freundlich20°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

1:1 gegen Katar: Nati sündigt im Abschluss und kassiert spätes Gegentor

Switzerland&#039;s soccer players react after the 1:1 goal from Qatar during the World Cup Group B soccer match between Qatar and Switzerland at the San Francisco Bay Area Stadium in Santa Clara, USA, ...
Bediente Schweizer Spieler nach dem späten Ausgleich.Bild: keystone

Gopf! Schweizer lassen Chance um Chance liegen und kassieren in der 94. Minute das 1:1

Das Schweizer Nationalteam muss sich zum WM-Auftakt mit einem 1:1 gegen Katar begnügen. Das Team von Murat Yakin wird in der 94. Minute für ihre Nachlässigkeit vor dem Tor bestraft.
13.06.2026, 23:1813.06.2026, 23:23

Es hatte sich fast ein wenig abgezeichnet: Tief in der Nachspielzeit versucht es Katar noch einmal über die linke Seite. Homam Al-Amin wird bei der Flanke kaum bedrängt und in der Mitte setzt sich der aufgerückte Verteidiger Boualem Khoukhi durch.

Sein Kopfball-Tor wird von den Katarer frenetisch bejubelt. Völlig überraschend kommt das asiatische Team, das bei der Heim-WM vor vier Jahren drei Niederlagen kassierte, zu seinem ersten WM-Punkt.

Homam Al-Amin und der Wahnsinn von Santa Clara.Video: SRF

Kurz darauf ist die Partie zu Ende und die Schweizer gehen konsterniert vom Feld. Sie müssen sich vorwerfen lassen, vor dem Tor zu ineffizient agiert zu haben und in der zweiten Halbzeit die Kontrolle über die Partie völlig unnötig abgegeben zu haben.

Zunehmend ideenlos

Hatten sie in der ersten Halbzeit noch zahlreiche Chancen kreiert, gingen den Schweizern in der zweiten Hälfte die Ideen sichtlich aus. Derweil warteten die Katarer bei Temperaturen über 30 Grad auf ihre Chance, und nutzten sie.

Sofascore Katar – Schweiz WM 2026
grafik: sofascore.com

Dabei hatte es lange gut ausgesehen. Zwar gab es den frühen Schock, als Manuel Akanji den Ball nicht traf und Edmilson Junior plötzlich allein vor Kobel stand. Nachdem der Schweizer Goalie mit starkem Reflex gerettet hatte, hatten die Schweizer die Partie im Griff und tauchten mehrmals gefährlich im gegnerischen Strafraum auf. Allein Dan Ndoye hatte vier gute Möglichkeiten, wovon er zumindest jene in der 10. Minute nach schönem Pass von Ricardo Rodriguez etwas gar leichtfertig vergab.

Trainer Murat Yakin hatte bei der Aufstellung überrascht, indem er Denis Zakaria als Rechtsverteidiger nominierte und Michel Aebischer im Zentrum den Vorrang gegenüber Johan Manzambi und Fabian Rieder gab. Beide Spieler zeigten aber ansprechende Leistungen, liefen viel und holten einige gute Chancen heraus – die jedoch ungenutzt blieben.

Embolo mit 25. Länderspiel-Tor

Es ist bezeichnend, dass der einzige Treffer der Schweizer per Penalty fiel. Herausgeholt hatte diesen Remo Freuler, der im Strafraum unsanft von Katars Goalie Abunada umgeräumt wurde. Kurz mussten sich die Schweizer gedulden, weil ein Offside überprüft wurde, dann durfte Embolo antreten. Sein Schuss in die aus seiner Sicht linke Ecke war für Abunada nicht abzuwehren.

Das Foul und der Penalty zur Schweizer Führung.Video: SRF

Mit seinem 25. Treffer schloss Embolo in der ewigen Torschützenliste der Schweizer Nationalmannschaft zu Adrian Knup und Haris Seferovic auf. Nur noch sechs Spieler haben öfter getroffen als der 29-jährige Basler. Sein Torinstinkt ist im Nationalteam derzeit besonders ausgeprägt. In seinen letzten 13 Spielen schoss er 10 Tore. Statistiken, die nun vom späten Gegentreffer getrübt werden.

