wolkig, aber kaum Regen22°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Alle Kader der WM 2026 in Nordamerika

The FIFA World Cup soccer trophy is displayed during the opening ceremony of the International Broadcast Center, Monday, June 1, 2026, in Dallas. (AP Photo/Tony Gutierrez) WCup IBC Dallas Soccer
Um diese Trophäe geht es: Ab Juni treten 48 Mannschaften an der Fussball-Weltmeisterschaft an.Bild: keystone

Alle Kader der WM 2026 in Nordamerika

02.06.2026, 16:4302.06.2026, 16:43

Weite Entfernungen, hohe Eintrittskosten und so viele Zuschauerplätze wie nie zuvor: Die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ist eine der Superlative. Die Rekordzahl von 104 Spielen wird an 16 Spielorten ausgetragen. Ausgetragen werden diese Matches von insgesamt 48 Teams. Hier findest du alle Kader der Nationalmannschaften, die an der Fussball-WM in Nordamerika antreten:

Inhaltsverzeichnis
MexikoSüdafrikaSüdkoreaTschechienKanadaBosnien und HerzegowinaKatarSchweizBrasilienMarokkoHaitiSchottlandUSAParaguayAustralienTürkeiDeutschlandCuraçaoElfenbeinküsteEcuadorNiederlandeJapanSchwedenTunesienBelgienÄgyptenIranNeuseelandSpanienKap VerdeSaudi-ArabienUruguayFrankreichSenegalIrakNorwegenArgentinienAlgerienÖsterreichJordanienPortugalDR KongoUsbekistanKolumbienEnglandKroatienGhanaPanama

Mexiko

Mexiko an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Südafrika

Südafrika an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Südkorea

Südkorea an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Tschechien

Tschechien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Kanada

Kanada an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Bosnien und Herzegowina

Bosnien und Herzegowina an der WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Katar

Katar an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Schweiz

Die Schweiz an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Brasilien

Brasilien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Marokko

Marokko an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Haiti

Haiti an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Schottland

Schottland an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

USA

Die USA an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Paraguay

Paraguay an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Australien

Australien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Türkei

Die Türkei an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Deutschland

Deutschland an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Curaçao

Curaçao an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Elfenbeinküste

Die Elfenbeinküste an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Ecuador

Ecuador an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Niederlande

Die Niederlande an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Japan

Japan an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Schweden

Schweden an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Tunesien

Tunesien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Belgien

Belgien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Ägypten

Ägypten an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Iran

Iran an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Neuseeland

Neuseeland an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Spanien

Spanien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Kap Verde

Kap Verde an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Saudi-Arabien

Saudi-Arabien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Uruguay

Uruguay an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Frankreich

Frankreich an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Senegal

Senegal an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Irak

Irak an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Norwegen

Norwegen an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Argentinien

Argentinien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Algerien

Algerien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Österreich

Österreich an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Jordanien

Jor