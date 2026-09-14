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Der HSV möchte den Vertrag mit Trainer Polzin trotz Krise verlängern

Hamburg&#039;s head coach Merlin Polzin gives instructions from the side line during the German Bundesliga soccer match between Borussia Dortmund and Hamburger SV in Dortmund, Germany, Saturday, Aug. ...
Merlin Polzin und der HSV sind schlecht in die neue Saison gestartet.Bild: keystone

Nach zwei 0:5-Klatschen: Der HSV möchte den Vertrag mit Trainer Polzin trotzdem verlängern

Verkehrte Welt beim Hamburger SV. Nach einem historisch schlechten Saisonstart möchte der HSV trotzdem den Vertrag mit dem gesamten Staff rund um Trainer Merlin Polzin verlängern.
14.09.2026, 17:1014.09.2026, 17:10

Eine 0:2-Niederlage bei Borussia Dortmund sowie gegen Mainz und RB Leipzig eine 0:5-Klatsche. Mit einem Torverhältnis von 0:12 steht der Hamburger Sportverein am Tabellenende der deutschen Bundesliga. Aber trotzdem herrscht alles andere als schlechte Stimmung.

Bereits vor dem Spiel gegen Leipzig bestätigte Sportvorständin Kathleen Krüger in einem Interview mit «DAZN», dass sich der Verein mit Aufstiegstrainer Merlin Polzin und seinem Staff auf einen neuen Vertrag geeinigt hat. Krüger stellte sich hinter ihren Trainer und sagte: «Wir im Team wissen, was wir aneinander haben. Keiner spürt eine Unsicherheit, ganz im Gegenteil. Wir wissen, dass wir gemeinsam in die Zukunft gehen werden.» Aktuell wartet man noch auf den richtigen Zeitpunkt, um die Verlängerung bekanntzugeben. Das neue Arbeitspapier soll bis 2029 gültig sein.

epa12898522 Head coach Merlin Polzin of Hamburg (C) reacts after the German Bundesliga soccer match between Werder Bremen and Hamburger SV in Bremen, Germany, 18 April 2026. EPA/FRIEDEMANN VOGEL CONDI ...
Seit fast zwei Jahren steht Polzin beim HSV an der Seitenlinie.Bild: keystone

Dass es aktuell besonders in der Defensive hapert, ist auch Sportdirektor Claus Costa nicht entgangen, aber auch er spricht Polzin sein Vertrauen aus: «Wir sind noch lange nicht da, wo wir sein wollen. Ich nehme unser Trainerteam sehr fokussiert, analytisch und rational wahr. Die Inhalte werden auch jetzt wieder im Fokus stehen. Die Trainer werden Ansätze finden, damit wir defensiv anders auftreten.»

Der 35-jährige Polzin steht seit Ende November 2024 beim HSV an der Seitenlinie und führte die Hamburger im Frühling 2025 zum langersehnten Aufstieg.

Im November gibt es dann für die Verteidigung des HSV neue alte Verstärkung. Mario Vuskovic darf dann nach einer vierjährigen Dopingsperre wieder für die Rothosen auflaufen. Bereits in der aktuellen Woche wird er wieder mit der Mannschaft mittrainieren dürfen. Da ein grosser Fanansturm erwartet wird, findet das erste Training mit Vuskovic im Volksparkstadion statt. (riz)

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