Für die Schweiz geht es am Donnerstag mit dem zweiten Gruppenspiel weiter. In Los Angeles trifft die Nati auf Bosnien-Herzegowina, das mit einem 1:1 gegen Co-Gastgeber Kanada ins Turnier gestartet ist. Auch diese Partie wird um 21 Uhr Schweizer Zeit angepfiffen.

Katar – Schweiz 1:1 (0:1)
Santa Clara. - 67'966 Zuschauer. - SR Martinez (HND).
Tore: 17. Embolo (Penalty) 0:1. 94. Boualem Khoukhi (Homam El Amin) 1:1.
Katar: Mahmoud Abunada; Ayoub Al Oui (60. Ahmed Fathy), Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam El Amin; Jassem Gaber (60. Karim Boudiaf), Assim Madibo (79. Mohammad Al Mannai), Issa Laye; Edmílson Junior (88. Hassan Al Haydos), Yusuf Abdurisag (60. Ahmed Alaa), Akram Afif.
Schweiz: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodríguez (89. Muheim); Aebischer (65. Rieder), Xhaka, Freuler (89. Jashari); Ndoye (65. Manzambi), Embolo, Vargas (79. Amdouni).
Bemerkungen: Verwarnungen: 16. Mahmud Abunada. 23. Jassem Gaber. 42. Zakaria. (ram/sda)

Zu dieser Nati-Legende schliesst Embolo mit seinem 25. Länderspieltor auf
Irregulär? Schiri-Experte äussert nach Schweizer Penaltytor einen Verdacht
Dieser WM-Spieler ist dir am ähnlichsten – und das sind die Extremsten
Mehr von der Fussball-WM:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 21
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Die Schweizer Fan-Wand gegen Katar. 9642 sind kaum angereist, aber ein schönes Einhorn haben sie mitgebracht.
quelle: keystone / eugene hoshiko
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Erling Haaland spricht jetzt Chinesisch – und nein, das ist keine KI
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
178 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
AG-Bärner
13.06.2026 22:34registriert März 2020
Ich kann es nicht anders sagen, bis jetzt das langweiligeste Spiel dieser WM bis jetzt.
1142
Melden
Zum Kommentar
avatar
Natürlich
13.06.2026 21:58registriert März 2016
Leider absolut mangelhafte Chancenauswerung…
Klar, die Kataris verteidigen mit Mann und Maus.
Aber ohne Penalty stünde es noch immer 0:0
991
Melden
Zum Kommentar
avatar
Walt White
13.06.2026 21:38registriert November 2015
Die Katakomben, Toiletten und Bierstände im Stadion sind wohl wieder zum Bersten voll?
983
Melden
Zum Kommentar
178
Weshalb Trump und die Republikaner Angst vor Fussball haben
Die USA sind einer der drei Gastgeber bei der laufenden Fussball-Weltmeisterschaft 2026. Beim Auftaktspiel des US-Teams wird Präsident Donald Trump wohl nicht dabei sein – wahrscheinlich, weil ihm der Sport und vor allem dessen Fans ein Dorn im Auge sind.
Wenn die USA in der Nacht auf den morgigen Samstag (3 Uhr, Schweizer Zeit) in die Heim-WM starten, wird Donald Trump angeblich nicht dabei sein. Anstatt sich das Spiel der US-Boys gegen Paraguay anzuschauen, werde er gemäss Medienberichten in Washington, D. C., bleiben, um unter anderem an den Vorbereitungen für eine Veranstaltung des Kampfsportverbands UFC vom Sonntag teilzunehmen. Diese findet zu Ehren des 80. Geburtstags des US-Präsidenten vor dem Weissen Haus statt.
Zur Story