Um diese Trophäe geht es: Ab Juni treten 48 Mannschaften an der Fussball-Weltmeisterschaft an. Bild: keystone

Alle Kader der WM 2026 in Nordamerika

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Weite Entfernungen, hohe Eintrittskosten und so viele Zuschauerplätze wie nie zuvor: Die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ist eine der Superlative. Die Rekordzahl von 104 Spielen wird an 16 Spielorten ausgetragen. Ausgetragen werden diese Matches von insgesamt 48 Teams. Hier findest du alle Kader der Nationalmannschaften, die an der Fussball-WM in Nordamerika antreten:

Mexiko

Südafrika

Südkorea

Tschechien

Kanada

Bosnien und Herzegowina

Katar

Schweiz

Brasilien

Marokko

Haiti

Schottland

USA

Paraguay

Australien

Türkei

Deutschland

Curaçao

Elfenbeinküste

Ecuador

Niederlande

Japan

Schweden

Tunesien

Belgien

Ägypten

Iran

Neuseeland

Spanien

Kap Verde

Saudi-Arabien

Uruguay

Frankreich

Senegal

Irak

Norwegen

Argentinien

Algerien

Österreich

Jordanien