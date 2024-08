Der 19-jährige Schweizer Tennisspieler Mika Brunold feiert am Challenger-Turnier von Zug den bisher grössten Sieg seiner Karriere. Er schlägt die ehemalige Weltnummer 22 und Turnierfavorit Botic van de Zandschulp in drei Sätzen mit 7:6, 3:6 und 7:6. Und gerade der Matchball ist Spektakel pur.

Der Klub Libertad de Pirayu wurde in Paraguay Meister. Bei der anschliessenden Parade gab es einen Zwischenfall mit dem Pokal. Diese blieb nämlich plötzlich an einem Stromkabel hängen und konnte mithilfe einiger Fans wieder gesichert werden. Glücklicherweise blieben die Spieler unversehrt.

Ihr Auftritt an den Olympischen Spielen in Paris war ein denkwürdiger Einsatz. Breakerin Rachael Gunn aus Australien wurde zum viel geteilten Meme, weil sie sich am Boden wälzte und wie ein Känguru hoppelte. Nun äusserte sich Raygun erstmals darüber.

Drei Battles, drei Niederlagen, alle mit 0:18 Jury-Stimmen. Aber das sind nur die nackten Zahlen. Viel mehr bleibt die Art und Weise, wie Raygun an den Olympischen Spielen 2024 in Paris im Nu zum «Eddie the Eagle des Breaking» wurde, in Erinnerung.