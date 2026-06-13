Zu dieser Nati-Legende schliesst Embolo mit seinem 25. Länderspieltor auf
Breel Embolo wird immer mehr zur offensiven Lebensversicherung der Schweizer Nationalmannschaft. In seinen letzten 13 Einsätzen hat er nun 10 Tore erzielt.
Nach einem Foul an Remo Freuler erhält die Schweiz gegen Katar einen Penalty zugesprochen. Embolo übernimmt die Verantwortung und verwandelt souverän:
Mit diesem Treffer arbeitete sich Breel Embolo in der ewigen Torschützenliste der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft weiter nach vorne. Der 29-jährige Basler hat nun 25 Länderspieltore auf seinem Konto.
Das ist die gleiche Marke, die unter anderem Adrian Knup erreicht hat. Er traf unter anderem an der WM 1994 in den USA, als er zwei Tore beim legendären 4:1-Sieg gegen Rumänien an der WM 1994 im Pontiac Silverdome von Detroit erzielte.
Für Embolo war es der dritte Treffer an einer Weltmeisterschaft. 2022 in Katar schoss er den 1:0-Siegtreffer gegen Kamerun und er traf beim 3:2-Sieg gegen Serbien zum zwischenzeitlichen 2:2.
Die erfolgreichsten Torschützen der Schweizer Nationalmannschaft
1. Alex Frei
42 Tore in 84 Spielen
2. Kubilay Türkyilmaz
34 Tore in 62 Spielen
und
Max «Xam» Abegglen
34 Tore in 68 Spielen
4. Xherdan Shaqiri
32 Tore in 125 Spielen
Die schönsten Shaqiri-Tore:
5. André «Trello» Abegglen
29 Tore in 52 Spielen
und
Jacky Fatton
29 Tore in 53 Spielen
7. Adrian Knup
25 Tore in 48 Spielen
und
Haris Seferovic
25 Tore in 93 Spielen
und
Breel Embolo
25 Tore in 87 Spielen
10. Josef «Seppe» Hügi
22 Tore in 34 Spielen
und
Charles «Kiki» Antenen
22 Tore in 34 Spielen