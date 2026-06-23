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WM 2026: Portugal und Ronaldo lassen Usbekistan keine Chance

epa13058854 Portugal`s Cristiano Ronaldo (R) celebrates a goal against Uzbekistan during the FIFA World Cup 2026 Group K soccer match held at Houston Stadium, Texas, USA, 23 June 2026. EPA/MIGUEL A. L ...
Portugal gewinnt deutlich gegen Usbekistan.Bild: keystone

Auch weil Cristiano Ronaldo doppelt trifft: Portugal kantert Usbekistan nieder

Portugal gewinnt das zweite WM-Gruppenspiel 5:0 gegen Aussenseiter Usbekistan. Cristiano Ronaldo bricht zudem einen weiteren Rekord.
23.06.2026, 17:3023.06.2026, 21:25

Während Portugal im ersten WM-Gruppenspiel gegen die Demokratische Republik Kongo noch nicht die erwartete Überlegenheit gegen den Aussenseiter auf den Platz gebracht hatte, war das beim 5:0-Sieg gegen Usbekistan am Dienstagabend Schweizer Zeit anders.

Cristiano Ronaldo mit dem 1:0.Video: SRF

Portugal liess die Usbeken während 90 Minuten kaum zu gefährlichen Abschlüssen kommen. Das einzige Tor des WM-Neulings - das nach 30 Minuten aus dem Nichts fiel - wurde wegen eines vorangegangenen Foulspiels aberkannt.

Auf der Seite Portugals lenkte Cristiano Ronaldo die Partie derweil bereits früh in Richtung Sieg des Favoriten. Nachdem er nach dem Remis gegen den Kongo in der Kritik gestanden war, rehabilitierte er sich und sorgte in der 6. Minute für die portugiesische Führung.

Der zweite Treffer von Ronaldo.Video: SRF

Mit dem Treffer brach der 41-Jährige einen weiteren Rekord. Als erster Spieler überhaupt hat Ronaldo an nun sechs Weltmeisterschaften getroffen. Und: Mit dem Treffer zum 3:0 rund fünf Minuten vor der Pause traf er zum 10. Mal an einer WM. Zwischen Ronaldos Toren hatte Nuno Mendes den usbekischen Goalie Abduvakhid Nematov (per Freistoss) ebenfalls überwunden.

In der zweiten Halbzeit nahmen die Portugiesen mit der Führung im Rücken dann mehr und mehr Tempo aus dem Spiel. Dennoch musste Nematov zwei weitere Male hinter sich greifen. In der 60. Minute, nachdem er den Ball unglücklich selbst ins eigene Tor lenkte und kurz vor dem Abpfiff, als Rafael Leao für den Schlusspunkt der Partie sorgte.

Das Freistosstor von Nuno Mendes.Video: SRF

Die dritte Chance auf die ersten WM-Punkte erhält Usbekistan am Sonntag um 01.30 Uhr Schweizer Zeit, wenn die Mannschaft auf die DR Kongo trifft. Portugal wird zeitgleich gegen Kolumbien antreten.

Portugal - Usbekistan 5:0 (3:0)
Houston. - 68'777 Zuschauer. - SR Jayed.
Tore: 6. Cristiano Ronaldo (João Cancelo) 1:0. 17. Nuno Mendes 2:0. 39. Cristiano Ronaldo (Bruno Fernandes) 3:0. 60. Nematov (Eigentor) 4:0. 87. Rafael Leão 5:0.
Portugal: Diogo Costa; João Cancelo (46. Nélson Semedo), Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves (76. Bernardo Silva), Vitinha (83. Rafael Leão); Pedro Neto (46. Francisco Conceição), Bruno Fernandes, João Félix (64. Trincão); Cristiano Ronaldo.
Usbekistan: Nematov; Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov; Karimov (92. Jiyanov), Khamrobekov (46. Mozgovoy), Shukurov (92. Esanov), Nasrullaev (46. Alijonov); G'aniev, Fayzullayev (73. Sergeev); Shomurodov.
Verwarnungen: 14. Khamrobekov. 68. Renato Veiga. (riz/sda)

Ronaldo stopft seinen Kritikern die Mäuler und bricht einen WM-Rekord
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Die beliebtesten Kommentare
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Hans Hansen
23.06.2026 20:02registriert August 2019
Wow er schiesst gegen die Welt Auswahl von Usbekistan Tore, wahnsinnig.
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