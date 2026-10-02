Roman Josi (m.) traf zum Saisonauftakt gleich für die Nashville Predators. Bild: keystone

Josi trifft und bricht Klubrekord +++ McDavid glänzt bei 16-Tore-Spektakel

Roman Josi reiht sich zum Auftakt seiner 16. NHL-Saison gleich unter die Torschützen. Der Berner Verteidiger kann die 1:3-Heimniederlage von Nashville gegen Minnesota aber nicht verhindern.

Mehr «Sport»

Nashville – Minnesota 1:3

Roman Josi (NSH), 1 Tor, 3 Schüsse, 2 Checks, 24:53 TOI

Josi verkürzte in der 30. Minute auf 1:2. Filip Forsberg spielte den Puck in den rechten Bullykreis, wo Josi aus spitzem Winkel direkt abzog und Minnesotas Goalie Jesper Wallstedt bezwang. Der Treffer des Captains fiel nur drei Sekunden nach Ablauf einer Strafe gegen Minnesota.

Mit seiner 16. Saison im Trikot der Predators stellte Josi zudem einen Klubrekord auf. Der 36-jährige Berner überholte David Legwand, der während 15 Saisons für Nashville gespielt hatte. Predators-Goalie Juuse Saros wehrte 27 Schüsse ab.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Für alle, die den Kick suchen Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von 3+ Adrenalin findest du hier.

New Jersey – Philadelphia 3:2 n. V.

Nico Hischier (NJ), 2 Schüsse, 1 Block, 2 Checks, 18:56 TOI

Timo Meier (NJ), 4 Schüsse, 2 Checks, 16:41 TOI

Jonas Siegenthaler (NJ), 2 Blocks, 20:40 TOI​

Erfolgreicher verlief der Saisonstart für die New Jersey Devils mit dem Schweizer Trio Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler. Die Devils bezwangen die Philadelphia Flyers zuhause 3:2 nach Verlängerung. Die drei Schweizer blieben dabei ohne Skorerpunkt.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

New Jersey rannte lange erfolglos an. Erst der 30. Schuss der Devils fand kurz vor Ende des zweiten Drittels zum 1:1 den Weg ins Tor. Im Schlussabschnitt ging Philadelphia nochmals in Führung, ehe Luke Hughes zum 2:2 ausglich. In der Verlängerung sorgte dessen Bruder Jack Hughes nach 3:23 Minuten für die Entscheidung.

Philadelphia hatte tags zuvor noch 0:7 gegen die Pittsburgh Penguins verloren. Goalie Joseph Woll hielt die Flyers diesmal lange im Spiel und parierte 41 Schüsse. Vier davon kamen von Meier, zwei von Hischier.

Vancouver – Edmonton 7:9

In Vancouver spielte sich in der Nacht auf Freitag ein echtes Spektakel ab. Gleich 16 Tore bekamen die Zuschauerinnen und Zuschauer im Spiel der Canucks gegen die Edmonton Oilers zu sehen. Am Ende setzten sich die Gäste, die zwischenzeitlich 5:0 geführt hatten, im innerkanadischen Duell 9:7 durch.

Die prägenden Spieler der Oilers waren einmal mehr Connor McDavid und Leon Draisaitl. McDavid glänzte mit einem Treffer und vier Assists, während sein deutscher Sturmkollege zwei Tore erzielte und ein weiteres vorbereitete. Der Treffer von McDavid zum 7:2 kam während eines Powerplays der Canucks. Noch während derselben Strafe legte Kasperi Kapanen mit einem weiteren Shorthander nach.

Zwei Shorthander während einer Strafe durch die Edmonton Oilers. Video: YouTube/NHL

Das Goalieproblem konnten die Oilers hingegen nicht wirklich lösen. Nach der 5:6-Niederlage nach Verlängerung zum Saisonauftakt – ebenfalls gegen Vancouver –, bei welcher Tristan Jarry keine gute Figur machte, konnte auch der 24-jährige Devon Levi nicht überzeugen. Der Neuzugang parierte nur 68,2 Prozent der 22 Schüsse auf sein Tor.

NY Rangers – Tampa Bay 5:1

Janis Moser (TB), 2 Blocks, 2 Checks, 14:54 TOI

Einen enttäuschenden Saisonauftakt erlebte derweil Janis Moser mit den Tampa Bay Lightning. Das Team des Bieler Verteidigers unterlag bei den New York Rangers deutlich 1:5. Beim Führungstreffer der Gastgeber zum 1:0 sass Moser auf der Strafbank.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Den letzten Treffer des Spiels erzielte Rangers-Goalie Igor Shesterkin. Es war das erste Tor eines Goalies der New Yorker Franchise.

San Jose – Florida 4:3 n. V.

Akira Schmid (FLO), 4 Gegentore, 28 Saves, 87,5 Prozent Fangquote, 63:14 TOI

Akira Schmid kam im zweiten Saisonspiel der Florida Panthers erstmals zum Einsatz. Der Schweizer Goalie parierte bei der 3:4-Niederlage nach Verlängerung bei den San Jose Sharks 29 von 33 Schüssen. Florida hatte in der zweiten Hälfte der Partie einen 0:3-Rückstand noch wettgemacht, verpasste es aber, sich für die Aufholjagd mit dem Zusatzpunkt zu belohnen. (nih/sda)