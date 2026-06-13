Breel Embolo schiesst das 1:0 gegen Katar. Bild: keystone

Zu dieser Nati-Legende schliesst Embolo mit seinem 25. Länderspieltor auf

Breel Embolo bringt die Schweiz zum WM-Auftakt gegen Katar mit 1:0 in Führung. Der Treffer in Santa Clara ist das 25. Länderspieltor des Stürmers – womit er zu einem Spieler aufschliesst, der ebenfalls an einer Weltmeisterschaft in den USA erfolgreich war.

Ralf Meile Folge mir

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Breel Embolo wird immer mehr zur offensiven Lebensversicherung der Schweizer Nationalmannschaft. In seinen letzten 13 Einsätzen hat er nun 10 Tore erzielt.

Nach einem Foul an Remo Freuler erhält die Schweiz gegen Katar einen Penalty zugesprochen. Embolo übernimmt die Verantwortung und verwandelt souverän:

Embolos 1:0 gegen Katar. Video: SRF

Mit diesem Treffer arbeitete sich Breel Embolo in der ewigen Torschützenliste der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft weiter nach vorne. Der 29-jährige Basler hat nun 25 Länderspieltore auf seinem Konto.

Das ist die gleiche Marke, die unter anderem Adrian Knup erreicht hat. Er traf unter anderem an der WM 1994 in den USA, als er zwei Tore beim legendären 4:1-Sieg gegen Rumänien an der WM 1994 im Pontiac Silverdome von Detroit erzielte.

Knup feiert gegen Rumänien. bild: imago-images.de

Für Embolo war es der dritte Treffer an einer Weltmeisterschaft. 2022 in Katar schoss er den 1:0-Siegtreffer gegen Kamerun und er traf beim 3:2-Sieg gegen Serbien zum zwischenzeitlichen 2:2.

Die erfolgreichsten Torschützen der Schweizer Nationalmannschaft

1. Alex Frei

42 Tore in 84 Spielen

Frei feiert seinen Treffer gegen Südkorea an der WM 2006. Bild: KEYSTONE

2. Kubilay Türkyilmaz

34 Tore in 62 Spielen

und

Max «Xam» Abegglen

34 Tore in 68 Spielen

4. Xherdan Shaqiri

32 Tore in 125 Spielen

Die schönsten Shaqiri-Tore: Video: youtube/Footyzone

5. André «Trello» Abegglen

29 Tore in 52 Spielen

und

Jacky Fatton

29 Tore in 53 Spielen



7. Adrian Knup

25 Tore in 48 Spielen

und

Haris Seferovic

25 Tore in 93 Spielen

und

Breel Embolo

25 Tore in 87 Spielen



10. Josef «Seppe» Hügi

22 Tore in 34 Spielen

und

Charles «Kiki» Antenen

22 Tore in 34 Spielen

