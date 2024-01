Luke Littler feiert seinen nächsten grossen Sieg. Bild: www.imago-images.de

«Jetzt träume ich vom Titel» – Shootingstar Littler steht im Halbfinal der Darts-WM

Das Märchen des Darts-Spielers Luke Littler wird um mindestens ein weiteres Kapitel ergänzt werden. Der 16-jährige Engländer ist an der WM in London in den Halbfinal eingezogen. Dort trifft er auf den früheren Weltmeister Rob Cross, der einen wahren Thriller für sich entschied.

Neues Jahr, neuerlicher Erfolg: Luke Littler zeigte auch im WM-Viertelfinal am Neujahrstag gegen Brendan Dolan eine sehr starke Leistung. Der Teenager liess dem Nordiren, der zuvor die Ex-Weltmeister Gerwyn Price und Gary Anderson aus dem Turnier geworfen hatte, kaum eine Chance.

Erst mit einer 4:0-Satzführung im Rücken begann Littler, ein wenig zu schwächeln. Der 50-jährige Dolan, dem bis dahin wenig gelang, konnte dies ausnutzen und verkürzen. Doch das sollte sich als nicht mehr als ein Strohfeuer erweisen. Wenig später gewann Littler den nächsten Satz und damit das Match mit 5:1 Sätzen.

Jünger als er war noch nie ein WM-Halbfinalist. «Jetzt träume ich vom Titel. Ich bin nur noch zwei Spiele davon entfernt», sagte Littler im Sieger-Interview.

Dieses war sein fünfter Streich

Vor dem wichtigsten Turnier des Jahres war Luke Littler ein Talent, das ausserhalb der Szene niemand kannte. Wenige Wochen vor der «richtigen» WM errang der 16-Jährige aus der nordenglischen Stadt Warrington, auf halbem Weg zwischen Manchester und Liverpool gelegen, den Titel an der Junioren-WM. Mittlerweile kennt ihn die halbe Sportwelt, denn im «Ally Pally» setzte Littler zu einem Höhenflug an.

Gleich zum Auftakt schlug Luke «The Nuke» Littler mit Christian Kist einen Spieler, der im Konkurrenzverband BDO schon Weltmeister war. Auf das 3:0 liess er einen weiteren souveränen Sieg über Andrew Gilding, die Weltnummer 20, folgen. Der Kanadier Matt Campbell hatte in der Folge ebenfalls wenig zu bestellen und im Viertelfinal gelang Littler sein bis dahin grösstes Husarenstück. Den fünffachen Weltmeister Raymond van Barneveld klatschte er mit 4:1 an die Wand, er schaffte dies mit einem beeindruckenden Drei-Pfeile-Schnitt von 105 Punkten. Gegen Dolan betrug sein Average starke 101,93 Punkte.

Cross mit historischer Wende

Wann endet dieser sensationelle Lauf? Endet er erst mit der Sid-Waddell-Trophy für den Weltmeister in der Hand? Littlers Gegner im Halbfinal heisst Rob Cross. Dem Weltmeister von 2018 gelang in einem englischen Duell mit Chris Dobey eine phänomenale Wende.

Dobey lag rasch mit 4:0 Sätzen vorne und vergab beim Stand von 4:2 einen Match-Dart. Cross kämpfte sich in die Partie zurück und erzwang einen entscheidenden neunten Satz. Diesen gewann «Voltage» in der Verlängerung mit 5:3, womit er mit 5:4 Sätzen in die Runde der letzten vier einzog. Dabei lief Cross zu Hochform auf: Den letzten Satz eröffnete er, indem er zunächst 117 Punkte auscheckte und gleich danach 130.

Die Halbfinals finden am Dienstagabend statt. Den anderen Finalisten werden dann die Sieger der Duelle Michael van Gerwen gegen Scott Williams und Luke Humphries gegen Dave Chisnall ermitteln. Der Final der Darts-WM im Alexandra Palace im Norden von London steigt am Mittwochabend.