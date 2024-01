Luke Littler kann heute Abend Darts-Geschichte schreiben. Bild: keystone

Mit 16 Jahren im WM-Final – Luke Littler kann heute Abend Darts-Geschichte schreiben

Die irre Erfolgsgeschichte geht weiter. Luke Littler erreicht tatsächlich den Final im an der Darts-WM. Ex-Champion Cross konnte nur zu Matchbeginn mithalten.

Supertalent Luke Littler hat das Finale der Darts-WM erreicht und steht kurz vor dem ganz grossen Wurf. Der erst 16 Jahre alte Engländer setzte seinen sensationellen Siegeszug beim 6:2 im Halbfinale gegen seinen Landsmann und Ex-Champion Rob Cross fort und könnte sich am Mittwochabend (21 Uhr) zum jüngsten Weltmeister der Geschichte krönen. 200'000 Pfund (rund 220'000 Schweizer Franken) an Preisgeld sind ihm bereits sicher.

Im Endspiel geht es für den Teenager gegen den neuen Ersten der Weltrangliste, Luke Humphries. Der Engländer schlug Scott Williams deutlich im zweiten Halbfinale mit 6:0. Der in englischen Medien als «Wunderkind» gefeierte Littler lieferte in einem packenden Duell auf Augenhöhe wie schon in den Runden zuvor eine weitere erstaunlich abgeklärte Top-Leistung.

Littler anschliessend bei DAZN: «Das ist einfach verrückt. Als ich 3:1 vorne lag, habe ich realisiert: Es sind nur noch wenige Sätze bis zum Finale.»

Für den WM-Debütanten öffnen sich nach einer weiteren famosen Performance – inklusive 16 Aufnahmen mit 180 Punkten – zusätzliche Türen beim Weltverband PDC. Der Youngster mit dem Spitznamen «The Nuke» (Die Atombombe) rückt in die Top 32 der Rangliste.

So spielte sich Littler in den WM-Final. Video: YouTube/Professional Darts Corporation

Er ist spätestens jetzt auch ein Kandidat für die bedeutende Premier League, deren acht Starter an diesem Donnerstag verkündet werden sollen.

Mit seinen starken Vorstellungen und seiner jugendlichen Art ist «The Nuke» im Alexandra Palace schnell zum Publikumsliebling aufgestiegen. Für Cross, der im Viertelfinale am Vortag gegen Chris Dobey als erster Spieler im «Ally Pally» einen 0:4-Rückstand gedreht hatte, platzte der Traum vom zweiten Titel nach 2018.

Jüngster WM-Titelträger der Professional Darts Corporation (PDC) ist bislang Michael van Gerwen, der im Viertelfinale am Neujahrstag überraschend an Williams gescheitert war. Der Niederländer hatte 2014 im Alter von 24 Jahren erstmals in London triumphiert. (abu/t-online.de)