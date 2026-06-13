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1:0 gegen Katar: Embolo schliesst mit 25. Nati-Tor zu Adrian Knup auf

Switzerland&#039;s Breel Embolo shoot and scores the opening goal from the penalty spot during the World Cup Group B soccer match between Qatar and Switzerland in Santa Clara, Calif., near San Francis ...
Breel Embolo schiesst das 1:0 gegen Katar.Bild: keystone

Zu dieser Nati-Legende schliesst Embolo mit seinem 25. Länderspieltor auf

Breel Embolo bringt die Schweiz zum WM-Auftakt gegen Katar mit 1:0 in Führung. Der Treffer in Santa Clara ist das 25. Länderspieltor des Stürmers – womit er zu einem Spieler aufschliesst, der ebenfalls an einer Weltmeisterschaft in den USA erfolgreich war.
13.06.2026, 22:1213.06.2026, 22:20
Ralf Meile
Ralf Meile

Breel Embolo wird immer mehr zur offensiven Lebensversicherung der Schweizer Nationalmannschaft. In seinen letzten 13 Einsätzen hat er nun 10 Tore erzielt.

Nach einem Foul an Remo Freuler erhält die Schweiz gegen Katar einen Penalty zugesprochen. Embolo übernimmt die Verantwortung und verwandelt souverän:

Embolos 1:0 gegen Katar.Video: SRF

Mit diesem Treffer arbeitete sich Breel Embolo in der ewigen Torschützenliste der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft weiter nach vorne. Der 29-jährige Basler hat nun 25 Länderspieltore auf seinem Konto.

Das ist die gleiche Marke, die unter anderem Adrian Knup erreicht hat. Er traf unter anderem an der WM 1994 in den USA, als er zwei Tore beim legendären 4:1-Sieg gegen Rumänien an der WM 1994 im Pontiac Silverdome von Detroit erzielte.

Bildnummer: 05774285 Datum: 22.06.1994 Copyright: imago/WEREK Torsch�tze Adrian Knup (Schweiz) jubelt; Vdia, quer, Torjubel WM 1994, L�nderspiel, Nationalteam, Nationaltrikot, Detroit Freude, Fu�ball ...
Knup feiert gegen Rumänien.bild: imago-images.de

Für Embolo war es der dritte Treffer an einer Weltmeisterschaft. 2022 in Katar schoss er den 1:0-Siegtreffer gegen Kamerun und er traf beim 3:2-Sieg gegen Serbien zum zwischenzeitlichen 2:2.

Die erfolgreichsten Torschützen der Schweizer Nationalmannschaft

1. Alex Frei
42 Tore in 84 Spielen

Swiss striker Alex Frei jubilates after scoring the 2-0 during the group G preliminary round match of 2006 FIFA World Cup between Switzerland and South Korea in Hanover, on Friday, 23 June 2006. (KEYS ...
Frei feiert seinen Treffer gegen Südkorea an der WM 2006.Bild: KEYSTONE

2. Kubilay Türkyilmaz
34 Tore in 62 Spielen
und
Max «Xam» Abegglen
34 Tore in 68 Spielen

4. Xherdan Shaqiri
32 Tore in 125 Spielen

Die schönsten Shaqiri-Tore:

Video: youtube/Footyzone

5. André «Trello» Abegglen
29 Tore in 52 Spielen
und
Jacky Fatton
29 Tore in 53 Spielen

7. Adrian Knup
25 Tore in 48 Spielen
und
Haris Seferovic
25 Tore in 93 Spielen
und
Breel Embolo
25 Tore in 87 Spielen

10. Josef «Seppe» Hügi
22 Tore in 34 Spielen
und
Charles «Kiki» Antenen
22 Tore in 34 Spielen

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Kaum läuft das Spiel wieder, kommt die Schweiz zu den nächsten guten Chancen
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Die Schweizer Fan-Wand gegen Katar. 9642 sind kaum angereist, aber ein schönes Einhorn haben sie mitgebracht.
quelle: keystone / eugene hoshiko
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