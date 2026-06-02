Alle Kader der WM 2026 in Nordamerika
Weite Entfernungen, hohe Eintrittskosten und so viele Zuschauerplätze wie nie zuvor: Die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ist eine der Superlative. Die Rekordzahl von 104 Spielen wird an 16 Spielorten ausgetragen. Ausgetragen werden diese Matches von insgesamt 48 Teams. Hier findest du alle Kader der Nationalmannschaften, die an der Fussball-WM in Nordamerika antreten:
Inhaltsverzeichnis
MexikoSüdafrikaSüdkoreaTschechienKanadaBosnien und HerzegowinaKatarSchweizBrasilienMarokkoHaitiSchottlandUSAParaguayAustralienTürkeiDeutschlandCuraçaoElfenbeinküsteEcuadorNiederlandeJapanSchwedenTunesienBelgienÄgyptenIranNeuseelandSpanienKap VerdeSaudi-ArabienUruguayFrankreichSenegalIrakNorwegenArgentinienAlgerienÖsterreichJordanienPortugalDR KongoUsbekistanKolumbienEnglandKroatienGhanaPanama