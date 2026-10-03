💥 ¡ATENCIÓN OJEADORES!



🇦🇮 Aidan (36 años), jugador del equipo nacional de Anguila, sale en el 68'



😱 Y gracias a su pelo provoca dos expulsiones en el 70' y 90'



🪮 DATO: Es el futbolista con el pelo más largo del mundopic.twitter.com/VAfjdP9eDU — Tiempo de Juego (@tjcope) September 27, 2026

So lange Haare wie Aedan Scipio, Nationalspieler von Anguilla, hat wohl kein anderer Fussballer. Die Haarespracht ist so lang, dass sie sogar an das Trikot angebunden ist. Im Länderspiel gegen Antigua & Barbuda wurde der 36-Jährige in der 69. Minute eingewechselt und schien durch die Frisur seine Gegner zu überfordern. Gleich zweimal wurde an den Haaren von Scipio gerissen und die beiden Übeltäter mit Rot vom Platz gestellt. Antigua & Barbuda setzte sich trotzdem deutlich mit 5:0 durch, allerdings fielen alle Treffer in der ersten Halbzeit.