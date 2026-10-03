Bei Dzekos Abschied im Nationalteam werden nicht nur im Stadion Pyros gezündet
So wird Edin Dzeko bei seinem Nati-Abschied gefeiert
Mike Tyson für Arme
Chinese judoka Tang Jing has been DISQUALIFIED at the #AsianGames after BITING her Japanese opponent, Rin Maeda, on the arm! 😲🦷— Mayte Chummia (@Maytechummia) October 2, 2026
Maeda showed the ref deep teeth marks on her wrist to break a hold-down. #Judo #AichiNagoya2026pic.twitter.com/kFxbfIEj7h
Goalie-Goal in der NHL!
THREE DAYS INTO THE SEASON AND WE ALREADY HAVE A GOALIE GOAL!! pic.twitter.com/4EeZoqz3Wv— NHL (@NHL) October 2, 2026
Dieser Hockey-Assist ist brasilianisch angehaucht 🇧🇷
Absolutes Drama an der Zauberwürfel-WM
Dieses Kind hat das Trikot von Riccardo Calafiori definitiv verdient
🚨🚨 فرحة كبيرة و هيستيريا من طفل تركي بعد حصوله على قميص ريكاردو كالافيوري على هامش مباراة تركيا و إيطاليا في ملعب تمساح أرينا 🔥🇮🇹🇹🇷#UefaNationsLeague 🇪🇺 #Azzurri 🇮🇹 #TurkeyItaly#Calafiori pic.twitter.com/g2kTQMTce5— Arte Del Calcio (@ArteDelCalcio) September 28, 2026
Lange Haare können im Fussball ein Vorteil sein
💥 ¡ATENCIÓN OJEADORES!— Tiempo de Juego (@tjcope) September 27, 2026
🇦🇮 Aidan (36 años), jugador del equipo nacional de Anguila, sale en el 68'
😱 Y gracias a su pelo provoca dos expulsiones en el 70' y 90'
🪮 DATO: Es el futbolista con el pelo más largo del mundopic.twitter.com/VAfjdP9eDU
Diesen Messi-Freistoss willst du gesehen haben!
Für diese Landung gibt es Abzüge in der Haltungsnote
So sieht das vorerst letzte Adidas-Trikot von Deutschland aus
Roger Federer lässt Thierry Henry ausflippen
Schlotterbeck begeistert mit seiner Antwort die BVB-Fans
Eine gute Portion Extramotivation für Xhaka und Co.
Die US-Open-Regie zeigt Pierce Brosnan einfach zum perfekten Zeitpunkt
Da haben die Gegnerinnen kurz die Orientierung verloren
September 12, 2026
Wenn die YouTube-Werbung im dümmsten Moment zuschlägt
Gabriel Bontempo, midfielder from Santos, gets a YouTube ad the exact moment his name was called by Ancelotti for the Seleção call-up
by
u/lincolnbvs in
soccer
Das wohl beste Pausenspiel
Los aficionados de los Kansas City Royals tenían 30 segundos para conseguir juntar el pan con la salchicha y si lo lograban, todo el estadio ganaba hot dogs gratis. 🌭 pic.twitter.com/vTvHQg2HFM— ceciarmy (@ceciarmy) September 7, 2026
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