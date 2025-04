Alex Ovechkin hat den Torrekord der NHL gebrochen. Bild: keystone

Treffer 895 ist Tatsache: Ovechkin hat Gretzky überholt und ist Rekordtorschütze der NHL

Alexander Owetschkin stellt am Sonntag einen Tor-Rekord in der NHL auf. Der 39-jährige Russe erzielt sein 895. Goal in der Regular Season der besten Eishockey-Liga der Welt.

Mehr «Sport»

Alex Ovechkin hat im Spiel gegen die New York Islanders den Torrekord der NHL gebrochen. Im zweiten Drittel erzielte der Russe im Powerplay den 1:2-Anschlusstreffer. Somit hat Ovechkin sein 895. Tor in der besten Eishockey-Liga erzielt und überholt Legende Wayne Gretzky, welcher auch im Stadion anwesend ist.

Das Spiel wurde für ungefähr zwanzig Minuten unterbrochen und es fand eine grosse Zeremonie statt, bei welcher auch Gretzky zu Wort kam. Dabei hielt «The great one» ein Versprechen ein. «Ich habe gesagt, dass ich der Erste sein werde, der dir die Hand schüttelt, wenn du den Rekord brichst», sagte Gretzky und gab daraufhin dem neuen Rekordtorschützen seine Hand und die beiden Ausnahmespieler umarmten sich.

Erst am Freitag hatte Ovechkin den Rekord von Gretzky mit einem Doppelpack gegen die Chicago Blackhwaks egalisiert. Für lange Zeit galt der Rekord des besten Eishockeyspielers der Geschichte als unerreichbar.

Für seine 895 Tore benötigte der 39-Jährige 1487 Spiele in der Regular Season – genau gleich viele wie Gretzky für seine 894 Treffer brauchte. Allerdings hat der Kanadier deutlich mehr Punkte gesammelt. Der mittlerweile 64-Jährige kam in seiner Karriere auf insgesamt 2857 Punkte, Ovechkin hat aktuell 1617 Zähler gesammelt.

Es war das 42. Tor in dieser Saison von Ovechkin, welcher im Jahr 2018 mit den Washington Capitals den Stanley Cup gewinnen konnte. Im Jahr 2004 wurde «The great 8» im NHL-Draft von den Capitals an erster Stelle gedraftet.

Das Spiel gegen die New York Islander ist aktuell noch im Gange. Nach dem Tor von Ovechkin konnten die Islanders auf 3:1 erhöhen. (riz)