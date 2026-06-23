Cristiano Ronaldo jubelt nach dem 1:0. Bild: keystone

Ronaldo stopft seinen Kritikern die Mäuler und bricht einen WM-Rekord

Einen Tag, nachdem Lionel Messi den Torrekord an Weltmeisterschaften brechen konnte, schreibt Cristiano Ronaldo Geschichte. Auch bei der sechsten WM-Teilnahme erzielt der Portugiese mindestens ein Tor.

Timo Rizzi Folge mir

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2006, 2010, 2014, 2018, 2022 und jetzt auch 2026. Cristiano Ronaldo hat nun seit 20 Jahren an jeder Weltmeisterschaft mindestens einen Treffer erzielt und ist der erste Spieler, welcher an sechs Weltmeisterschaften einnetzen konnte. Der Portugiese erzielte beim zweiten Gruppenspiel gegen Usbekistan bereits in der Startphase das erlösende 1:0.

Noch wenige Momente zuvor vergab der mittlerweile 41-Jährige nur knapp. Direkt wurden Erinnerungen wach an das letzte portugiesische Spiel, als die Selecao gegen die DR Kongo nicht über ein 1:1-Unentschieden hinauskam und CR7 eine sehr enttäuschende Leistung zeigte.

Der Treffer von Cristiano Ronaldo. Video: SRF

Die Kritik in der gesamten Fussballwelt war riesig und manche Experten forderten, dass Ronaldo nicht mehr in der Startelf stehen solle. Wie so oft, wenn Ronaldo in seiner Karriere kritisiert wurde, lieferte der portugiesische Rekordtorschütze.

Nach seinem ersten Treffer hatte Ronaldo noch lange nicht genug und traf in der 39. Minute ein zweites Mal. Den Hattrick verpasste der portugiesische Kapitän nach einer ganz frechen Freistossvariante nur ganz knapp. Erhielt Ronaldo im ersten Vorrundenspiel gegen die DR Kongo noch die schlechteste Bewertung von Sofascore, war er am Dienstagabend der offizielle «Man of the Match».

Es war ein starkes Spiel von Cristiano Ronaldo. sofascore.com

Nach der Partie war Ronaldo sehr glücklich über die Leistung der Mannschaft und freute sich auch ein wenig über den neuen Rekord: «Es ist natürlich immer schön, Rekorde zu brechen. Aber mein Ziel ist es, der Nationalmannschaft dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen.»

Die letzten Tage waren auch für den fünffachen Weltfussballer des Jahres schwierig, wie er selber gestand: «Es war eine düstere Woche. Es schien, als wäre ich schon aus dem Fussball zurückgetreten. Aber ich habe durchgehalten, so wie ich es immer tue. Es war schwer. Das muss ich zugeben.»

Insgesamt war es für Ronaldo der neunte und zehnte Treffer an einer WM. Damit hat CR7 aber noch immer acht Tore weniger erzielt als sein ewiger Rivale Lionel Messi. Aber da der Argentinier 2010 ohne WM-Treffer blieb, ist Ronaldo der einzige Spieler, der an sechs Weltmeisterschaften über einen eigenen Treffer jubeln konnte.

Für Ronaldo persönlich ist die laufende WM bereits die zweitbeste seiner Karriere. Abgesehen von 2018 konnte der Portugiese nie mehr als einen Treffer erzielen. In Russland traf der 41-Jährige gleich dreimal gegen Spanien und erzielte auch noch gegen Marokko ein Tor. Bei den Weltmeisterschaften 2006, 2010, 2014 und 2022 erzielte Ronaldo immer einen Treffer.

Das letzte Gruppenspiel für Portugal findet in der Nacht auf Sonntag (Schweizer Zeit) statt. Im Spiel gegen Kolumbien wird es aller Voraussicht nach um den Gruppensieg gehen. Man darf gespannt sein, welches Gesicht Ronaldo gegen die Südamerikaner zeigen wird.