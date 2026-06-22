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WM 2026: Lionel Messi spricht über seinen WM-Rekord

Argentina&#039;s Lionel Messi, center, scores his side&#039;s second goal during the World Cup Group J soccer match between Argentina and Austria in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, June 22, 202 ...
Lionel Messi entschied die Partie gegen Österreich im Alleingang.Bild: keystone

«Erinnere mich nicht an jeden Treffer»: Das sagt Lionel Messi zu seinem WM-Rekord

Lionel Messi sorgt mit einem Doppelpack gegen Österreich dafür, dass Argentinien auch das zweite Gruppenspiel an der laufenden Weltmeisterschaft gewinnt. Mit seinem 17. und 18. WM-Treffer ist der Argentinier nun der alleinige WM-Rekordtorschütze.
22.06.2026, 22:1522.06.2026, 22:15

Das zweite Vorrundenspiel startete für Lionel Messi überhaupt nicht nach Plan. Bereits in der 9. Minute verschoss der 38-Jährige einen Elfmeter und verpasste somit seinen 17. WM-Treffer, mit dem er alleiniger Rekordtorschütze an Weltmeisterschaften geworden wäre. Fürs Erste.

Ziemlich genau eine halbe Stunde später war es aber so weit und der achtfache Weltfussballer des Jahres schoss seine Nation gegen Österreich mit 1:0 in Führung. Damit zog er an Miroslav Klose vorbei, welcher 16 Treffer an Weltmeisterschaften erzielte. Der Weltmeister von 2014 gratulierte Messi auch gleich zu seinem neuen Rekord. Klose sagte der Süddeutschen Zeitung: «Ich habe doch immer gesagt, der Messi ist kein Schlechter. Lionel Messi ist für mich der beste Fussballer aller Zeiten! Glückwunsch, Champion!»

Lionel Messi bricht mit 17. Tor den Rekord – das sind die besten WM-Torschützen

Messi selbst legte kurz vor Schluss noch nach und erzielte in der Nachspielzeit seinen 18. WM-Treffer und sorgte mit dem 2:0 für die definitive Entscheidung. Im Interview nach der Partie freute sich Messi aber hauptsächlich über den Sieg. «Ehrlich gesagt bin ich sehr glücklich über den Sieg. Vor allem war es ein äusserst wichtiger Sieg, ein hart erkämpfter, aber er gibt uns Sicherheit für das, was noch kommt», sagte der Argentinier und führte weiter aus: «Jedes Spiel ist sehr ausgeglichen, sehr intensiv, und wir sind froh, dass wir sechs Punkte geholt haben und uns bereits qualifiziert haben.»

Das Interview mit Messi auf spanisch.Video: SRF

Als Messi gefragt wurde, welcher dieser 18 Treffer sein Lieblingstor ist, musste der Rekordtorschütze zugeben: «Ich erinnere mich nicht an jedes Tor.»

Das erste WM-Tor von Messi ist schon etwas her. Vor 20 Jahren erzielte er bei der WM in Deutschland bei der 6:0-Gala gegen Serbien und Montenegro den letzten Treffer der Partie.

In der Nacht auf Sonntag steht für Lionel Messi und seine Nationalmannschaft gegen Jordanien das letzte Gruppenspiel auf dem Programm und eine weitere Chance für Messi, noch mehr WM-Tore zu erzielen. (riz)

Vom WM-Versager zum Rekordtorschützen – vor vier Jahren sprach noch gar nichts für Messi
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