiten der betroffenen Ärztin. Es ging dabei ursprünglich nicht um Impf-Zertifikate. Aber es resultierte ein «Beifang»: Bei der Hausdurchsuchung stiessen die Ermittler auf Covid-Dossiers. Eines trug einen bekannten Namen. Granit Xhaka.

Der zuständige Staatsanwalt Alexander Rey eröffnete deshalb auch ein Verfahren gegen den Nati-Spieler. Ein Nebenaspekt zwar. Aber offensichtlich war ein genügend starker Hinweis gegeben. Darum wurde Xhaka am Montag, 14. September, für eine Einvernahme vorgeladen. Sie findet Anfang Oktober statt.

Schon vor der Vorladung wusste Xhaka, dass gegen ihn ermittelt wird. Diese Information teilte er frühzeitig mit einem Vertrauten beim Schweizerischen Fussballverband (SFV). Es sei «etwas im Busch», soll er sinngemäss gesagt haben, wie es eine gut informierte Person formuliert. Xhaka – ganz Profi – wollte, dass der Verband für alle Fälle vorbereitet ist.

Gibt am Montag seinen Impf-Bschiss zu: Granit Xhaka. Bild: keystone

Die Information gelangt zum «Blick»

Bald wissen noch eine Person und noch eine davon. Worauf es zum Leak kommt. Die Information dringt zum «Blick». Dieser berichtet am vergangenen Freitag über den möglichen Impf-Bschiss. Am Sonntagabend gibt Xhaka gegenüber dem SFV den Sachverhalt zu. Danach beschliessen die SFV-Verbandsführung und Xhaka gemeinsam, dass Xhaka nicht am Nati-Zusammenzug teilnimmt. Trainer Murat Yakin war nicht in die Gespräche involviert.

Xhaka brauchte das Zertifikat nicht

Noch ist unklar, wie es für Xhaka in der Nationalmannschaft weitergeht. Die Aufarbeitung des Falls wird zwischen dieser und der nächsten Länderspielpause stattfinden, also spätestens bis Ende Oktober. Möglich ist, dass Xhaka im November bereits wieder dabei ist.

Helfen könnte Xhaka der Fakt, die gefälschte Impfbestätigung weder für ein Länderspiel noch für eine WM gebraucht zu haben. Die Schweizer Regierung hob die Zertifikats-Pflicht für Länderspiele bereits am 17. Februar 2022 auf. Auch für die WM 2022 in Katar im November und Dezember brauchte es kein Zertifikat. Dies ist wiederum ein wesentlicher Unterschied zum Fall von Patrick Fischer. Dieser reiste mit seinem gefälschten Covid-Zertifikat 2022 an die Olympischen Spiele in China und ging damit ein enormes Risiko ein: dass er bei der Einreise erwischt und inhaftiert wird.

Wie eine Vertrauensperson von Xhaka zu «Schweiz heute» sagt, habe dieser die Impfbestätigung kein einziges Mal benutzt. Sie sei für ihn wie eine Versicherung gewesen, die er rückblickend gar nie gebraucht habe – die ihm nun aber strafrechtlich zum Verhängnis wird.

Der Strafregisterauszug ist blank

Was eine mögliche Verurteilung betrifft, so kommt Xhaka zugute, dass er nicht vorbestraft ist. Das ist keineswegs bei allen Nati-Fussballern der Fall. Der Captain hat aber eine reine Weste, wie der Strafregisterauszug zeigt, den die Vertrauensperson gesehen hat. Eine Verurteilung wird so «bloss» zu einer bedingten Geldstrafe führen, ist anzunehmen. Dass Xhaka sie weiterziehen würde, erscheint unwahrscheinlich, da er sich ja – wie der Instagram-Post beweist – reuig zeigt.

Unangenehm und heikel ist die Angelegenheit für Xhaka natürlich trotzdem. Nicht nur in juristischer, auch in sportlicher Hinsicht. Erstens einmal für sich selbst: Solche Tolggen senken den Transferwert eines Spielers, das wurde beim Prozess gegen Breel Embolo deutlich. Zweitens auch für seine Rolle in der Nati, die dem Rekordnationalspieler so wichtig ist. Im Verband hat er offenbar nicht nur Freunde. Können sie Xhaka die Rückkehr in die Nati verbauen? Das wird sich in den nächsten Wochen zeigen. (schweizheute.ch)