Liverpool verliert 2:3 bei Fulham. Bild: keystone

Liverpool verliert gegen Fulham ++ Ärgerliches Unentschieden für Gladbach

Bundesliga

St.Pauli – Gladbach 1:1

Borussia Mönchengladbach verpasst es, in der 28. Runde der Bundesliga mit dem letzten Champions-League-Platz gleichzuziehen. Die Mannschaft von Gerardo Seoane muss bei St. Pauli spät das 1:1 hinnehmen.

Oladapo Afolayan glich für St. Pauli in der 88. Minute aus, nachdem Ko Itakura die Gäste vor der Halbzeitpause in Führung gebracht hatte. Nach vier Auswärtssiegen in Serie gab Gladbach damit in der Ferne wieder Punkte ab. Als Sechster liegt das Team von Nico Elvedi und dem verletzten Goalie Jonas Omlin nach wie vor vier Punkte hinter dem Tabellenvierten Mainz, der am Vortag in Kiel ebenfalls 1:1 spielte.

Premier League

Fulham – Liverpool 3:2

Englands designierter Meister Liverpool bezieht in der Premier League die zweite Niederlage der Saison. Der Leader unterliegt in der 31. Runde beim FC Fulham 2:3.

Caoimhin Kelleher, der seit Mitte März wieder den verletzten Stammgoalie Alisson Becker vertritt, musste in der ersten Halbzeit dreimal hinter sich greifen. Luis Diaz konnte 20 Minuten vor Schluss nur noch zum 2:3 verkürzen.

Die Niederlage ist für Liverpool verschmerzbar. Arsenal, das sich am Samstag bei Everton mit einem 1:1 begnügen musste, liegt sieben Runden vor Schluss als erster Verfolger elf Punkte zurück.

Tottenham – Southampton 3:1

Am anderen Ende der Tabelle steht Southampton als erster und frühester Absteiger aus der Premier League fest. Das abgeschlagene Schlusslicht bezog beim 1:3 bei Tottenham die 25. Niederlage im 31. Spiel. Sieben Runden vor Schluss stand in der Premier League noch nie schon ein Absteiger fest.

Tore: 13. Johnson 1:0. 42. Johnson 2:0. 90. Fernandes 2:1. 96. Tel 3:1.



Brentford – Chelsea 0:0

Chelsea lässt im Kampf um die Champions-League-Plätze wichtige Punkte liegen. Im Auswärtsspiel gegen Brentford kommen die Blues nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Damit könnte Chelsea heute Abend auf den fünften Platz zurückfallen, falls Manchester City das Derby gegen United gewinnt, ziehen die Skyblues an den Londoner vorbei.

Brentford - Chelsea 0:0. (riz/sda)

