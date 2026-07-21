Luke Littler zeigt mal wieder sein Können. Bild: www.imago-images.de

Littler wirft fast zwei 9-Darter innert vier Legs – sein Gegner würde am liebsten aufhören

Luke Littler dominiert die Dartswelt seit zwei Jahren nach Belieben. Im Achtelfinal des World Matchplay startet der noch immer erst 19-Jährige mit einem 9-Darter, und nur wenige Minuten später fehlen nur Millimeter zum zweiten perfekten Break des Spiels.

Timo Rizzi Folge mir

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Was willst du da auch machen? Stell dir vor, du triffst auf Luke Littler und dieser startet gleich mit einem 9-Darter in die Partie. So erging es Nathan Aspinall im Achtelfinal des World Matchplay – neben der Weltmeisterschaft das wichtigste und älteste Major-Turnier der PDC.

Nachdem es beim Einlauf noch leichte Pfiffe gegen den zweifachen Weltmeister gab, reagierte dieser wie ein richtiger Champion. Nach wenigen Sekunden und neun perfekten Darts liess Littler die Fans im Emperess Ballroom des Winter Gardens von Blackpool eskalieren. Auch sein Gegner konnte nicht anders als zu grinsen und seinem Kontrahenten zu gratulieren.

Somit wurde der Achtelfinal perfekt lanciert und Littler spielte weiterhin auf einem hohen Niveau. Im vierten Leg startete der Engländer tatsächlich erneut mit sechs perfekten Würfen. Als auch der siebte und achte Pfeil das anvisierte Ziel erreichten, stand Littler schon vor dem zweiten 9-Darter der Partie – doch der Pfeil von «The Nuke» landete Millimeter neben der Doppel-15. Als Littler kurze Zeit später das Leg für sich entschied und die Führung auf 3:1 ausbaute, richtete sich Aspinall an das Publikum und fragte dieses, ob jemand anderes für ihn spielen möchte.

Dabei musste sich «The Asp» überhaupt nicht verstecken, konnte mit der Weltnummer eins mithalten und spielte einen 3-Dart-Average von knapp über 100 Punkten. Trotzdem setzte sich Littler schlussendlich mit 11:8 durch und hat weiterhin die Chance, seinen Titel beim World Matchplay zu verteidigen. Insgesamt warf Littler im gesamten Spiel dreizehn 180er.

Zu seinem Traumstart sagte Littler nach dem Sieg: «Ich fühlte mich beim Einwärmen schon gut und ja, es ist einfach passiert. Es war ein grandioses Spiel.»